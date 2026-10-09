XRP Ledger kurumsal saklama için yeni yetki devrini devreye aldı

XRP Ledger, PermissionDelegationV1_1 değişikliğini resmen etkinleştirdi. Ağ doğrulayıcıları, 107.524.865 numaralı defterde EnableAmendment işlemini onayladı. Geliştiriciler de ilk işlemleri test etmeye başladı.

Güncelleme ne getiriyor?

Bu değişiklik, bireysel kullanıcıların günlük cüzdan kullanımında doğrudan bir farklılık yaratmıyor. XRP saklayan ya da transfer eden kullanıcıların cüzdanları önceki şekilde çalışmayı sürdürecek. Yenilik daha çok büyük ölçekli hesapların yönetimine odaklanıyor.

Permission Delegation, büyük şirketler ile geleneksel finans kurumlarının ihtiyaç duyduğu güvenlik ve görev ayrımı yapısını destekleyen teknik bir araç olarak öne çıkıyor. Özellik, bir hesabın sahibinin üçüncü taraf bir hesaba en fazla 10 sınırlı yetki vermesine imkan tanıyor. Bu yetkiler arasında rutin ödemelerin yürütülmesi veya trust line onayları yer alabiliyor.

Yeni yapı, ana cüzdanın kontrol anahtarlarını işlem süreçlerinden ayırarak büyük bakiyelerin çevrim dışı ya da soğuk depoda tutulmasına imkan tanıyor.

Mini sözlük: Trust line, XRP Ledger üzerinde bir hesabın belirli bir ihraççıdan çıkarılan varlığı tutmasına izin veren bağlantıdır. RWA ise tahvil, fon veya emtia gibi gerçek dünya varlıklarının blokzincir üzerinde token olarak temsil edilmesini ifade eder.

Anahtar güvenliği ve kurumsal kullanım

Sistemin merkezinde anahtarların birbirinden ayrılması bulunuyor. Yetki verilen hesap işlemleri kendi anahtarlarıyla imzalıyor. Buna karşılık, ana cüzdanı yöneten ana anahtar çevrim dışı ortamda ya da soğuk depoda korunabiliyor. Verilen izinler istenildiği anda geri alınabiliyor. Ana anahtarları değiştirmek gibi kritik işlevlerin devredilmesi ise teknik olarak mümkün değil.

Bu yapı, özellikle bankalar ve hedge fonları gibi kurumlar için önem taşıyor. Sıkı düzenleyici yükümlülükler nedeniyle bu kuruluşlar tek cüzdan ve tek anahtar modeliyle çalışamıyor. Hazine ekipleri, operasyon personeli ve denetim birimleri arasında net görev ayrımı kurulması gerekiyor.

Yeni özellik, kurumsal yapılara varlık güvenliğini zedelemeden görev dağılımı kurma imkanı vererek düzenlemeye tabi dijital varlık kullanımını kolaylaştırıyor.

Ekosistem açısından olası etkiler

Güncelleme, düzenlemeye tabi stabilcoinler ve tokenleştirilmiş gerçek dünya varlıklarının XRP Ledger üzerinde daha güvenli biçimde devreye alınmasının önünü açabilir. Ripple USD de bu çerçevede öne çıkan ürünlerden biri. Ripple, XRP Ledger ile bağlantılı teknoloji şirketi olarak ödeme altyapıları ve kurumsal blokzincir çözümleri geliştiriyor.

XRP, ağın yerel varlığı olarak işlem ücretlerinde kullanıldığı için kurumsal sermayenin ağa daha fazla yönelmesi uzun vadede blokzincirin kullanım alanını doğrudan etkileyebilir. Buna karşın bu adımın kısa vadeli fiyat hareketleri için doğrudan bir tetikleyici olarak görülmediği anlaşılıyor.

Asıl etkinin, büyük saklama hizmeti sağlayıcılarının bu özelliği kendi arayüzlerine entegre etmesiyle daha net ortaya çıkması bekleniyor. Bu nedenle son güncelleme, spekülatif bir hamleden çok, platformun büyük sermaye girişine hazırlanmasında atılmış altyapı adımı niteliği taşıyor.