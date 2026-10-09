Binance, Brezilya’da 22 kripto varlığı işleme kapatacak

Binance, Brezilya’daki kullanıcılar için 22 kripto varlığı platformdan kaldırma kararı aldı. Uygulama 27 Ekim’de yürürlüğe girecek. Karar, küresel kullanıcı tabanını değil yalnızca Brezilya’da ikamet eden müşterileri kapsıyor.

Listeden çıkarılacak varlıklar ve işlem takvimi

İşleme kapatılacak varlıklar arasında Verge, Ethena USDe, TerraClassicUSD, Decred, Dusk, PIVX, MANTRA, Harmony, Ravencoin, Zilliqa ve Secret yer alıyor. Listeye ayrıca BB, GMT, TFUEL, ONT, ACX, HIT, PYR, VANRY, VIC, ICX ve STORJ da dahil edildi.

Binance, 27 Ekim’e kadar bu varlıklarda alım satımın süreceğini, bu tarihten sonra ise bakiyelerin hesaplarda kalacağını duyurdu.

Borsa, 27 Ekim’e kadar söz konusu tokenlarda alım satıma izin verecek. Bu tarihin ardından kullanıcı bakiyeleri hesaplarda görünmeye devam edecek. Müşteriler, varlıklarını çekebilecek ve yeniden değerlendirebilecek.

Ürün ve hizmetlerde ek kısıtlamalar geliyor

Binance, aynı tarihten itibaren Brezilya’da sekiz ürün ve hizmete erişimi de sınırlayacak. Kapsama Binance Loans, Binance Pool, Cloud Mining, marjin işlemler, Launchpool, Megadrop, HODLer Airdrops ve Alpha 2.0 alındı. Binance, dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olarak farklı ülkelerde yerel düzenlemelere uyum için ürün kapsamını dönem dönem güncelliyor.

Şirket, bu alanlarda yeni pozisyon açılmasını durduracak. Mevcut krediler ise yalnızca geri ödeme yapılabilecek statüye geçirilecek. Böylece müşteriler, açık borçlarını yeni yükümlülük oluşmadan kapatabilecek.

Borsa, mevcut kredilerin yalnızca geri ödemeye açık hale getirileceğini ve geçiş sürecinde müşterilerin borçlarını kapatabileceğini bildirdi.

Yerel yapıya geçiş ve transfer kuralları

Binance, 29 Ekim’den itibaren Brezilyalı kullanıcıları grup bünyesinde kurulan yerel tüzel yapılara taşımayı planlıyor. Bu adım, ülkedeki faaliyetlerin yerel çerçeveye daha yakın yürütülmesine yönelik bir değişiklik olarak öne çıkıyor.

Son düzenlemeler, uluslararası kripto transferleri için getirilen ek uyum önlemlerinin hemen ardından geldi. 1 Kasım’dan itibaren Binance, Brezilya’daki kullanıcılardan uluslararası transferlerin amacı ve karşı taraf bilgilerini isteyecek.

Gerekli bilgiler paylaşılmadan uluslararası kripto çekim işlemleri gerçekleştirilemeyecek. Gelen transferlerde de alıcının doğrulama bilgilerini tamamlamaması halinde işlemin sonuçlandırılmaması söz konusu olabilecek.