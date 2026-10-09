Ekonomi

Piyasalarda yön değişti! Teknoloji hisselerine OpenAI desteği: Petrol geriledi, dolar zayıfladı

Bilmeniz Gerekenler

  • 📈 OpenAI’nin 70 milyar dolarlık yıllıklandırılmış gelir beklentisi, ABD vadeli işlemlerini ve Asya borsalarını destekledi.
  • 🛢️ Brent petrol yüzde 1,2 düşerek 102,95 dolara geriledi.
  • 🥇 Altın, ABD tahvil faizlerindeki düşüşle yüzde 1,7 yükselerek yaklaşık 4.210 dolara kadar çıktı.
  • 🤖 Yatırımcılar, yapay zekâ şirketlerinin büyüme beklentilerini ve yüksek değerlemelerini sorgulamayı sürdürüyor.
Dr. Levent Kurt
Dr. Levent Kurt

OpenAI’nin gelir beklentilerine ilişkin yeni bilgiler, teknoloji şirketlerinin yüksek değerlemelerine yönelik endişeleri hafifleterek küresel piyasalarda toparlanmayı destekledi. ABD hisse senedi vadeli işlemleri ve Asya borsaları yükselirken, altın fiyatları tahvil faizlerindeki gerilemeden destek buldu. Brent petrol ise Ortadoğu’da gerilimin azalabileceği beklentisiyle düşüşe geçti.

İçindekiler
1 OpenAI’nin gelir beklentisi teknoloji hisselerini destekledi
2 Petrol gerilerken altın ve tahviller yükseldi

S&P 500 vadeli işlemleri yüzde 0,3, Nasdaq 100 vadeli işlemleri yüzde 0,5 yükseldi. Asya hisseleri de yüzde 0,3 değer kazanırken, Avrupa borsalarının güne yükselişle başlaması bekleniyordu.

OpenAI’nin gelir beklentisi teknoloji hisselerini destekledi

OpenAI, kurumsal müşterilere yönelik faaliyetlerindeki büyümenin desteğiyle yıl sonuna kadar yıllıklandırılmış gelirinin 70 milyar dolara ulaşmasını veya bu seviyeyi aşmasını bekliyor. Bu beklenti, yapay zekâ sektörünün büyüme hızına ilişkin kaygıları bir ölçüde hafifletti.

Toparlanma, ABD borsalarında perşembe günü yaşanan düşüşün ardından geldi. OpenAI’nin yıllıklandırılmış gelirinin daha önce belirtilen seviyenin 20 milyar dolar altında kaldığına ilişkin haberler, teknoloji hisselerinde satışları tetiklemiş ve çip üreticilerinin hisseleri yüzde 3,4 gerilemişti.

Buna karşın yatırımcılar, yapay zekâ şirketlerinin hızlı büyümeyi sürdürüp sürdüremeyeceğini ve yüksek değerlemelerini destekleyecek gelirleri üretip üretemeyeceğini değerlendirmeye devam ediyor. OpenAI ve Anthropic gibi şirketlerin öne çıkardığı yıllıklandırılmış gelir göstergeleri, bu incelemenin merkezinde yer alıyor.

Petrol gerilerken altın ve tahviller yükseldi

ABD Başkanı Donald Trump’ın kasım ayındaki ara seçimler öncesinde İran’a saldırılmayacağını açıklamasının ardından Brent petrol yüzde 1,2 düşerek varil başına 102,95 dolara geriledi. Ortadoğu’da gerilimin hafifleyebileceği beklentisi, enerji ve döviz piyasalarında da etkili oldu.

ABD Hazine tahvilleri önceki seansta başlayan yükselişini sürdürürken dolar zayıfladı. Uzun vadeli ABD tahvil faizlerinin 20 yılı aşkın sürenin en yüksek seviyelerinden geri çekilmesi altını destekledi. Altının ons fiyatı yüzde 1,1 yükselerek yaklaşık 4.175 dolara ulaştı.

Japonya’da 10 yıllık devlet tahvilinin faizi 5,5 baz puan düşerek yüzde 3,025’e indi. Ortadoğu’ya ilişkin iyimserlik Asya para birimlerini dolar karşısında desteklerken Çin yuanı da güçlendi.

Çin Merkez Bankası ise Avrupa Birliği ile yapılacak ticaret görüşmeleri öncesinde yuanın değerinin olması gerekenden düşük tutulduğu yönündeki iddiaları reddetti. Avrupa tarafında döviz kurları ve ticaret dengesizliklerine ilişkin endişelerin daha sık dile getirildiği görülüyor.

Piyasalardaki toparlanmaya rağmen yapay zekâ yatırımlarının sürdürülebilirliği ve sektörün bu yatırımlardan yeterli getiri sağlayıp sağlayamayacağı, yatırımcıların gündemindeki yerini koruyor.

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Dr. Levent Kurt
By Dr. Levent Kurt
Takip Et:
2013 yılından bu yana kripto para ve blockchain ekosistemini yakından takip eden Levent Kurt, COINTURK'ün Genel Yayın Yönetmeni ve Kurucu Ortağıdır.Data Science alanında doktora derecesine sahip olan Kurt; Bitcoin, altcoinler, blockchain teknolojileri, dijital varlık piyasaları, veri analizi ve kripto para sektöründeki küresel gelişmeler üzerine çalışmalar yürütmektedir. 2015 yılında yayımlanan, Türkiye'nin ilk Türkçe Bitcoin kitabı olan "Kripto Para Bitcoin: Finansal Özgürlüğün Peşinde" adlı eserin yazarıdır.COINTURK'te yayımlanan haber, analiz ve araştırmalarda; veri odaklı yaklaşımı, piyasa deneyimi ve teknolojik gelişmeleri birlikte değerlendirerek okuyuculara güvenilir ve anlaşılır bilgi sunmayı amaçlamaktadır.
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