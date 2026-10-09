Hoskinson, Buterin’in yapay zeka uyarılarına sert tepki gösterdi

Cardano’nun kurucusu Charles Hoskinson, Ethereum kurucu ortağı Vitalik Buterin’in yapay zekanın mevcut kriptografiyi zayıflatabileceğine dair açıklamalarına sert çıktı. X üzerinden uzun bir paylaşım yapan Hoskinson, Buterin’in özellikle kafes tabanlı kriptografi hakkında dayanağı zayıf kaygılar dile getirdiğini savundu.

Kriptografi tartışması büyüdü

Tartışmanın odağında, kuantum sonrası güvenlik yaklaşımının temel unsurlarından biri kabul edilen kafes tabanlı kriptografi yer aldı. Buterin, yapay zeka destekli matematiksel keşiflerin hız kazanması halinde önümüzdeki iki yıl içinde bu alanda önemli bir sarsıntı yaşanabileceğini öne sürdü. Ona göre yapay zeka, güvenlik varsayımlarını geçersiz kılabilecek yeni matematiksel kestirme yolların bulunmasına yardımcı olabilir.

Mini sözlük: Kafes tabanlı kriptografi, klasik şifreleme yöntemlerine alternatif olarak geliştirilen ve kuantum bilgisayarlara karşı daha dayanıklı olması hedeflenen bir kriptografi alanıdır. Bu yaklaşım, özellikle gelecekteki kuantum risklerine karşı internet iletişimini korumaya yönelik çalışmalarda öne çıkıyor.

Hoskinson, Buterin’in değerlendirmelerinin yüksek düzeyde spekülatif olduğunu ve ortaya konan görüşlerin matematiksel açıdan yeterince temellendirilmediğini savundu.

Hoskinson ise bu görüşe karşı çıkarak kafes tabanlı kriptografinin onlarca yıldır derin araştırmalara ve sıkı test süreçlerine konu olduğunu hatırlattı. Araştırmacıların bu süre boyunca yeni saldırı yöntemlerine ilişkin verileri güvenlik varsayımlarına dahil ederek sistemi sürekli geliştirdiğini belirtti.

Siber güvenlik etkisi tartışılıyor

Cardano kurucusuna göre bu tür açıklamalar yalnızca akademik bir görüş ayrılığı yaratmıyor, aynı zamanda siber güvenlik ekosistemine zarar verme riski de taşıyor. Hoskinson, insanların kafes tabanlı kriptografi kullanımından uzaklaşmasının, internet iletişimini gelecekteki kuantum bilgisayarlara karşı korumayı amaçlayan çalışmaları olumsuz etkileyebileceğini dile getirdi.

Ayrıca bu güvenlik modeline yönelik kuşkuların artmasının, klasik kriptografiden geçiş sürecini yavaşlatabileceği ifade edildi. Böyle bir gecikmenin, ileride açığa çıkabilecek hassas veriler açısından ek risk oluşturabileceği değerlendiriliyor.

Ethereum cephesinde benzer uyarılar var

Gerilim, Ethereum araştırmacısı Justin Drake’in kısa süre önce topluluğu yaklaşan bir güvenlik sorunu konusunda uyarmasının ardından yükseldi. Drake, “bunker mode” olarak tanımladığı senaryoda yapay zekanın bir gün kripto işlemlerinin yetkilendirilmesinde yaygın biçimde kullanılan Elliptic Curve Digital Signature Algorithm sistemini zayıflatabilecek bir noktaya ulaşabileceğini öne sürdü.

Mini sözlük: ECDSA, birçok blokzincirde işlemleri imzalamak ve cüzdan sahipliğini doğrulamak için kullanılan dijital imza yöntemidir. Açık anahtardan özel anahtar çıkarılmasını pratik hale getirecek bir matematiksel ilerleme, bu sistem için ciddi sonuçlar doğurabilir.

Buterin, yapay zekanın matematik araştırmalarını benzeri görülmemiş bir hızda ilerletebileceğini söylerken, yatırımcılara aceleyle varlıklarını başka yerlere taşımamaları uyarısında bulundu.

Drake, yeterince güçlü bir matematiksel ilerlemenin ortaya çıkması halinde açık anahtarlardan özel anahtarların bugünkü beklentilerden çok daha kısa sürede çıkarılabileceğini düşünüyor. Buterin de bu görüşe destek verirken, yapay zekanın matematik araştırmalarını alışılmışın ötesinde hızlandırabileceğini söyledi. Buna karşın kripto varlık sahiplerine ani kararlar almamaları ve fonlarını panikle taşımamaları çağrısı yaptı.