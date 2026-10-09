Tokenize hisselerde yarış hızlandı! Nasdaq CEO: “Tokenizasyon milyarlarca dolarlık sermayeyi serbest bırakabilir”

Securitize’ın büyük ABD şirketlerinin hisselerini Solana ağı üzerinde tokenize ederek işlem görmeye açması, şirket hisselerine yüzde 10’un üzerinde yükseliş getirdi. Yeni hizmet, geleneksel finans varlıklarının blokzincire taşınmasına yönelik ilginin arttığı bir dönemde devreye girdi. Nasdaq CEO’su Adena Friedman da tokenizasyonun küresel finans sisteminde bağlı kalan milyarlarca dolarlık sermayeyi serbest bırakabileceğini söyledi.

Securitize Stocks; Apple, Nvidia, Microsoft ve Tesla’nın da aralarında bulunduğu ABD borsalarında listelenen 11 şirketin hisselerini kapsıyor. Her token, ilgili hisseyle bire bir desteklenirken temettü ve oy haklarını da koruyor.

Securitize, işlemleri 24 saate genişletmeyi planlıyor

İşlemler başlangıçta Securitize’ın kayıtlı aracı kurum platformu üzerinden normal piyasa saatleri dışında gerçekleştirilecek. Takas işlemleri Solana ağında USDC ile yapılırken likiditeyi Jump Trading sağlayacak. Şirket, hizmeti ilerleyen dönemde 24 saat işlem yapılabilecek şekilde genişletmeyi hedefliyor.

Securitize ayrıca New York Borsası ve OKX ICE tarafından geliştirilen tokenize menkul kıymet platformlarına varlık sağlamayı planlıyor. İki platform için de henüz açılış tarihi belirlenmiş değil. Hizmetin kullanıma sunulmasına destek veren Ripple Prime, bu varlıkları kurumsal işlem hizmetine entegre etmenin yollarını değerlendiriyor. Aave ise tokenların teminat olarak kullanılabileceği potansiyel ortaklar arasında anılıyor.

Yeni hizmet, Securitize hisselerinde bu haftaki ikinci güçlü yükselişi beraberinde getirdi. Şirketin LG CNS ile tokenize fonlar, hisseler ve stablecoin’leri kapsayan bir ortaklık duyurduğu 6 Ekim’de hisseler yaklaşık yüzde 8 değer kazanmıştı. Yahoo Finance verilerine göre son bir aylık yükseliş yaklaşık yüzde 54’e ulaştı.

Nasdaq: 7/24 piyasalar için kesintisiz risk yönetimi gerekiyor

TOKEN2049 Singapur konferansında konuşan Nasdaq CEO’su Adena Friedman, ABD Hazine tahvilleri, hisseler, para piyasası fonları ve sermaye akışlarının tokenize edilmesinin teminat likiditesini artırabileceğini belirtti. Friedman’a göre bu dönüşüm, küresel finans sisteminde bağlı kalan milyarlarca dolarlık sermayenin kullanımını mümkün kılabilir.

Friedman, kurumsal ilginin son bir yılda belirgin biçimde arttığını, bunda stablecoin’ler için düzenleyici çerçeve oluşturan ABD’deki GENIUS Act’in de etkili olduğunu söyledi. Para birimlerinin tokenize edilebilmesinin sermaye akışlarının da aynı yapıya taşınmasının önünü açtığını ifade etti.

Kurumsal ilginin, uzun süredir günün her saatinde işlem yapabilmek isteyen bireysel yatırımcıların talebiyle buluştuğunu vurgulayan Friedman, bireysel yatırımcı ekosisteminin bu alanda yaklaşık on yıl ileride olduğunu belirtti. Ancak finans sektörünün tamamen 7/24 çalışan bir piyasa yapısına geçmesini büyük bir dönüşüm olarak nitelendirdi.

Nasdaq ayrıca geçtiğimiz hafta tokenize varlıkların fiyat verileri için Pyth Network ile anlaşmıştı, borsa tokenize alanında yenilikçi teknolojileri benimsemeye devam ediyor.

Friedman’a göre borsa altyapısı, bu geçişin en kolay bölümünü oluşturuyor. Geleneksel finans kuruluşları piyasaların kapalı olduğu saatleri sistem güncellemeleri ve risk yönetimi için kullanırken kesintisiz işlemler, risk ve teminat yönetiminin de sürekli ve gerçek zamanlı yürütülmesini gerektiriyor.

Bu süreçte yapay zekânın kritik rol oynadığını söyleyen Friedman, Nasdaq’ın risk yönetimi platformunda dijital ajanları devreye aldığını açıkladı. Başlangıçta öneriler sunan bu ajanlar, ileride bankalar tarafından daha doğrudan işlemler gerçekleştirmek için kullanılabilecek.

Kraken eş CEO’su Arjun Sethi ise ABD dışındaki şirketlerin tokenizasyona ve ABD sermaye piyasalarına erişime güçlü ilgi gösterdiğini belirtti. Bu şirketler arasında yaklaşık 25 milyon dolar gelir elde eden bir işletmenin yanı sıra daha büyük uluslararası kuruluşların da bulunduğunu söyledi. Friedman ise her varlığın 7/24 işlem ortamını destekleyecek kadar likit olmadığı uyarısında bulundu.

Tokenize hisse piyasasının mevcut dağılımında ise BNB Chain öne çıkıyor. BNB ağı, incelenen blokzincirler arasında tokenize hisselerin toplam piyasa değerinden yüzde 41 pay aldı. BNB Chain üzerinde herhangi bir dönemde 10 doların üzerinde tokenize hisse tutmuş adreslerin sayısı 187.112’ye ulaştı. Böylece ağ, hem adres sayısında hem de piyasa değeri payında blokzincirler arasında ilk sırada yer alıyor.