RIPPLE (XRP)

ABD Senatosu’ndaki oylama sonrası XRP yüzde 12’den fazla düştü

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 ABD Senatosu'ndaki oylama sonrası $XRP saatler içinde yüzde 12,2 geriledi.
  • 📉 Fiyat 1,45 dolardan 1,27 dolara indi, ardından 1,29 dolar çevresinde tutundu.
  • 📊 1,25 dolar desteği kısa vadede kritik hale gelirken 1,35 dolar bölgesi direnç konumuna geçti.
  • 🏛️ Ripple yöneticileri oylamanın XRP'nin ABD'deki mevcut hukuki statüsünü değiştirmediğini vurguladı.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

ABD’de Clarity Act tasarısının Senato’da ilerleyememesi, kripto para piyasasında sert bir satış dalgasını beraberinde getirdi. Bu gelişmeden en fazla etkilenen varlıklardan biri XRP oldu. Varlık, saatler içinde yaklaşık yüzde 12,2 gerileyerek 1,45 dolardan 1,27 dolara kadar indi, ardından 1,29 dolar çevresinde sınırlı bir toparlanma gösterdi.

İçindekiler
1 Senato oylaması piyasayı sarstı
2 Teknik görünümde kritik eşikler öne çıktı
3 Yukarıda direnç, aşağıda yeni risk alanı var

Senato oylaması piyasayı sarstı

ABD Senatosu, tasarının bir sonraki aşamaya geçebilmesi için gerekli 60 oya ulaşamadı. Oylama 49’a karşı 50 sonuçlandı. Bu tablo, piyasada düzenleyici belirsizliğin kısa vadede sürebileceği görüşünü güçlendirdi ve satış baskısını artırdı.

Ripple CEO’su Brad Garlinghouse, sonucun can yakıcı olduğunu ancak kripto sektörünün ilerleyişinin tamamen bu tasarıya bağlı olmadığını vurguladı.

Ripple’ın hukuk işlerinden sorumlu yöneticisi Stuart Alderoty ise Senato’daki sonucun XRP’nin ABD’deki mevcut hukuki statüsünü değiştirmediğini kaydetti. Buna rağmen piyasa tepkisi sert oldu ve işlem hacmindeki belirgin artış, hareketin düşük likiditeden değil güçlü satışlardan kaynaklandığına işaret etti.

Teknik görünümde kritik eşikler öne çıktı

XRP için eylülde konsolidasyonu destekleyen 1,35 dolar bölgesi teknik açıdan kaybedildi. Bu seviye aynı zamanda günlük grafikte görülen uzun vadeli hareketli ortalamayla çakıştığı için ayrıca önem taşıyor. Daha önce destek olarak çalışan bu alan, artık olası toparlanma girişimlerinde ilk büyük direnç konumuna geçti.

Mevcut fiyatın altında ise 1,25 ile 1,29 dolar arasında sıkışan yükselen hareketli ortalamalar kümesi test ediliyor. Alıcıların gün içi en düşük seviye olan 1,27 dolar civarında devreye girmesi, fiyatın doğrudan 1,20 dolara sarkmasını şimdilik engelledi. Bu nedenle ilk toparlanma senaryosunda 1,25 doların korunması öne çıkıyor. 1,30 doların yeniden aşılması ise kısa vadede dengelenmenin ilk işareti olabilir.

Teknik seviyelerin bu kadar yakından izlendiği dönemlerde yatırımcı davranışı da değişiyor. Geleneksel piyasalar karmaşık aracı kurumlarla yavaşlarken, devasa bir değişim yaşanıyor: Wall Street, Web3’e taşınıyor. Yatırımcılar artık büyük ABD şirketlerinin hisselerini, altın ve gümüşü doğrudan kripto cüzdanlarında tutmak için 1stepSwap gibi platformlara yöneliyor. Gerçek dünya varlıklarını blockchain’e taşıyan ve saniyeler içinde en iyi piyasa fiyatını otomatik bulan bu sistem, aracıları tamamen ortadan kaldırıyor.

Yukarıda direnç, aşağıda yeni risk alanı var

XRP’nin karşısındaki daha zorlu bölge 1,34 ile 1,36 dolar aralığında bulunuyor. Son satış dalgasının açtığı teknik hasarın önemli bölümünün dengelenebilmesi için bu alanın yeniden kazanılması gerekiyor. Böyle bir senaryoda 1,40 ve 1,45 dolar seviyeleri sonraki hedefler olarak izlenebilir.

Stuart Alderoty, Senato oylamasının XRP’nin ABD’deki mevcut yasal konumunu etkilemediğinin altını çizdi.

Buna karşılık 1,25 doların altına kalıcı bir sarkma, düşüş senaryosunu belirgin biçimde güçlendirebilir. Böyle bir durumda XRP birkaç önemli hareketli ortalamanın altına inecek ve 1,20 ile 1,22 dolar bandı gündeme gelebilecek. Bu bölgenin de kaybedilmesi halinde yaklaşık 1,15 dolar seviyesi sonraki destek olarak öne çıkıyor.

İlk sert satışın ardından XRP daha geniş ağustos toparlanma yapısını tamamen yitirmiş değil. Ancak bu görünümün korunabilmesi için 1,25 dolar bölgesinin savunulması gerekiyor. 1,35 doların yeniden aşılması ise teknik görünümde çok daha güçlü bir denge kurulmasına zemin hazırlayabilir.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olan Çağrı, kripto para piyasaları ve blockchain teknolojilerine duyduğu ilgi doğrultusunda kripto para medyacılığı ve yazarlığına yönelmiştir.Son 7 yılda Bitcoin, altcoinler, dijital varlık piyasaları, blockchain ekosistemi ve teknoloji odaklı finansal gelişmeler üzerine 3.000’in üzerinde haber yayımlamıştır. Sektördeki güncel gelişmeleri yakından takip eden Çağrı, karmaşık piyasa hareketlerini ve teknolojik yenilikleri anlaşılır, güncel ve okuyucu odaklı içeriklerle ele almaktadır.
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