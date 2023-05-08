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İşlem hacmi bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance, borsadaki Bitcoin çekimlerini 10 saat arayla iki kez durdurmasının ardından Twitter hesabından yaptığı bir duyuru ile sorunun çözüldüğü ve tüm para çekme işlemlerinin gerçekleşmeye başladığını bildirdi.

Binance’den Resmi Duyuru

İşlem hacmi bakımından global ölçekte dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, borsadan büyük hacimli BTC çıkışlar dolayısıyla ile para çekme işlemlerini 10 saat ara ile iki kez durdurdu. Binance’teki para çekme işlemlerinin durdurulması, kısa süre içerisinde piyasada pek çok spekülasyonun yapılmasına neden oldu ve saatler içerisinde borsada yüksek miktarlarda BTC çıkışı kaydedildi. Ancak Binance, Twitter hesabından yaptığı bir paylaşım ile söz konusu sorunun çözüldüğü dile getirerek Binance ekibinin konuyla ilgili çalışmakta olduğunu belirtti.

Borsadaki Para Çekme Sorunları Çözüldü mü?

Ağ tıkanıklığı gerçekçesi ile BTC çekme işlemlerini 10 saat arayla iki kez askıya alan kripto para borsası Binance, tüm para çekme işlemlerinin gerçekleşmeye başladığını duyurdu. Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda Binance, şu ifadelere yer verdi:

“Bekleyen tüm $BTC para çekme işlemleri şimdi işlendi. Sabrınız için bir kez daha teşekkür ederiz ve ekibimiz bunun bir daha yaşanmamasını sağlamak için şimdiden çözümler uyguluyor.”

Binance borsasındaki Bitcoin çekimlerinin yeniden devreye alınsa da yaşanan bu aksaklık, kripto para yatırımcılarında bir endişeye neden oldu. Binance, son gelişmelerin ardından oldukça yüksek miktarlarda BTC çıkışlarına sahne oldu.