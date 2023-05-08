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Bitcoin fiyatı yeniden 28.000 doların altında ve şimdilik burada biraz daha zaman geçirecek gibi görünüyor. Cuma günü istihdam verileri geldiğinde Bitcoin fiyatının önemli bir düşüş yaşayabileceğinden bahsetmiştik. Öyle de oldu gecikmeli de olsa kral kripto para birimi 27.000 dolarlık seviyelere geriledi.

Bitcoin, Kripto Neden Düşüyor?

Bunun temelinde güçlü gelen istihdam verileri yatıyor. ADP verisiyle Tarım Dışı İstihdamın yüksek gelebileceğinin zaten sinyalini alıp uyarıda bulunmuştuk. Beklenen oldu ve beklenti üstü TDI rakamıyla ekonominin güçlü duruşu teyit edildi. Öte yandan işsizlik beklentinin epey altında kaldı. Ücret artışlarının da %0,5’i görmüş olması enflasyonla mücadelede Fed’in zorlanabileceğini bize söylüyordu.

Cuma günü gelen veriler düşüş için gerekli zemini net biçimde oluştursa da hafta sonu aşırı satışlar yaşamadık. Ancak Çarşamba günü gelecek enflasyon verisinin tedirginliği artık son düşüşün şakasının olmayabileceğini söylüyor. Özellikle altcoinlerdeki aşırı satışlar birçok yatırımcının kısa vadede risklerini azaltmak istediğini gösteriyor.

5 Kripto Uzmanının Güncel Yorumu

Binance, Bitcoin ağındaki “tıkanıklığı” gerekçe göstererek hafta sonundan bu yana BTC para çekme işlemlerini üç kez durdururken, aynı zamanda cüzdanlar arasında dev bir fon yığınını da taşıdı. Binance tarafından atılan bu adım sektörün önde gelen isimleri tarafından eleştirildi. Kullanıcıların transfer ücretini belirlemesine olanak tanıyarak borsanın bu problemi aşabileceğinden bahsettiler.

Peki kripto para analistleri güncel durumu nasıl değerlendiriyor? İlk sırada Captain Faibik var 27.300 dolar seviyesine dikkat çekiyor. Gün içinde yaptığı değerlendirmede Bitcoin için sıkılaştırıcı bir kama yapısının mevcut olduğunu ve mantıksal sonucun bir kırılma şeklinde ortaya çıkacağını vurguladı. Aşağıdaki grafikle yönü de net biçimde çizmişti.

Diğer bir analist Andrew ise 27.950 dolar desteğinin Bitcoin boğaları tarafından hızla geri kazanılacağını düşünüyor. Fiyat şimdilik bu bölgenin altında bulunuyor. Üçüncü analist Doctor Profit, haftalık güncellemelerin bir bölümünde TÜFE hakkında “Rakamların ‘İyi görünümlü’ olması bekleniyor, piyasa tarafından iyi rakamlar bekleniyor ve kısmen fiyatlandırılıyor” dedi.

TÜFE, kripto genelinde bir volatilite katalizörü olarak biliniyor, ancak bu ay, olumlu rakamlar olması durumunda bile herkes yukarı yönlü devam edeceğini tahmin etmiyor. Dördüncü popüler analist Aqua böyle düşünüyor. Glassnode tarafından da doğrulandığı üzere, NVT şu anda 2019’dan beri görülmemiş seviyelerde. Ve fiyat 30.000 dolar sınırına tırmanmadan önce şirket 27.400 dolara doğru bir düzeltme görülebilir demişti.

Beşinci popüler analist Willy Woo ise Glassnode ve Aqua tarafından dikkat çekilen durumu şöyle açıklıyor.

“Bitcoin‘in NVT’si yüksek olduğunda, ağ değerlemesinin ödeme ağında iletilen değeri aştığını gösterir; bu, ağ yüksek büyüme içinde olduğunda ve yatırımcılar bunu yüksek getirili bir yatırım olarak değerlendirdiğinde veya alternatif olarak fiyat sürdürülemez bir balon içinde olduğunda gerçekleşebilir”

Son olarak Crazzyblockk tarafından hazırlanan raporda madencilerin birikimine dikkat çekiliyor. Bu yılki ralliye rağmen madencilerin cüzdanları düşüş eğiliminde.

“Madencilerin Bitcoin’leri daha uzun süre tutmaya olan ilgisinin geri dönüşü, önümüzdeki günlerde piyasada dikkat edilmesi gereken fiyat ilçelerinin büyümesi için diğer değerli faktörlerden biri olacak.”

Fakat henüz bu eğilim yok ve hızlı yükselişin ardından piyasaya aynı hızda yeni yatırımcı, likiditenin girmiyor oluşu burada yıllık zirvenin oluşabileceği endişelerine neden oluyor.