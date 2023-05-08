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  •   Piyasada Pozitif Ayrışan Altcoin’de Çift Haneli Değer Artışı: Yükselişler Devam Edecek mi?

Piyasada Pozitif Ayrışan Altcoin’de Çift Haneli Değer Artışı: Yükselişler Devam Edecek mi?

Özet

  • Kripto para piyasası, Bitcoin'deki değer kaybının etkisiyle yeniden düşüşe geçti.
  • Piyasadaki çoğu kripto para birimi, haftaya düşüş ile başladı.
  • Piyasadaki bu düşüşe meydan okuyan altcoin ise son 24 saatte çift haneli değer artışları kaydetti.
16:55
8 Mayıs 2023
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 2 Dakika

Günün ilk saatlerinde yeniden düşüşe geçen lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %4’e yakın değer kaybetti ve 27.800 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para piyasasındaki çoğu altcoin güne düşüş yönlü bir ivme ile başlarken piyasadaki bu düşüş eğilimine meydan okuyan altcoin ise son 24 saatte ortalama %15’lik bir yükseliş kaydetti.

Kripto Para Piyasası Düşüşte

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), yeni haftaya düşüş ile başladı ve son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %4’e yakın değer kaybetti ve 27.800 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para piyasası, Bitcoin’deki değer kaybının etkisiyle yeniden düşüşe geçti ve kripto para piyasasındaki çoğu altcoin de sabah saatlerinde değer kayıplarına hız kazandırdı. Ethereum (ETH), kaydettiği son değer kayıplarının ardından 1860 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı.

Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri, CoinMarketCap (CMC) verilerine göre 1,15 trilyon dolar seviyesine geriledi. Ayrıca kripto para piyasasındaki volatilite de artış gösterdi. Coinglass verilerine göre son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama 150 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Stacks (STX), Piyasada Pozitif Ayrıştı

Bitcoin’in yeni haftaya düşüş ile başlaması ve 27.800 dolar seviyelerine geri çekilmesi, kripto para piyasasındaki çoğu altcoin’in de sabah saatlerinde değer kayıplarına hız kazandırmasına neden oldu. Öte yandan piyasadaki bu düşüş eğilimine karşın yükselişlere devam eden Stacks (STX), piyasada çoğu kripto para biriminden pozitif ayrıştı.

Son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %12’nin üzerinde bir değer artışı kaydeden Stacks (STX), gün içerisinde güçlü bir yükseliş ivmesi yakaladı ve 0,81 dolar seviyelerine kadar yükseldi. Kaydettiği bu son yükselişlerin ardından Stacks (STX), CMC verilerine göre piyasa değeri en yüksek 100 kripto para birimi arasında, son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde en yüksek oranlarda değer artışı kaydeden kripto para birimi oldu.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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