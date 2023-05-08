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Geçtiğimiz hafta kripto paralar için kritik bir dönemdi ve beklendiği kadar iyi geçmedi. Bugün de kral kripto para birimi verileri fiyatlıyor. Binance ve Bitcoin cephesindeki FUD’a rağmen düşüşün temelleri çok daha sağlamdı. Eski SEC yöneticisi ve FBI danışmanı John ise birkaç saat önce günün gündemini ele aldı.

Kripto Paralar İçin Ciddi Sorun

John Reed Stark SEC İcra Bölümünde 18 yıl avukatlık yaptı ve SEC İnternet Uygulama Ofisi’ni kurduktan sonra burada 11 yıl geçirdi. Ayrıca FBI’a kripto paralar konusunda eğitim ve danışmanlık verdi. Bu onu gelecekte ABD için fikirlerine başvurulabilecek bir isme dönüştürüyor. Bugünse son yaşananları ele aldı ve asıl sorunun düzenlemeler olduğunu söyledi.

Binance bugün Bitcoin ağındaki NFT’lerin getirdiği yoğunluk nedeniyle işlemleri askıya almak zorunda kaldı. Birkaç kez tekrarlanan kesinti ağdaki yoğunlukla bağlantılıydı. John oldukça şüpheci bir şekilde bu konuda şunları söyledi;

“Binance, ağ tıkanıklığını gerekçe göstererek para çekme işlemlerini durdurdu. Şimdi, %100 doğrulanmamış olsa da, durdurmanın birden fazla borsadan 3,3 milyar BTC’lik çekimden hemen sonra gerçekleştiğine dair bir rapor okudum. Gerçekleri teyit etmemin bir yolu yok, ancak bir kripto firması SEC‘e kayıtlı olmadığında böyle olur. ABD gözetimi/denetimi/teftişi/net sermaye gereklilikleri/lisans/sigorta yok. Müşteri fonlarının karıştırılmasına karşı hiçbir kural yok. Ve sıfır şeffaflık. Akıllara durgunluk veren hiçbir ABD düzenleyici incelemesi yapılmayacak. Binance SEC veya FDIC’e kayıtlı olsaydı, ABD’li bir denetçi ekibi Binance’a bunun sebebini sorabilirdi. Belge ister, alım satım bilgisi talep eder, şüpheli davranışları derhal araştırır ve ABD Adalet Bakanlığı’na havale ederdi. Gerçekte neler olup bittiğini kim bilebilir? Herhangi bir kripto platformunda dahili hırsızlığı, dolandırıcılığı ve hilekarlığı durduracak ne var? Kripto ekosisteminde güven diye bir şey yok.”

Binance Çekim Sorunu

Bugün 17:00’dan önce Binance sorunun çözüldüğünü raporladı ve kullanıcılar BTC çekmeye devam etti. 9 dolara kadar yükselen işlem ücretleri Bitcoin çekimi yapmak isteyenlere daha fazla maliyet yükseliyor. Bazı uzmanlar çekim ücretlerinin kullanıcılar tarafından belirlendiği senaryoya dikkat çekerek Binance borsasının işlemleri durdurmayabileceğini söyledi.

Bazıları da John Stark tarafından yapılan yorumu eleştirdi. Eski SEC Şefi onlardan birine cevap verdi ve şunları yazdı;