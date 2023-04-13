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Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), hafta başında yükseliş yönlü bir ivme yakaladı ve Salı günü de 30.000 dolar seviyesini aşmayı başardı. Kripto para piyasası, Bitcoin’in 30.000 doları aşması ile birlikte yeniden yükselişe geçti. Piyasadaki çoğu kripto para birimi, son günlerde değer artışlarına hız kazandırdı. Piyasadaki bu yükseliş devam ederken kripto para analisti Michaël van de Poppe, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar ile piyasadaki son durumu değerlendirdi.

Bitcoin’deki Yükselişler Devam Edecek mi?

Kripto para piyasası, Bitcoin’deki değer artışları ile birlikte hafta başından bu yana yeniden yükselişe geçti. Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), hafta başından bu yana kaydettiği değer artışlarının ardından 30.000 dolar seviyesini aşmayı başardı. Kripto para piyasasındaki çoğu altcoin, son günlerde değer artışlarına hız kazandırdı. Ethereum (ETH), kaydettiği son değer artışları ile birlikte 2000 dolar seviyesine önemli ölçüde yaklaştı. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri, CoinMarketCap verilerine göre 1,24 trilyon dolar seviyelerine ulaştı. Öte yandan Coinglass verilerine göre ise son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama 100 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Analist, Kritik Fiyat Seviyelerine İşaret Etti

Kripto para analisti Michaël van de Poppe, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar ile kripto para piyasasındaki güncel teknik görünümleri değerlendirdi ve BTC adına yakın vadede kritik bir rol oynayabilecek olası fiyat seviyelerine işaret etti. Analist, Bitcoin’in yakın vadede olası bir düşüşte sırasıyla 27.800 dolar ile 28.600 dolarlık destek seviyelerini koruması durumunda yükseliş yönlü ivmenin devam edebileceğini öne sürdü. Ayrıca olası bir geri çekilmenin gerçekleşmesi durumunda BTC’nin 29.300 dolar seviyelerini koruması durumunda Bitcoin’deki değer artışlarının hız kazanabileceğini belirten analist, BTC’nin yakın vadede sırasıyla 32.400 dolar ve 33.000 dolar fiyat seviyelerine varan yükselişler kaydedebileceğine yönelik düşüncelerini paylaştı.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.