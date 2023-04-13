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Hafta başında güçlü bir yükseliş ivmesi yakalayan lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), son günlerde volatilitesi yüksek fiyat hareketleri kaydetti. Kripto para piyasasındaki volatilite, son günlerde önemli bir artış gösterdi. Piyasadaki çoğu kripto para birimi, gün içerisinde yeniden yükselişe geçti. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri, CoinMarketCap (CMC) verilerine göre 1,24 trilyon dolar seviyelerine ulaştı.

Bitcoin, Güne Yükseliş ile Başladı

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), güne yükseliş ile başladı ve kaydettiği son fiyat hareketleriyle birlikte 30.200 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para piyasasındaki çoğu altcoin, hafta başından bu yana değer artışlarına hız kazandırdı. Ethereum (ETH), kaydettiği son değer artışlarının ardından 2000 dolar seviyesine önemli ölçüde yaklaştı. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri, CMC verilerine göre 1,24 trilyon dolar seviyelerine ulaştı. Kripto para piyasasındaki volatilite de gün içerisinde önemli ölçüde artış gösterdi. Coinglass’ın güncel verilerine göre son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortlama 100 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Günün Öne Çıkan Kripto Para Birimleri

Bitcoin’in hafta başından bu yana kaydettiği değer artışları ile birlikte kripto para piyasası da yeniden yükseliş yönlü bir ivme yakaladı. Arbitrum (ARB), Convex Finance (CVX) ve Optimism (OP), kaydettikleri son yükselişler ile birlikte CMC verilerine göre piyasa değeri en yüksek 100 kripto para birimi arasında, son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde en yüksek oranlı değer artışları kaydeden kripto para birimlerinin başında yer aldı. Öte yandan Stacks (STX) ve Conflux (CFX) ise piyasadaki yükseliş eğiliminin aksine düşüş yönlü fiyat hareketleri kaydetmeye devam etti ve yine CMC verilerine göre piyasa değeri en yüksek 100 kripto para birimi arasında, son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde en yüksek oranlı değer kayıplarını kaydeden kripto para birimleri oldu.