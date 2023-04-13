Sizin için yıl boyunca muazzam yükseliş yapabilecek ve "Ethereum katilleri" arasında yer alan 5 altcoin'i derledik. İşte o altcoin'ler.

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Bitcoin‘in (BTC) ortaya çıkmasından sonra insanlar, temelde yatan teknoloji olan Blockchain’in başka amaçlar için de kullanılabileceğini fark ederek Ethereum’u (ETH) ortaya çıkardı ve onu merkeziyetsiz finansın (DeFi) amiral gemisi karşısında en güçlü rakip haline getirdi. Zaman geçtikçe Bitcoin’i tahtından etmekle tehdit eden daha fazla altcoin’in ortaya çıktığı görüldü. Bu bağlamda, piyasa değerine göre en büyük altcoin olan ETH’nin sunduklarına meydan okumanın yanı sıra, kripto para piyasasındaki en ünlü ikinci kripto para ağı olan Ethereum’un yerini alabilecekleri algısıyla potansiyel “Ethereum katilleri” olarak birçok altcoin’in öne çıktığı görülüyor. Sizin için yıl boyunca muazzam yükseliş yapabilecek ve Ethereum katilleri arasında yer alan 5 altcoin’i derledik.

Solana (SOL)

Solana (SOL), daha düşük işlem ücreti, daha yüksek işlem hızı (Ethereum ağ güncellemeleriyle arayı kapatıyor olsa da) ve daha geleneksel mutabakat sistemi Proof of History’i (PoH) kullanması sayesinde Ethereum’un hakimiyetine karşı koyan en güçlü rakip altcoin’lerden birisi olarak gösteriliyor.

Solana, on-chain’de (zincir üstünde) depolama maliyetini azaltmayı vadeden yeni bir çözüm ortaya koymasının ardından önceki yedi gün içinde yüzde 14,59 yükselmesinin yanı sıra, son 24 saatte yüzde 1,35 yükselişle 24,04 dolardan işlem görüyor. Güncel veriler SOL‘un aylık zaman diliminde yüzde 18, yılın başından bu yana ise yüzde 142’nin üzerinde değer kazandığını gösteriyor.

Polkadot (DOT)

Kendisini “Layer 0 Blockchain’i” olarak tanımlayan Polkadot (DOT), kısa bir süre önce Blockchain iletişim platformu ‘Polkadot Converse’ için ticari marka başvurusunda bulundu ve ekosistemini C++ ile yazılmış bir Polkadot Host uygulaması olan Kagome 0.9.0 ile güncelledi.

Bu yazının hazırlandığı sırada 6,42 dolar seviyesinde işlem gören DOT’un son 24 saatte yüzde 2 oranında yükseldiği görülüyor. Popüler altcoin’in değerini bir önceki haftaya göre yüzde 0,26 ve bir önceki aya göre ise yüzde 5,21 artırdığını da ekleyelim. Öte yandan DOT, yılın başından bu yana değerini yüzde 46’nın üzerinde artırdı.

Avalanche (AVAX)

Ethereum gibi bir diğer Proof of Stake (PoS) mutabakat sistemini kullanan Avalanche (AVAX), birlikte çalışabilir üç Blockchain’i bir araya getirerek daha fazla ölçeklenebilirlik sağlıyor. Avalanche ekibi, 6 Nisan’da protokolün test ağında Cortina güncellemesinin başlatırken, diğer büyük şeylerin yanı sıra kripto para borsaları için geliştirilmiş X-Chain ve daha hızlı geliştirme vaadinde bulunuyor.

Şu anda AVAX, son 24 saatte yüzde 2,38’lik yükselişi ile 18,85 dolardan el değiştiriyor. Altcoin’in değerini bir önceki haftaya kıyasla yüzde 3,03 ve önceki aya kıyasla ise yüzde 12,59 artırdığı, 1 Ocak’tan bu yana ise yüzde 69’u aşan oranda değer kazandığı görülüyor.

Polygon (MATIC)

DappRadar’ın son raporuna göre, Ethereum Blockchain’i üzerinde çalışan ve bir Layer 2 ölçeklendirme çözümü Polygon (MATIC), Mart ayında oyun aktivitesinde büyük bir artış gördü ve WAX’tan (WAXP) sonra ikinci en büyük oyun Blockchain’i haline geldi.

MATIC, bu yazının hazırlandığı sırada 1,12 dolardan el değiştiriyor ve bir önceki güne kıyasla değerini yüzde 2,35 artırmış durumda. Bir önceki haftaya kıyasla yüzde 2,04 ve bir önceki aya kıyasla yüzde 6,16 değer kaybeden MATIC, yılın başından bu yana ise yüzde 46’nın üzerinde değer kazanmış durumda.

Tezos (XTZ)

Liquid Proof of Stake (LPOS) mutabakat sistemini kullanan, kendi kendini güncelleyebilen ve enerji tasarruflu bir PoS Blockchain’i olan Tezos (XTZ) bu yıl da birçok olumlu haberle gündeme gelmeyi başardı. İlk olarak Google Cloud ile bir ortaklık kurduğunu duyuran Tezos, ardından bugüne kadarki en önemli ağ güncellemelerinden birisi olan ve ağı rakiplerinin önüne geçirmeyi vadeden Mumbai protokolünü tanıttı.

Tezos ağının yerel varlığı XTZ ise son günlerde aşağı ve yukarı yönde kayda değer oranlarda volatilite gösteriyor. Son 7 günde yüzde 2,85 değer kaybeden altcoin, bu yazının hazırlandığı sırada gün içinde yüzde 0,53 yükselişle 1,11 dolardan işlem görüyor. Veriler, XTZ’nin değerini aylık zaman diliminde yüzde 1,30, yılın ilk gününden bu yana ise yüzde 50’nin artırdığını gösteriyor.