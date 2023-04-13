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Kripto para piyasası, haftaya yükseliş yönlü bir ivme ile başladı. Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), hafta başından bu yana kaydettiği değer artışları ile birlikte Salı günü 30.000 dolar seviyesini aşmayı başardı. Kripto para piyasasındaki çoğu altcoin, son günlerde değer artışlarına hız kazandırdı. Shanghai yükseltmesinin başarıyla gerçekleşmesinin ve kripto para piyasasındaki yükseliş ivmesinin etkisiyle değer artışlarına hız kazandıran ETH, 2000 dolar seviyesini aştı.

Kripto Para Piyasası Yükselişte

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), Salı günü 30.000 dolar seviyesini aşması ile birlikte kripto para piyasası da yeniden güçlü bir yükseliş ivmesi yakaladı. Kripto para piyasasındaki çoğu altcoin, son günlerde değer artışlarına hız kazandırdı. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri, CoinMarketCap verilerine göre 1,24 trilyon doları aştı. Ayrıca kripto para piyasasındaki volatilite de gün içerisinde önemli ölçüde artış gösterdi. Coinglass’ın güncel verilerine göre ise son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama 100 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Ethereum (ETH), 2000 Dolar Seviyesini Aştı

Lider kripto para birimi Bitcoin’in 30.000 doları aşması, kripto para piyasasındaki çoğu altcoin’in gün içerisinde yükseliş yönlü bir ivme yakalamasına neden oldu. Shanghai yükseltmesinin başarıyla gerçekleşmesi ve kripto para piyasasının yeniden yükselişe geçmesi ile birlikte Ethereum (ETH) da güçlü bir yükseliş ivmesi yakaladı ve gün içerisinde değer artışlarına hız kazandırdı. ETH, CoinMarketCap verilerine göre son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %7’ye yakın bir değer artışı kaydederek 2000 dolar seviyesini aşmayı başardı. Fiyattaki artışın yanı sıra ETH’nin toplam işlem hacminde de yine CMC verilerine göre %50’nin üzerinde bir artış kaydedildi. ETH, 2000 doları aşmasının ardından piyasa değeri en yüksek 100 kripto para birimi arasında da son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde en yüksek oranlarda değer artışları kaydeden ilk 10 kripto para birimi arasında yer aldı.