Okuma Süresi: 3 Dakika

Katman-1 blok zinciri Avalanche’ı başlatan Ava Labs, Güney Koreli SK Square şirketinin veri yönetimi ve pazarlama platformu birimi SK Planet ile ortaklık kurmuştu. SK Planet, Güney Kore’de web3 altyapısı sunmak için Avalanche Subnet UPTN’yi başlatacak.

AVAX Son Durum

Ortaklık, New York merkezli dijital varlık firmasının bölgedeki hareketlerini hızlandırmak amacıyla Asya’daki ilk yeni yöneticilerini işe almasından kısa bir süre sonra gerçekleşti. Bu hamle aynı zamanda Ava Labs’in Şubat ayında geleneksel işletmelerde blok zincirinin benimsenmesini ölçeklendirmeye yardımcı olmak için Tencent Cloud ile yaptığı ortaklığı da takip ediyor.

Ava Labs iş geliştirme başkan yardımcısı John Nahas TechCrunch’a verdiği demeçte, Ava Labs’ın Avalanche ağını anlamalarına ve geliştirmelerine yardımcı olmak için yıllardır Güney Kore’deki geliştirici topluluğuyla birlikte çalıştığını söyledi. Nahas, SK Planet ile yapılan son ortaklığın bölgedeki stratejilerinin temel taşlarından biri olacağını da sözlerine ekledi.

TechCrunch’a konuşan Nahas şunları paylaştı:

Bu bizim Güney Koreli üst düzey bir şirketle yaptığımız ilk önemli ortaklık ve bu ortaklık pazardaki büyüme planlarımızın temel taşlarından biri olacak.

SK Planet’in ana şirketi olan SK Square, Güney Koreli telekom devi SK Telecom’dan ayrılmıştı. Daha geçen hafta Ava Labs, SK Planet ile bir ortaklık anlaşması imzaladı ve Koreli geliştiriciler ve diğer ortaklarla birlikte bir Avalanche Day’e ev sahipliği yaptı.

SK Planet’in Avalanche Alt Ağı UPTN’yi başlattığını ve Alt Ağ üzerinde çok sayıda SK uygulaması ve hizmetini dağıtmaya başlayacağını söyleyen Nahas, potansiyel ek Alt Ağların da yakında geleceğini sözlerine ekledi. Avalanche Subnet UPTN, SK Planet müşterilerinin ve tüccarlarının dijital koleksiyonlar, web3 cüzdanları, merkezi olmayan topluluklar ve daha fazlasını kullanmasına olanak tanıyacak.

AVAX Büyük Yeniliği Tanıttı

Bu tür uygulamalardan biri, müşterilerin OK Cashbag uygulamasını kullanarak puan kazanmalarını sağlayan bir üyelik ödül programı olan SK Planets’in OK Cashbag’i olacak. Müşteriler puanları restoranlardan otellere, sinema salonlarına, perakende finans uygulamalarına ve daha fazlasına kadar perakende mağazalarında nakit olarak kullanabilecekler. SK Planet, Güney Kore nüfusunun neredeyse yarısını oluşturan on milyonlarca OK Cashbag kullanıcısı olduğunu ve 90.000 satıcı ortakla çalıştığını iddia ediyor.

Nahas sözlerine şöyle devam etti:

UPTN, SK’nın bilgi ve iletişim teknolojisi (ICT) iş bölümünün tüm uygulamalarının web3 girişimi için platform görevi görecek ve aynı zamanda Avalanche’ın son Shopify/Venly ve TYB ortaklıklarına benzer şekilde NFT madenciliği, web3 topluluk büyümesi ve yönetiminde altyapı için yönetilen hizmet sağlayıcı (MSP) olacak.

Avalanche’ın şu anda geliştirilmekte ve test aşamasında olan 100’den fazla Alt ağı bulunmakta. Alt Ağları, bireylerin ve işletmelerin kendi kullanım durumları için özelleştirilmiş, uygulamaya özel blok zincirleri oluşturmalarına olanak tanıyor.

Ava Labs CEO’su Emin Gün Sirer yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Ava Labs, Avalanche ekosisteminin benzersiz faydalarını keşfederken Güney Kore’nin alıcılarını ve trader’larını desteklemeye tamamen kararlıdır. Ava Labs, Avalanche Foundation ve SK Planet arasındaki bu yeni ortaklığı, sadece Güney Kore’nin Web3 deneyimlerine yönelik muazzam iştahını karşılamak için değil, aynı zamanda 21. yüzyıl e-ticaretinde mümkün olanları genişletmek için inanılmaz bir fırsat olarak görüyoruz.