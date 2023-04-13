Hemen
Başla!
Hemen  Başla!


  • CoinTürk
  •   Avalanche (AVAX) Durdurulamıyor! Yeni Yatırımı Milyarlarca Kişiyi İlgilendiriyor!

Avalanche (AVAX) Durdurulamıyor! Yeni Yatırımı Milyarlarca Kişiyi İlgilendiriyor!

Geçtiğimiz günlerde yaptığı ortaklıklarla adından sıkça söz ettiren AVAX bu sefer ortaklığın getirdiği bir yeniliği tüm kripto dünyasıyla paylaştı.
19:15
13 Nisan 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 3 Dakika

Katman-1 blok zinciri Avalanche’ı başlatan Ava Labs, Güney Koreli SK Square şirketinin veri yönetimi ve pazarlama platformu birimi SK Planet ile ortaklık kurmuştu. SK Planet, Güney Kore’de web3 altyapısı sunmak için Avalanche Subnet UPTN’yi başlatacak.

AVAX Son Durum

Ortaklık, New York merkezli dijital varlık firmasının bölgedeki hareketlerini hızlandırmak amacıyla Asya’daki ilk yeni yöneticilerini işe almasından kısa bir süre sonra gerçekleşti. Bu hamle aynı zamanda Ava Labs’in Şubat ayında geleneksel işletmelerde blok zincirinin benimsenmesini ölçeklendirmeye yardımcı olmak için Tencent Cloud ile yaptığı ortaklığı da takip ediyor.

Ava Labs iş geliştirme başkan yardımcısı John Nahas TechCrunch’a verdiği demeçte, Ava Labs’ın Avalanche ağını anlamalarına ve geliştirmelerine yardımcı olmak için yıllardır Güney Kore’deki geliştirici topluluğuyla birlikte çalıştığını söyledi. Nahas, SK Planet ile yapılan son ortaklığın bölgedeki stratejilerinin temel taşlarından biri olacağını da sözlerine ekledi.

TechCrunch’a konuşan Nahas şunları paylaştı:

Bu bizim Güney Koreli üst düzey bir şirketle yaptığımız ilk önemli ortaklık ve bu ortaklık pazardaki büyüme planlarımızın temel taşlarından biri olacak.

SK Planet’in ana şirketi olan SK Square, Güney Koreli telekom devi SK Telecom’dan ayrılmıştı. Daha geçen hafta Ava Labs, SK Planet ile bir ortaklık anlaşması imzaladı ve Koreli geliştiriciler ve diğer ortaklarla birlikte bir Avalanche Day’e ev sahipliği yaptı.

SK Planet’in Avalanche Alt Ağı UPTN’yi başlattığını ve Alt Ağ üzerinde çok sayıda SK uygulaması ve hizmetini dağıtmaya başlayacağını söyleyen Nahas, potansiyel ek Alt Ağların da yakında geleceğini sözlerine ekledi. Avalanche Subnet UPTN, SK Planet müşterilerinin ve tüccarlarının dijital koleksiyonlar, web3 cüzdanları, merkezi olmayan topluluklar ve daha fazlasını kullanmasına olanak tanıyacak.

AVAX Büyük Yeniliği Tanıttı

Bu tür uygulamalardan biri, müşterilerin OK Cashbag uygulamasını kullanarak puan kazanmalarını sağlayan bir üyelik ödül programı olan SK Planets’in OK Cashbag’i olacak. Müşteriler puanları restoranlardan otellere, sinema salonlarına, perakende finans uygulamalarına ve daha fazlasına kadar perakende mağazalarında nakit olarak kullanabilecekler. SK Planet, Güney Kore nüfusunun neredeyse yarısını oluşturan on milyonlarca OK Cashbag kullanıcısı olduğunu ve 90.000 satıcı ortakla çalıştığını iddia ediyor.

Nahas sözlerine şöyle devam etti:

UPTN, SK’nın bilgi ve iletişim teknolojisi (ICT) iş bölümünün tüm uygulamalarının web3 girişimi için platform görevi görecek ve aynı zamanda Avalanche’ın son Shopify/Venly ve TYB ortaklıklarına benzer şekilde NFT madenciliği, web3 topluluk büyümesi ve yönetiminde altyapı için yönetilen hizmet sağlayıcı (MSP) olacak.

Avalanche’ın şu anda geliştirilmekte ve test aşamasında olan 100’den fazla Alt ağı bulunmakta. Alt Ağları, bireylerin ve işletmelerin kendi kullanım durumları için özelleştirilmiş, uygulamaya özel blok zincirleri oluşturmalarına olanak tanıyor.

Ava Labs CEO’su Emin Gün Sirer yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Ava Labs, Avalanche ekosisteminin benzersiz faydalarını keşfederken Güney Kore’nin alıcılarını ve trader’larını desteklemeye tamamen kararlıdır. Ava Labs, Avalanche Foundation ve SK Planet arasındaki bu yeni ortaklığı, sadece Güney Kore’nin Web3 deneyimlerine yönelik muazzam iştahını karşılamak için değil, aynı zamanda 21. yüzyıl e-ticaretinde mümkün olanları genişletmek için inanılmaz bir fırsat olarak görüyoruz.

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Ethereum (ETH) Shanghai Yükseltmesi Nedir? Detaylı Shanghai Rehberi!
Ethereum (ETH) Shanghai Yükseltmesi Nedir? Detaylı Shanghai Rehberi!
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
İlgili Yazılar
Kripto Para Balina Hareketleri Raporu! GRT, LDO, LTC ve 2 Altcoin Dikkat Çekiyor!
Kripto Para Balina Hareketleri Raporu! GRT, LDO, LTC ve 2 Altcoin Dikkat Çekiyor!
Kripto Boğalarını Heyecanlandıran Veri! BTC, ETH, SHIB, DOGE, AVAX ve Diğerlerine Dikkat!
Kripto Boğalarını Heyecanlandıran Veri! BTC, ETH, SHIB, DOGE, AVAX ve Diğerlerine Dikkat!
Luna Classic (LUNC) İçin Yükseliş Vakti Mi? İşte Grafikleriyle Luna Classic’in Son Durumu!
Luna Classic (LUNC) İçin Yükseliş Vakti Mi? İşte Grafikleriyle Luna Classic’in Son Durumu!
Bu Altcoin’de Boğalar Şova Başladı! Fiyat İlk Çeyreğin Zirvesinin Üzerine Çıktı!
Bu Altcoin’de Boğalar Şova Başladı! Fiyat İlk Çeyreğin Zirvesinin Üzerine Çıktı!
3 Kanıt Var! 2 Ay İçinde Arbitrum (ARB) Coin Fiyatı Burada Olacak!
3 Kanıt Var! 2 Ay İçinde Arbitrum (ARB) Coin Fiyatı Burada Olacak!
Yeni Airdrop Müjdesi Şimdi Geldi! 5 Kriter Var, Kazanmış Olabilirsiniz! Hangi Altcoin, Ne Zaman?
Yeni Airdrop Müjdesi Şimdi Geldi! 5 Kriter Var, Kazanmış Olabilirsiniz! Hangi Altcoin, Ne Zaman?
SEC Justin Sun’ı Köşeye Sıkıştırdı! 21 Gün İçerisinde Harekete Geçmek Zorunda! TRX’te Son Durum!
SEC Justin Sun’ı Köşeye Sıkıştırdı! 21 Gün İçerisinde Harekete Geçmek Zorunda! TRX’te Son Durum!
Bu Altcoinde Boğalar Direnci Kırdı! Hedef Net, Fiyat Buraya Sıçrayabilir!
Bu Altcoinde Boğalar Direnci Kırdı! Hedef Net, Fiyat Buraya Sıçrayabilir!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Bu Altcoin’de Boğalar Şova Başladı! Fiyat İlk Çeyreğin Zirvesinin Üzerine Çıktı!
3 Kanıt Var! 2 Ay İçinde Arbitrum (ARB) Coin Fiyatı Burada Olacak!
Her An Başlayabilir! Ripple (XRP), AVAX ve CEEK Yorum!
Ethereum (ETH) Fiyat Hedefi Belli Oldu! Kısa, Orta ve Uzun Vadeli Altcoin Hedefleri!
Uyarıyorum Pişman Olmayın Dedi! 6 Kıdemli Kripto Analistinin Görüşleri!
Güncel NFT Haberleri
Web3 ve NFT’nin Geleceği! Yeni İnternet Anlatısında İlginç Tezat!
Blur Token Çakılacak Mı? İkili Arasındaki Rekabet Kızışıyor! NFT Altcoini İçin Kritik Gelişme!
Hafta Başında Lansmanı Yapılan OpenSea Pro’ya Büyük İlgi! Nefesi Blur’un Ensesinde!
Kritik Veriler ve Metrikler Düşüşte: NFT Furyası Sona mı Eriyor?
Çılgın Yükseliş! Yüzde 200 Arttı! İşte Bu Donald Trump Etkisi! Eski Başkan Piyasayı Hareketlendirdi!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Yüzde 300! JOE Neden Yükseliyor? Trade JOE Token Müjdeyi Verdi!
Bugün Açıklandı! 580 Altcoin ABD Yaptırımı Riskiyle Karşı Karşıya!
İddialı Açıklama! İlk 5’teki Altcoin Duyurdu: Kral Biz Olacağız!
Dex Borsa Nasıl Kullanılır?
DEX Borsa Nedir?
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023