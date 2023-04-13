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Uzun Lafın Kısası! Bitcoin (BTC) ve Altcoinler Buraya Gidiyor! İşte Kanıtlar!

Kripto para yatırımcılarını neler bekliyor? Bitcoin (BTC) için sıradaki hedef ne?
20:00
13 Nisan 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Heyecan verici bir Nisan ayı ve tarihsel veriler bu sefer de yanılmadı. Kripto para kralı yükseliyor. BTC fiyatı 30.000 doları aştı ve geçmiş Nisan aylarındakine benzer bir performans gösterdi. Peki buraya kadar her şey harika peki bugünden sonra ne olacak? Yatırımcıları ilerleyen saatlerde neler bekliyor?

Bitcoin Fiyat Hedefi

Bitcoin (BTC) fiyatı, nihayet 30.000 doların üzerine çıktıktan sonra uzun vadeli bir direnç alanına doğru ilerliyor. Önümüzdeki günler için BTC görünümü yükseliş eğilimli. Bunun birkaç sebebi bulunuyor. Ana faktörlerden biri, BTC fiyatının tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığından beri yerinde olan aşağı yönlü bir trend çizgisinden çıkması ve bu kırılmanın uzun bir alt fitil ve bir sonraki hafta boğa yutan bir mum çubuğu ile teyit edilmesidir. Yani inanması güç ama trend dönüşümü artık başlamış olabilir. Buna inanmak fiyatın 60 bin doların üstünden dibe doğru hareketinin başladığı günlerde artık boğanın sona erdiğini kabullenmeye benziyor.

Sonuç olarak, Bitcoin fiyatının yakında uzun vadeli direnç seviyesi olan 31.700 dolara doğru devam etmeli. Ancak bunu başaramazsa kral kripto para birimi 24.600 dolara kadar düşebilir. Şaşırtıcı olan şu ki en kötü senaryo olarak görülen yol bile birkaç ay öncesinin cazip tepelerinden birisi.

Bitcoin ve Altcoinler Yorum

Bitcoin’in günlük grafiği de olumlu bir tablo çiziyor. Birden fazla gösterge fiyat için daha fazla yükselişe işaret ediyor. En önemli göstergelerden biri, şu anda düşüş eğilimi trend çizgisinden ayrılan günlük RSI hareketi olup, görünürde düşüş eğilimi olmadığını ve BTC trendinin yükseliş eğiliminde olduğunu göstermektedir. İkinci olarak yükselen direnç çizgisi kırıldı ve bu bölge destek olarak doğrulandı. Fiyat artışı devam ederse, günlük zaman dilimindeki en yakın direnç alanı ortalama 31.800 dolar olacaktır.

Son olarak, kısa vadeli dalga sayısı da yukarı yönlü hareketle uyumludur. BTC fiyatı, 10 Mart’ta başlayan bir artışın beşinci ve son dalgasında yer alıyor. Aynı zamanda, bunun uzun vadeli sayıma nasıl uyduğu belirsizdir. Ancak, mevcut artış hala devam etmektedir. Bitcoin fiyatının 30.000 dolar üzerinde bir sonraki direnci aşıp konsolide olmaya başlaması altcoinler için beklenen yükseliş hareketini tetikleyebilir.

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