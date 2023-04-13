25 yıldan fazla tecrübesi bulunan makro yatırımcı ve fon yöneticisi Dan Tapiero, en büyük kripto para Bitcoin (BTC) için inanması çok güç öngörüsünü yineledi.

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25 yıldan fazla tecrübesi bulunan makro yatırımcı ve fon yöneticisi Dan Tapiero, en büyük kripto para Bitcoin’in (BTC) 500 bin dolara kadar yükseleceği öngörüsünü yineledi.

Bitcoin’in 300 Bin Dolar İla 500 Bin Dolar Aralığında Olmasını Bekliyor

Scott Melker’a röportaj veren Tapiero, 2019 yılında kripto paraların toplam piyasa değerinin 30 kat artacağı ve 10 trilyon dolar seviyesine ulaşacağı yönündeki öngörüsünün ardından kripto yatırım fonuna 10T adını verdini söyledi. Ünlü yatırımcı, öngörüsünün gerçekleşmesine inanmaya devam ettiğini ve toplam piyasa değerinin 10 trilyon dolara ulaşması durumunda BTC fiyatının 300 bin dolar ila 500 bin dolar aralığında bir seviyeyi göreceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

Fonun kuruluşundan bu yana savunduğum görüş, 2019’un ortasında da söylediğim gibi o dönemde 300 milyar dolar olan piyasa değerinin 30 katına çıkacağı ve 10 trilyon dolara ulaşacağı yönündeydi. Bu nedenle ilk üç fonu 10T olarak adlandırdım ve bu 10 trilyon dolar anlamına geliyordu. Böylece bu sektördeki büyümeye ilişkin görüşümü fonun adına koymuş oldum. Bahsettiğim 30 kat buydu. Kripto para ekosisteminde 10 trilyon dolarlık bir değer, benim bakış açıma göre Bitcoin’i 300 bin dolar ila 500 bin dolar arasında bir noktaya taşıyor ki bunun en sonunun geleceğini düşündüğüm nokta. 2019’da böyle düşünüyordum, şimdi de böyle düşünüyorum.

Piyasa Değerinin 10 Trilyon Doları Aşmasını Bekliyor

Öte yandan Tapiero, 10 trilyon dolarlık piyasa değeri öngörüsünün günümüz şartlarında son derece muhafazakar kaldığını ve kripto paraların piyasa değerinin muhtemelen daha da yükselerek öngörüsünü aşacağını iddia ederek şunları söyledi: