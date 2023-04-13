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  •   Yeni Airdrop Müjdesi Şimdi Geldi! 5 Kriter Var, Kazanmış Olabilirsiniz! Hangi Altcoin, Ne Zaman?

Yeni Airdrop Müjdesi Şimdi Geldi! 5 Kriter Var, Kazanmış Olabilirsiniz! Hangi Altcoin, Ne Zaman?

Kullanıcılara 5 görev verilecek ve 5 milyon token dağıtılacak. Peki bu airdrop neden yapılıyor?
22:00
13 Nisan 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para yatırımcıları piyasanın en kırmızı günlerinde bile airdroplar sayesinde ciddi kazançlar elde etti. Biraz önce popüler bir altcoin yeni airdrop duyurusunu yaptı. Bu ödüllendirme amacı gücen bir airdrop ve 5 kriteri bulunuyor.

BOND Token Airdrop

16 Nisan 2019’da piyasaya sürülen AirDAO (önceden Ambrosus) yılladır AMB Token ekosistemini büyütmeye devam ediyor. Bu süreçte kendilerine destek olan topluluklarını ödüllendirmek için oldukça etkili bir seçenek üstünde düşünmüşler. En büyük motivasyon her zaman paradır ve onlar da topluluklarını ne istediğini tam olarak biliyor. Biraz önce yapılan duyuruda şunlar yazıyordu;

“Geçtiğimiz dört yıl boyunca ağımızı desteklemeye katkıda bulunan herkese minnettarlığımızı ifade etmek istiyoruz. AMB staker’larından node operatörlerine, FirepotSwap kullanıcılarına ve daha fazlasına kadar herkese teşekkür ediyoruz. Ambrosus olarak ilk günlerimizden AirDAO’ya evrimimize kadar bizi destekleyen geçmiş ve şimdiki topluluk üyelerine. Hepinize ne kadar teşekkür etsek azdır. Bunun ışığında, AirDAO’nun dördüncü yıldönümünü kutlamak için bir airdrop düzenleyeceğimizi duyurmaktan heyecan duyuyoruz. Ağımıza katkıda bulunan aktif kullanıcıları ödüllendirmek istiyoruz. Beş özel ağ içi faaliyet gerçekleştirerek AMB token ekosisteminin büyümesine yardımcı olan topluluk üyeleri airdrop ödülleri almaya hak kazanacaktır.”

Airdrop Şartları

Airdrop 16 Nisan günü başlayacak ve 26 Nisan’da sona erecek. Airdrop dönemi boyunca beş uygunluk kriteri açıklanacak ve her iki günde bir yeni etkinlik topluluğa duyurulacak. Bu şartları yerine getirenler airdrop almaya hak kazanacak. Uygun topluluk üyelerine beş milyon BOND tokenı airdrop edilecek. BOND, AirBond Marketplace’in yerel tokeni ve beta sürümü, airdrop sona erdikten kısa bir süre sonra piyasaya sürülecektir. BOND tokenları, Marketplace yayına girdikten sonra AMB karşılığında takas edilebilecek olan kazanılmış AMB’lerdir.

“AirDAO ekibi, geçtiğimiz dört yıl boyunca blockchainimizin erken benimseyen ve aktif kullanıcısı olan herkese bir kez daha teşekkür eder. Dünya çapında büyüyen topluluğumuzun tutkusu inanılmaz ve birlikte inşa edeceğimiz gelecek için heyecanlıyız.”

Airdrop detayları netleştikçe buradan paylaşmaya devam edeceğiz. Şimdilik yatırımcıların gelecek görevleri beklemesi gerekecek.

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