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Bitcoin ve Altcoin’lerde Endişeli Düşüş! BTC Neden Düşüyor?

Kripto para piyasası, Silvergate Bank'ın gönüllü tasfiyesi, ABD'li düzenleyici kurumunun KuCoin'e dava açması Fed Başkanı Jerome Powell'ın şahin konuşarak yatırımcıları ürkütmesinin ardından sert şekilde düştü.
08:08
10 Mart 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto para piyasası, kripto bankası Silvergate Bank’ın gönüllü tasfiyesi, ABD’li düzenleyici kurumunun kripto para borsası KuCoin’e dava açması ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın şahin konuşarak yatırımcıları ürkütmesinin ardından sert şekilde düştü.

Bitcoin ve Altcoin’lere Fed Tokatı

Fed cephesinde faiz artırımlarının hızlanarak devam edeceği ve ekonomik politikada yumuşama olmaması beklentisi kripto paralar gibi riskli varlıklar üzerinde baskıya neden olmuş durumda. Bitcoin (BTC) fiyatı, 19 bin 897 dolarla son zamanların en düşük seviyesine düştü. Yatırımcılar ve trader’lar fiyatın daha fazla düşeceği konusunda endişe ediyor. Ethereum‘un (ETH) durumu da yatırımcıları endişelendirirken en büyük altcoin’in fiyatı bin 415 dolarla son ayların en düşük seviyesini gördü.

7 Mart’ta Powell, Şubat ayına ilişkin ekonomik verilerin enflasyonda beklenenden daha yüksek bir artış görülebileceğini gösterdiğini öne sürerek “Son ekonomik veriler beklenenden daha güçlü geldi, bu faiz oranlarının nihai seviyesinin geçmişte tahmin edilenden daha yüksek olabileceğini gösteriyor. Verilerin bütünü daha hızlı bir sıkılaştırmanın gerekli olduğunu gösterecek olursa faiz artırımlarının hızını artırmak için hazır olacağız.” yorumunda bulunmuştu.

Kripto para fiyatları hala Dow Jones ve S&P 500 ile yüksek korelasyona sahip. Powell’ın konuşmasının ardından ABD endeksleri bugün açıklanacak olan istihdam verileri öncesinde sert düşüşle karşı karşıya kaldı. Enflasyonu çevreleyen hassas duyarlılığa ek olarak, çoğu büyük banka ABD’nin yıl içinde bir noktada sert bir resesyon yaşamasını bekliyor. U.S. Bank’ın yakın tarihli bir analizine göre, daha fazla faiz artırımı kuvvetle muhtemel ve ekonominin mevcut durumuna ilişkin yatırımcı duyarlılığı düşük kalmaya devam ediyor.

ABD, Kripto Paralar Üzerindeki Baskısını Artırıyor

Öte yandan kripto para piyasasındaki kriz kripto para borsası KuCoin‘e de sıçradı. 9 Mart’ta New York Başsavcısı Letitia James, dev kripto para borsası KuCoin’e dava açtığını duyurdu. Davada Ethereum’un borsada işlem gören bir menkul kıymet olduğu ve KuCoin’in bir komisyoncu/broker olarak lisans almadığını savunuluyor.

Paxos ve Binance‘e yönelik son yaptırımların yanı sıra SEC’in merkezi stake etme konusundaki son baskısı da piyasada sürdürülebilir yükseliş ivmesinin gelişmesinin önüne geçmiş oldu. Bazı merkeziyetsiz stake protokolleri son yaptırımlardan fayda sağlarken, kripto paraları düzenleme ortamı hala belirsizliğini koruyor ve belirsizlik piyasada yüksek volatiliteye neden oluyor.

Kripto para endüstrisi ve düzenleyiciler, kripto paraların gerçek kullanım durumuna ilişkin çeşitli yanlış anlamalar veya güvensizlik nedeniyle uzun bir geçmişe sahip. Kripto para borsası FTX’in 2022’de çöküşünün ardından bazıları ABD’li kanun yapıcıların kripto para endüstrisine kızgın olduğunu düşünüyor. Bu bağlamda  merkezi kripto para borsalarının müşteri fonlarını nasıl kullanabileceği üzerine odaklanılmış durumda. SEC Başkanı Gary Gensler, yakın zaman önce konuya ilişkin uyararak “Bu sektörün hayatta kalma ve başarılı olma şansı varsa, o da yatırım yapan halkı korumak için zaman içinde test edilmiş kurallar ve kanunları getirmektedir. Elinizi müşterinin cebine sokmayın, onların fonlarını kendi platformunuz için kullanmayın.” dedi.

Kripto bankası Silvergate Bank’ın gönüllü tasfiyesiyle birlikte düzenleyicilerin sektörü daha da yakından takip etmesi bekleniyor. Silvergate Bank, tüm sektörde likidite akışını kolaylaştıran, kripto para piyasasına para giriş ve çıkış rampalarından biriydi. Silvergate Bank’ın çöküşünde hangi ABD kurumunun hatalı olduğu tartışıladururken, bankaların şimdiden kara para aklamayı önleyici sağlam tedbirler alarak daha ileri kripto para düzenlemelerine hazırlanıyor.

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