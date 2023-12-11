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FIFA’dan 2026 Dünya Kupasına Yönelik NFT Koleksiyonu: Final Maçına Bilet İçin Önemli Adım

Özet

  • FIFA'dan 2026 Dünya Kupası finaline yönelik dikkat çeken bir duyuru geldi.
  • Buna göre Polygon ağında yer alacak olan NFT koleksiyonu sahiplerine bilet şansı verecek.
  • Polygon ağında beğeniye sunulacak olan koleksiyon 1.000 parçadan oluşacak.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
Alperen Turgan
Alperen Turgan

Uluslararası futbol organizasyonu FIFA, yaptığı açıklamaya göre bu hafta içinde sahiplerine 2026 Dünya Kupası’nın final maçını izleme fırsatı verecek sınırlı sayıda NFT’yi piyasaya sunacak. Yapılan açıklamaya göre ilk etapta 100 adet NFT satışa sunulacak ve 2026 FIFA Dünya Kupası final bileti alma şansı sunan en nadir koleksiyon ürünlerini içerecek. İlerleyen süreçte Polygon ağında toplam 900 NFT daha satışa sunulacak ve OpenSea üzerinden alım satım işlemleri gerçekleştirilebilecek.

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FIFA’dan Dikkat Çeken DuyuruTaraftar Etkileşimine Yönelik Adımlar

FIFA’dan Dikkat Çeken Duyuru

FIFA’nın piyasaya sunacağı NFT koleksiyonu ilk etapta Algorand ağında yer almıştı ancak ekip ikinci aşamada şimdilerde Web3 oyun projeleri arasında popüler bir blockchain ağı Polygon’a geçmeyi planlıyorlar. Açıklamada yer alan detaylara göre gelecekteki FIFA NFT koleksiyon lansmanlarının da Polygon üzerinden gerçekleştirileceği belirtildi.

FIFA geçen yıl FIFA+ Collect’i  ilk kez duyurduğunda, dünyanın dört bir yanındaki futbol taraftarlarına benzersiz NFT parçalarına uygun fiyatlarla sahip olma şansı sunacak diye tanımlamıştı. Ancak NFT piyasasında yaşanan düşüşe rağmen FIFA Kulüpler Dünya Kupası 2023’ün 12 Aralık’ta Suudi Arabistan’da başlayacak olması nedeniyle gerçekleşiyor.

NFT işlem hacimleri son zamanlarda toparlanma belirtileri gösteriyor ancak Bored Ape Yacht Club gibi üst düzey koleksiyonlardan NFT parçalarının bazen milyonlarca dolara satıldığı son boğa koşusu sırasındaki seviyelerin hala çok altında kalıyor. Bununla birlikte büyük markalar, NFT koleksiyon girişimleri ile topluluk kurma ve onlardan para kazanma fırsatlarını takip etmeye devam ediyor.

Taraftar Etkileşimine Yönelik Adımlar

FIFA ayrıca Modex’in, halihazırda birkaç futbol markalı koleksiyon çıkarmış olan NFT koleksiyon platformunun stratejik yönetimini devralacağını duyurdu. Modex CEO’su Francesco Abbate yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“NFT koleksiyonları; taraftarların favori oyuncuları, takımları ve sevdikleri oyunla etkileşime girme yollarını artırıyor ve bu hedefi gerçekleştirme konusunda FIFA’yı desteklemekten onur duyuyoruz.”

Profesyonel sporları hayranları ile bağlantı kurmak için bir araç olarak kullanmak; blockchain ve kripto alanında faaliyet gösteren çeşitli şirketler tarafından tercih edilmeye devam ediyor. Kripto borsası OKX’in Manchester City ile bir sponsorluk anlaşması bulunurken; Fransız spor oyun şirketi Sorare’nin İngiltere Premier Ligi ile bir ortaklığı bulunuyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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Alperen Turgan
By Alperen Turgan
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Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Mezunu, İçerik Editörü
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