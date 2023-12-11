BITCOIN (BTC)

Dikkat! Bitcoin’de (BTC) Uzman Görüşü: “ATH İçin Bunlar Şart!”

Özet

  • Kripto para milyarderi Brock Pierce, Bitcoin'in tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaşabileceği bir boğa koşusunun yakın zamanda gerçekleşebileceğini belirtti.
  • Pierce, tarihsel döngülere göre bu boğa koşularının tüm zamanların en yüksek seviyelerine yol açtığını ve bir sonraki boğa koşusunun başladığını düşündüğünü ifade etti.
  • Düzenleyicilerin spot piyasa BTC borsa yatırım fonlarına sürekli olarak onay vermemesinin, Amerikalı yatırımcıların Bitcoin ile zenginleşme fırsatını kaçırdığını ve bu durumun uluslararası kuruluşlara avantaj sağladığını söyledi.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Kripto para milyarderi ve aktör Brock Pierce, Bitcoin‘in (BTC) tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaşabileceği bir boğa koşusunun muhtemelen yakın bir zaman içerisinde gerçekleşebileceğini belirtti.

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BTC’de ATH SüreciBitcoin’de ETF Etkileri!

BTC’de ATH Süreci

Uzman isim Brock Pierce CNBC ile yaptığı yeni bir röportajda, piyasa değerine göre en iyi kripto para biriminin gerçek bir boğa koşusu yaşadığı her seferde, “zirveye uçtuğunu” ve fiyat açısından rekor kırdığını öne sürdü. Analist açıklamalarında şunları söyledi:

Tarihsel döngülere bakarsanız, sonunda bu gerçek boğa koşularından birine girdiğimizi ve Noel’in erken gelmiş gibi göründüğünü bilirsiniz… Bunun bir sonraki boğa koşusu olduğunu düşünüyorum ve ne zaman kendimizi bu boğa koşularından birinde bulsak, tüm zamanların en yüksek seviyelerini buluyoruz ve eğer bu genellikle oluyorsa, çatıyı uçuruyor. Peki 150.000 dolar bizim sonumuz olacak yer mi? Hiçbir fikrim yok ama mümkün mü? Kesinlikle. Ayrıca bu korkunç olaylardan bir tanesini daha yaşarsak kendimizi tekrar düşerken bulmamız da mümkün.

Bitcoin’de ETF Etkileri!

Kripto para dünyasının en büyük şirketi Tether‘in kurucu ortağı olan Brock Pierce, son on yılda ABD’li düzenleyicilerin, spot piyasa BTC borsa yatırım fonlarını (ETF) sürekli olarak reddederek birçok Amerikalı yatırımcının servet biriktirmesini engellediğini söylüyor. ETF onayının gecikmiş olduğunu ve bunun Bitcoin etrafındaki mevcut heyecana katkıda bulunduğunu söylüyor.

Bu on yıldır deneniyor. Eğer Bitcoin 100 dolar veya 200 dolar seviyesindeyken Amerikan halkına bir ETF sunulsaydı, Amerikan halkı için ne kadar zenginlik yaratılırdı? Bu örnekte düzenleyiciler, Amerikan halkının bu inanılmaz zenginlik yaratma döneminden yararlanmasını engelledi ve bu durum çoğunlukla uluslararası kuruluşların eline geçti.

Sonuç olarak Pierce, boğa koşusunun etkisi

yle Bitcoin’in tüm zamanların en yüksek seviyelerini görmesi ve fiyat açısından rekor kırması olasılığını değerlendirdi. Boğa koşusunun ne zaman gerçekleşeceği konusunda kesin bir tahminde bulunmasa da, Bitcoin’in 150.000 dolar gibi yüksek seviyelere çıkabileceğini söyledi.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik- Elektronik Mühendisliğinden mezun olan Çağrı, kripto para birimlerine olan ilgisinden dolayı kripto medyacılığına ve yazarlığına yönelmiştir.
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