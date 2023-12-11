SHIB, Pepe ve Doge’u Geride Bıraktı: Üç Ayda Yüzde 6215 Yükselen Memecoin Yoluna Devam Ediyor

Solana ekosisteminin en popüler memecoin’i olan Bonk, Pepe’yi geride bırakarak memecoin cephesinde önemli bir değişime neden oldu. Bonk’un değerinde son bir ayda yaşanan %370’lik artış piyasa değerini 714 milyon dolara yükseltti. CoinGecko’nun son verilerine göre bu büyüme Pepe’nin şu anda 675 milyon dolar olan piyasa değerini geride bırakıyor.

Bonk Neden Yükseliyor?

Bonk fiyatının sadece 30 gün içinde 0,0000028 dolardan 0,000012 dolara ulaşan olağanüstü yükselişi Solana ekosistemine artan ilgiden faydalanmak isteyen yatırımcıların dikkatini çekti. Bu olağanüstü büyüme oranı Pepe’nin performansını geride bıraktı. Ayrıca Bonk; Shiba Inu ve Dogecoin gibi popüler memecoin’lerin de kazançlarını geride bırakmayı başardı. Shiba Inu %20 yükselirken ve Dogecoin %35 yükseldi ancak Bonk %370’lik yükselişi ile memecoin piyasasına liderlik etti.

Bonk’un hızlı yükselişinde birkaç önemli faktör ön plana çıktı. Memecoin’in Binance ve KuCoin gibi merkezi borsalarda listelenmesi bu süreçte çok önemli bir rol oynadı. Ayrıca vadeli işlemler piyasasında Bonk’a yönelik yatırımcıların ilgisi de önemli bir rol oynadı.

Bonk’a Yönelik Dikkat Çeken Detaylar

Bonk, 29 Aralık 2022’de gerçekleştirilen lansmanından itibaren ilk haftasında %3.766’lık büyük bir yükseliş yaşadı. Bir düşüş ve dengelenme döneminin ardından, token 21 Ekim 2023’te toparlanma belirtileri göstermeye başladı. O zamandan bu yana Bonk %6215’lik bir kazanç kaydederek son üç ayda en yüksek performans gösteren memecoin oldu.

Son zamanlarda Bonk yükselişini sürdürerek tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 0,00001468 dolar seviyesine ulaştı. Bu yeni zirve piyasadaki konumunu daha da sağlamlaştırdı. Bonk piyasa değeri ile şu anda kripto piyasasında 82. sırada yer alıyor ve Floki’yi piyasa değerine göre üçüncü en büyük köpek temalı kripto para varlığa dönüştürüyor.

Tüm bunlarla birlikte, kripto piyasasında son 24 saatte gerçekleşen satış baskısına rağmen Bonk hafif bir düşüş yaşarken 0,00001065 dolar destek seviyesi geçerliliğini korudu ve fiyat hemen toparlandı. Bu azim, yatırımcıların projeye duyduğu büyük güveni gösteriyor ve kısa bir süre içerisinde güçlü bir performans göstermeye devam edeceğini öngörüyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.