Kripto Paralarda Kara Para Aklamayı Önleme Yasası

Haftalardır WSJ raporlarıyla başlayan bir süreci izliyoruz bugünse asıl amaç net biçimde ortaya çıktı. Peki şimdi ne olacak? Kriptonun suç gelirindeki payının maksimum %0,5 olduğunu teyit eden raporlara rağmen ABD’li siyasilerin önemli bölümü günah keçisi bulduğu için sektör üzerindeki baskısını artırıyor. Warren tarafından hazırlanan ve birçok ABD’li siyasinin desteğini alan “Kripto Paralarda Kara Para Aklamayı Önleme Yasasına” göz atalım

ABD Yeni Kripto Yasası

Bugün Senatör Warren iki partinin yasa için destek vereceğini söyledi. Demokratların kripto karşıtlığı zaten biliniyor ve eğer Cumhuriyetçiler de destek veriyorsa bu öneri kolayca yasalaşabilir. Önümüzdeki günlerde oylamalarını, üzerinde tartışmaları görmemiz muhtemel ve bu yüzden neyin tartışıldığını bilmemiz gerek. O halde maddeler halinde son tasarıyı incelemeliyiz.

Müşterini Tanı gereklilikleri de dahil olmak üzere Banka Gizlilik Yasası (BSA) sorumlulukları kriptoya genişletilecek. DeFi cüzdan hizmet sağlayıcılardan, madencilere hatta doğrulayıcılara kadar. Bu çok uygulanabilir değil düşünsenize Ethereum ağında node çalıştırıyorsunuz ve işlemleri onaylarken X DeFi cüzdanının KYC’si olmadığı için bunu sansürlemeniz gerekiyor. DeFi de KYC yok ki? Yüz milyonlarca adresin kimlik doğrulamaları nasıl yapılabilir? Ufak bir parantez açalım önümüzdeki dönemde blockchain tabanlı kimlik doğrulama girişimlerinin tokenlerinde pozitif seyir görülebilir. Bu alanda yeni projelerin çıktığını görebiliriz.

FinCEN’i ela alın ve bankalar (ve diğer finans kurumları) müşterilerinin dijital varlık işlemleriyle ilgili raporlar sunsun. 2020’de bu konuda önerilen kuralları neticelendirin, KYC’i atlayan merkezsiz cüzdanlara çözüm bulun.

FinCEN’i kripto mikserleri ve benzerlerini kullanan cüzdanlara karşı daha aktif hale getirin. Finansal kuruluşlara bunları yapan müşterilerin tespiti konusunda rehberlik sağlayın. Eğer Amerika’da yaşıyorsanız kripto cüzdanınızı kimseyle paylaşmayın yoksa herhangi bir mikserden cüzdanınıza para gönderip başınızı belaya sokabilirler.

Hazine Bakanlığı öncülüğünde SEC ve CFTC denetimi altındaki kurumları dijital varlıklar konusunda uyumlu hale getirsin.

Yabancı banka hesaplarının raporlanmasına ilişkin BSA kurallarını dijital varlıkları da kapsayacak şekilde genişletilmesi isteniyor. Buna göre 10 bin dolar üzeri işlemlerde işlem yapan Amerika Birleşik Devletleri kişilerinin İç Gelir Servisi’ne Yabancı Banka ve Finansal Hesaplar Raporu (FBAR) sunması gerekecek.

Kripto ATM’lerine kimlik doğrulaması zorunluluğu isteniyor. Aynı zamanda cihaz sahipleri bu ATM’lerin adreslerini düzenli olarak bildirmek zorunda olacak.

Senatör Warren ve Kripto Tarihçesi

Kripto paraların artık dişli bir düşmanı var. İstenilen yetkiler, sınırlar uygulanabilir değil. DeFi eğer bu “abartılı yetkiler” yasalaşırsa Amerikan vatandaşları için yok edilmiş olacak. Dahası bunun küresel olarak uygulanabilirliği için de Senatörler baskıya yapacak. Yani ABD dışındaki ülkelerin de elini kolunu bağlayacak katı kurallardan bahsediyoruz. DeFi cüzdanlara ve protokollere KYC zorunluluğu fikri ilk olarak FTX dolandırıcısı Sam’den çıkmıştı.

Peki Senatör Warren bugüne kadar kripto için neler yaptı?

Haziran 2021’de verdiği bir röportajda Senatör Warren, kripto piyasasını “vahşi batı” olarak nitelendirdi ve onu felaket olarak gördüğünü söyledi.

Haziran 2021’de Senato Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesi’nin Ekonomi Politikası Alt Komitesi’nin bir oturumuna başkanlık eden Senatör Warren yine ses getiren eleştirilerde bulunmuştu.

Temmuz 2021’de SEC Başkanı Gensler’a mektup gönderip vatandaşları kriptodan nasıl koruduğunu sordu.

Eylül 2021’de Senato Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesi’nin bir oturumunda kriptodaki düzenleyici boşlukları ele almak için herkesi harekete geçmeye çağırdı.

Aralık 2021’de Senato Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesi’nin bir oturumunda stablecoinlerin artan riskine dikkat çekti.

Mart 2022’de Senatörler Warren, Warner, Reed ve Sherrod Brown Hazine Bakanı Yellen’a bir mektup göndererek, ekonomik yaptırımların dış politika hedeflerine ulaşmada etkili bir araç olarak kalmasını sağlamak amacıyla Hazine Bakanlığı’nın kripto para sektörüne yönelik yaptırımlara uyum kılavuzunu uygulama planlarını sordu.

Mart 2022’de Senato Bankacılık, Konut ve Kentsel İlişkiler Komitesi’nin oturumunda Rusya’nın yaptırımları kripto ile aşmaya çalışacağı konusunda uyardı. Ülkelerin, uyuşturucu kaçakçılarının, siber suçluların ve vergi dolandırıcılarının ekonomik yaptırımlardan kripto ile kaçmasını önlemenin yollarını aramalıyız dedi.

ile kaçmasını önlemenin yollarını aramalıyız dedi. Mart 2022’de Warren, yaptırım uygulanan bireylerin servetlerini gizlemelerini kolaylaştırabilecek ve Rus yaptırımlarının etkisini azaltabilecek çeşitli kripto para araçlarının altını çizdi.

Mayıs 2022’de Senatörler Warren ve Smith, Fidelity’ye bir mektup göndererek şirketi Bitcoin konusunda attığı adımlardan dolayı uyardı.

Temmuz 2022’de Bitcoin madencilerinin çevreye zarar verdiğini söyleyerek EPA ve DOE’yi harekete geçmeye çağırdı.

Eylül 2022’de ABD Hazine Bakanına mektup göndererek kripto piyasası için düzenlemeler istedi.

25 Ekim 2022 tarihinde Warren ve arkadaşları BD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu, ABD Hazine Bakanlığı, Federal Rezerv, Federal Mevduat Sigorta Kurumu, Para Birimi Komptrolörü Ofisi ve Tüketici Finansal Koruma Bürosu’na mektup göndererek kripto konusunda risklerle ilgili ne yaptıklarını öğrenmeye çalıştı.

17 Kasım 2022’de SBF ve İflas Komitesi Başkanı Ray’a mektup gönderip çöküş hakkında bilgi istedi.

22 Kasım 2022’de Senatör Warren, Wall Street Journal’da federal düzenleyicileri geniş yetkilerini kullanarak kripto dolandırıcılığını engellemeye ve sektörü diğer finansal faaliyetlerle aynı temel standartlara tabi tutmaya çağıran bir yazı yayınladı.

23 Kasım 2022’de Adalet Bakanlığı’na bir mektup göndererek eski FTX CEO’su Sam-Bankman Fried ve suç ortağı FTX yöneticilerinin borsanın çöküşünün ardından işledikleri suçlardan dolayı kişisel olarak sorumlu tutulmalarını talep etti.

30 Kasım 2022’de FTX’in çöküşünün ardından düzenleyicileri kriptoyu bankacılık sisteminden uzak tutmaya çağırdı.

6 Aralık 2022’de Silvergate’e mektup yazarak FTX çöküşündeki rolünü sorguladı.

8 Aralık 2022’de bankaların kripto ile ilişkisi konusunda endişelerini anlattığı mektubu 3 farklı düzenleyiciye gönderdi.

14 Aralık 2022’de kriptonun ABD’nin ulusal güvenliği için oluşturduğu riskleri azaltacak iki partili bir yasa olan 2022 Dijital Varlık Kara Para Aklamayı Önleme Yasasını tanıttı.

Mayıs 2023’te Senato Silahlı Hizmetler Komitesi’nin bir oturumunda ülkelerin yaptırımlardan kaçmak ve silah programlarını finanse etmek, casusluğu desteklemek ve siber saldırıları teşvik etmek için tercih ettiği yöntem olarak kriptonun kullanıldığını haykırdı.

Mayıs 2023’te Senato Bankacılık, Konut ve Kentsel İlişkiler Komitesi oturumunda kriptonun fentanil krizini körüklemedeki rolüne dikkat çekti ve kara para aklamayı önleme kurallarındaki boşlukları kapatacak, uyuşturucu tedarikçilerinin ve kartellerin yasadışı işlerini kolaylaştırmak için kripto kullanmalarını engelleyecek Dijital Varlık Kara Para Aklamayı Önleme Yasası’nı yeniden sunacağını duyurdu.

8 Haziran 2023’te Başsavcı Merrick Garland’a mektup göndererek Adalet Bakanlığı’ndan Binance ve Binance ABD’nin Kongre’ye bir dizi yanlış beyanda bulunma olasılığı nedeniyle soruşturmasını istedi.

21 Temmuz 2023’te Kuzey Kore’nin 5 yılda 3 milyar dolardan fazla kripto çaldığı ve gelirleri yasadışı nükleer silah programını finanse etmek için kullandığını söyledi.

4 Ağustos 2023’te diğerleriyle birlikte ABD Hazine Bakanlığı Terörizm ve Mali İstihbarat Müsteşarı Brian Nelson ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan’a bir mektup göndererek Kuzey Kore’nin uluslararası yaptırımları delmek ve yasadışı silah programlarını finanse etmek için kripto kullanmasıyla ilgili endişelerini dile getirdiler.

Eylül 2023’te Dijital Varlık Kara Para Aklamayı Önleme Yasası için Senato desteğinin genişletilmiş bir koalisyonunu duyurdu.

Ekim 2023’te, Senato Silahlı Hizmetler Komitesi’nin bir oturumunda Senatör Warren, Kuzey Kore’nin füze programının yarısının kripto suçu yoluyla ödendiğini belirterek, kripto tarafından oluşturulan tehditleri kırma ihtiyacından bahsetti.

Ekim 2023’te 102 Milletvekiliyle birlikte kriptonun Hamas ve Filistin İslami Cihad’ın operasyonlarını finanse etmek kullanıldığını söyleyen mektubu imzaladı.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.