Her Şey Düşerken Bu Kripto Para Zirveye Koşuyor

Bitcoin fiyat düzeltmesi devam ediyor ve 42.000 dolar altındaki kapanışlar daha derin dip konusunda endişeleri kaşıyor. Altcoinlerde genel olarak negatiflik hakim ve BTC fiyatındaki düşüşün derinleşmesi halinde daha derin kayıplar muhtemel. Kripto paraların kümülatif değeri için korkulan tablo 1,25 trilyon dolar desteğinin test edilmesi. Ancak tüm bunlara rağmen IMX Coin zirveye gidiyor.

IMX Coin Neden Yükseliyor?

Zamanlama talihsiz ancak BTC dalgalanmasına rağmen IMX Coin 2 dolar eşiğini tekrar aştı. Ekim ayından bu yana hızlı biçimde toparlanan kripto para 56 gün içinde yüzde 300 yükseldi. 2,07 doları aşan fiyat tam 600 gün sonra bu seviyeye ulaştı.

Üstelik yükseliş sırasında son olarak Mart ayından reddedilen direnç bölgesi de başarıyla kırılmış oldu. Günlük grafikteki okumalar IMX fiyatının dipten bu yana destek trend çizgisini koruyarak yükseldiğini gösteriyor. Üstelik RSI bu rallinin devamını destekliyor ve fiyat yazı hazırlandığı sırada 2 dolar eşiğinde.

Yükselişin sebebi daha çok teknik kırılmayla bağlantılı gibi. Nitekim aynı uzun vadeli kırılmanın ardından AVAX Coin fiyatının piyasanın tersine olacak şekilde yeni zirveler yaptığını gördük. Bugün birkaç altcoin BTC düşüşüne inatla talep çekmeye devam etti.

Borsalardaki spekülatörler BTC fiyatındaki dalgalanmanın ortasında bu tarz spekülatif yükselişleri tetikleyerek tatsız piyasa koşullarında bile kazanç elde edebiliyor. Şimdilik IMX, AVAX gibi birkaç altcoinde bu tarz yükselişler var.

IMX Coin Uzman Yorumu

Popüler kripto para analisti CryptoTony, IMX’in bugünkü düşüş sırasında en güçlü altcoinlerden biri olduğunu söyledi. Ayrıca rallinin devam edeceğine de inanıyor. Eğer IMX Coin fiyatındaki yükseliş devam ederse 2,25 dolarda daha yüksek bir zirve yaptığını görebiliriz.

Mevcut fiyattan kabaca yüzde 15 yükseliş de boğaları durdurmak için yeterli olmazsa kar satışları için 3,35 dolar hedefi beklenebilir. Az sayıda altcoin yükselirken BTC düştüğü için bu ralliler anormal taleple devasa ölçüde büyüyebiliyor.

Fakat IMX fiyat tahminine rağmen, parabolik destek trend çizgisinden bir kırılma rallinin artık sona erdiğini söyleyecek. Bu durumda 1,35 dolarlık desteğe geri çekilme görülebilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.