Ünlü Analist Ali Martinez Shiba Inu’yu İşaret Etti Ve Ekledi: Büyük Soru İşaretleri Var! SHIB Fiyatı Yükselir Mi?

Popüler kripto para analisti Ali Martinez, X (Twitter) yakın zamanda Shiba Inu hakkında bir gönderi paylaştı. Bitcoin‘de yaşanan yükselişe bağlı olarak son 2 haftada farklı altcoin’lerde görülen altcoin yükselişlerinde görece sakin kalmış olmasına rağmen Shiba Inu’nun (SHIB) son aylarda önemli bir büyüme sağladığını vurguladı. Martinez, SHIB’in değerinin son üç ayda %55’lik bir artış yaşadığını ve bunun da sağlam bir fiyat hareketini işaret ettiğini belirtti.

Shiba Inu Son Durum

SHIB fiyatında yaşanan değer artışı, Ekim sonu ve Kasım 2023 başında Bitcoin’in 1 yılın ardından ilk kez 40.000 dolar seviyesini aşmasıyla önemli bir rallinin başladığı daha geniş kripto para piyasasının genel durumuyla ilişkilendirilebilir. Bu yükseliş hissi SHIB’e ve kripto piyasasında bulunan diğer altcoin’lere de yansıdı.

Bitcoin’de yaşanan fiyatındaki artışıyla birlikte, Shiba Inu yakım oranında da önemli bir artış yaşandı. Token‘larda gerçekleşen yakım işlemleri onları dolaşımdan kalıcı olarak kaldırır ve potansiyel olarak arzı azaltır, bu durum ise token’a olan talebi artırır.

SHIB özelinde gerçekleşen yakım işlemi, yakın zamanda 8,2 milyardan fazla SHIB’in yakımıyla daha da önem kazandı. Bu durumu önemli kılan ise Shibarium aracılığıyla gerçekleşen yakımlar olmasıydı. Bu, Shibarium’danShibBurn gibi girişimlere yönlendirilerek gerçekleştirilmişti. Tüm bu yaşananlar SHIB fiyatında yaşanan son artışlarda büyük bir destek yaratmıştı.

Shiba Inu (SHIB) Coin Geleceği

Martinez, SHIB için daha daha fazla büyümenin mümkün olduğunu düşünürken, memecoin’in gerçekleştirme ihtimali olan ve potansiyel olarak yukarı doğru hareketini engelleyen önemli bir direnç bölgesine dikkat çekti.

Analist ayrıca, yaklaşık 90.000 SHIB adresinin şu anda 0,000016 dolar ve üzerinde alımla 422 trilyondan fazla SHIB’e sahip olduğunu ve bunun da memecoin’de bir yoğunlaşmaya sebep olabileceğini belirtti.

Bu SHIB balinaları şu anda coin’lerini zararlarına rağmen ellerinde tuttuklarından, satmaları konusunda baskı altına alınabilirler ve eğer satış gerçekleştirirlerse, piyasada alım noktaları düşecek. Bu durum alım maliyeti düşen yeni yatırımcıların fiyatı düşürmesine neden olabilir.

Son birkaç aylık süreçte 4 trilyon SHIB’in üzerinde birden fazla işlem gerçekleştiği için Shiba Inu topluluğu içerisinde da çok sayıda balina oluştu. Bu balinalardan bazıları ellerinde bulundurdukları coin’leri satmak adına fırsat arayışında olabilirler ve SHIB’nin mevcut artışı açısından bu durum mükemmel bir fırsata çevrilebilir.

SHIB fiyatında son yedi günlük süreçte %18’lik etkileyici bir yükseliş yaşandı. Ancak bu yükselişin ardından altcoin’de yükseliş ivmesi kayboldu ve yazım saati itibariyle yeniden 0,00001 doların altına düştü.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.