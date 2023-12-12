Kripto Piyasasında Neler Oluyor? Bitcoin Önderliğinde Yaşanan Düşüşe Dair Önemli Veriler

Kripto piyasası; hafta sonu Bitcoin önderliğinde piyasayı vuran keskin bir düzeltmenin ardından bugün düşüş eğilimi gösteriyor. Bitcoin fiyatı 10 Aralık’ta sadece 20 dakika içinde neredeyse bir haftalık kazancını kaybederek %6,5 oranında düştü. Yatırımcılar yaşanan ani düzeltmenin ardındaki faktörleri daha iyi anladıkça kripto piyasasındaki fiyat hareketleri aşağı yönlü olmaya devam ediyor.

Düşüşe Dair Dikkat Çeken Veriler

Başlıca kripto para varlıklarında yaşanan düşüş, vadeli işlem piyasasında likidasyonların hızlanmasına yol açtı. Yatırımcılar yaşanan bu sürece hazırlıksız yakalandı ve bu durum da long likidasyonların hızla artmasına neden oldu.

Son 24 saat içinde kripto piyasasında 350,3 milyon doların üzerinde long pozisyon tasfiye edildi ve önceki 12 saat içinde 44,3 milyon dolar piyasadan silindi. Kripto para fiyatları, vadeli işlem piyasası tarafında long pozisyonları işlem hacminden gelen alım baskısı olmadan likide edildiğinde olumsuz etkilenir.

Toplam piyasa işlem hacmi 4 Aralık’ta 37,6 milyar doların üzerine çıktıktan sonra takip eden her gün bir düşüşe tanık oldu. 10 Aralık’ta kripto piyasasında günlük işlem hacmi sadece 19 milyar dolardı.

Piyasa işlem hacmindeki düşüş, bazı analistlerin Bitcoin’in piyasada üzerindeki hakimiyetinden endişe duymaya başlaması ile birlikte geldi. 4 Aralık’ta Bitcoin hakimiyeti işlem hacmine benzer şekilde aylık zirveye ulaştı ve bu durum birçok yatırımcının endişelerine neden oldu.

Kripto Piyasasında Yaşanan Yasal Süreçler

Kripto para endüstrisi ve yasal düzenleyiciler, kripto varlıkların gerçek kullanım durumuna ilişkin çeşitli yanlış anlamalar veya piyasada yaşanan güvensizlik nedeni ile ilginç dönemlere neden oluyor. 21 Kasım’da Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı (DOJ); CZ ve Binance ile ilgili yaptırım eylemlerini ve her ikisinin de suçunu kabul ettiği bir uzlaşmayı açıklamıştı.

Binance’in uyum yükümlülükleri 8 Aralık’ta açıklandı ve DOJ tarafından kapsamlı bir izleme süreci başlatıldı. Binance’in yeni uyum yükümlülükleri, ABD makamlarının talep üzerine tüm belgelere, kayıtlara ve kaynaklara erişimini sağlamak için işbirliğini de ele alıyor.

Riskli varlıklar yatırımcı duyarlılığından büyük ölçüde etkilenir ve bu durum Bitcoin ve altcoinleri de kapsar. Bugüne kadar ele alınan ciddi kripto para birimi düzenlemeleri ya da en kötü durumda doğrudan bir yasak tehdidi kripto piyasasını aylık bazda etkilemeye devam ediyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.