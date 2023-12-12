Yapılan Araştırmaya Göre Para Bu Altcoin’lere Akacak! Bugünkü Bitcoin’i Yakalayacaklar!

Fortune Business Insights‘ın bugün yayımladığı araştırmasının sonuçlarına göre küresel Blockchain tabanlı oyun pazarı önümüzdeki altı yıl içinde tahmini 614 milyar dolarlık piyasa değerine ulaşacak. Pazar şu anda tahmini olarak 154 milyar dolarlık bir piyasa değerine sahip ve bu Fortune Business Insights’ın öngörüsü pazarın 2030’a kadar yaklaşık 4 kat büyüyeceğine işaret ediyor. Ayrıca bu öngörü pazarın neredeyse şu anda yaklaşık 800 milyar dolarlık piyasa değeriyle en büyük kripto para olan Bitcoin‘i (BTC) neredeyse yakalayacakları anlamına geliyor.

Blockchain Tabanlı Oyun Sektörü Hızla Büyüyecek

2017’den 2021’e kadar Blockchain tabanlı oyun ürünleri için küresel satış rakamlarını analiz eden Fortune Business Insights, satışların yüzde 21,8’lik yıllık bileşik büyüme oranıyla (CAGR) arttığını ve 2030 yılına kadar pazarın 600 milyar doların üzerine ulaşacağını tespit etti. Bu da altı yıllık dönemde yaklaşık yüzde 400’lük bir mutlak büyüme oranına karşılık geliyor.

Fortune’un araştırmacıları dünyayı Kuzey Amerika, Güney Amerika, Orta Doğu/Afrika, Avrupa ve Asya Pasifik şeklinde beş bölgeye ayırdı. Buna göre Kuzey Amerika 2022’de herhangi bir bölge için Blockchain tabanlı oyun içi ögesi satın alımlarında en büyük paya (30 milyar doların üzerinde) sahip veya toplamın yaklaşık yüzde 24’ünü oluşturuyor. Araştırmacılar Kuzey Amerika’nın pazar üzerindeki bu hakimiyetini artırarak sürdürmesini bekliyor.

Rapor, sunulan oyun kategorileri söz konusu olduğunda, rol yapma oyunlarının (RPG) diğer kategorilere kıyasla en yüksek büyüme oranına sahip olmasını beklediğini belirtti. Bu oyunlar özel karakterlere, temalara, ek silahlara, aksesuarlara ve diğer özelliklere sahip olmaları ile öne çıkıyor ve bu da onları özellikle Blockchain teknolojisinin sunduğu özelliklerin uygulanmasında daha elverişli hale getiriyor. Araştırmacılar RPG oyunlarının 2022’de pazardaki payının yüzde 33’ün üzerinde olduğunu belirtti.

Web tabanlı Blockchain oyunları şu anda Blockchain tabanlı oyunların en büyük segmentini temsil ediyor ve araştırmacılar bu segmentin pazarda hakim tarafta kalmaya devam etmesini bekliyor. Bununla birlikte Android tabanlı oyunların daha yaygın hale gelmiş durumda.

Öte yandan Blockchain tabanlı oyun üreten şirketlerin son dönemde işe alım sürecini kolaylaştırmak için yeni özellikleri uygulamaya başladıkları göze çarpıyor. Örneğin Immutable, 11 Aralık’ta satın alımlar için ek bir seçenek olarak Transak’ı ekledi. Yine de Blockchain tabanlı oyun sektörünün tamamı için işler yolunda gitmiyor. Kripto veri ve fiyat platformu CoinGecko’nun 30 Kasım’da yayımladığı araştırmasının sonuçları 2018 ile 2023 yılları arasında piyasaya sürülen Blockchain tabanlı oyunların yüzde 75’inden fazlasının başarısız olduğunu ortaya koyuyor.

En Büyük 5 Blockchain Tabanlı Altcoin Projesi

Yine CoinGecko’nun sunduğu verilere göre şu anda Blockchain tabanlı en büyük altcoin projesi Immutable (IMX). Immutable’in 16.22 milyar dolar olduğu tahmin edilen Blockchain tabanlı oyun sektöründe 2.49 milyar dolarlık bir piyasa değerine sahip. Immutable’in hemen arkasında ise 2.27 milyar dolarlık piyasa değeri ile Internet Computer (ICP) yer alıyor.

En büyük 5 Blockchain tabanlı altcoin projeleri listesinin üçüncü sırasında 1 milyar dolarlık piyasa değeri ile The Sandbox (SAND), dördüncü sırasında ise 919.2 milyon dolar piyasa değeri ile Axie Infinity (AXS) Yer alıyor. Listenin beşinci sırasında ise 871.5 milyon dolar piyasa değeri ile GALA (GALA) bulunuyor.

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