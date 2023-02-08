Beklenen oldu, sürpriz bir açıklamayla fiyatın büyük kilit açılışından önce yukarı taşınacağı zaten tahmin ediliyordu.

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Popüler metaverse altcoin için piyasa iyimserliği azalmış ve daha fazla düşüş beklentisi oluşmuştu ancak işler tersine döndü. Benzer şeyleri AXS, DYDX gibi altcoinlerde de gördük. Büyük kilit açılışları öncesinde gelen kritik haberler fiyatın beklenen yönün tersine gitmesini sağlamıştı.

SAND Coin Neden Yükseliyor?

Spekülatif bir hareket SAND Coin için zaten bekleniyordu. Günler sonra yapılacak devasa kilit açılışından önce fiyatın hızla yukarı gitmesini sağlayacak kritik bir duyurunun gelebileceğini geçtiğimiz günlerde üstüne basa basa söyledik. Metaverse oyun platformu The Sandbox ve Suudi Arabistan bir tür mutabakata vardı. Henüz ayrıntılar netleşmedi ancak Sandbox kurucu ortağı ve COO Sebastien Borget haberi duyurmak için LinkedIn’e gitti.

“The Sandbox ve Suudi Arabistan Dijital Hükümet Otoritesi arasındaki ortaklığımızı imzalamak gerçek bir onurdu. Metaverse aktivasyonlarında karşılıklı olarak birbirimizi keşfetmeyi, danışmanlık yapmayı ve desteklemeyi dört gözle bekliyoruz!”

Borget ve Suudi Arabistan DGA, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’daki Leap Tech Konferansı’na katılırken mutabakatı imzaladı. Borget e-posta yoluyla yaptığı açıklamada, şirketinin Suudi Arabistan hükümetiyle yaptığı anlaşmayla ilgili daha fazla bilgi veremeyeceğini, ancak ayrıntıların “önümüzdeki haftalarda” ortaya çıkacağını söyledi.

SAND Coin Fiyatı

Yazı hazırlandığı sırada SAND Token fiyatı 0,8 doların üzerinde bulunuyordu ve güne çift haneli yükselişle devam ediyor. Bitcoin fiyatı Powell sonrasında tekrar 23.200 dolar seviyesini kazandığı için ralli genel piyasa hissiyatıyla da destekleniyor. Önümüzdeki haftalarda açıklanacak detayların devasa kilit açılışıyla gelen satış baskısını ne denli hafifleteceği ise merak konusudur.

Sandbox henüz kitlesel benimsemeye yakın bir şey elde edememiş olsa da, birçok yönetici ve yatırımcı tarafından metaverse‘ün gelişiminde erken bir lider olarak kabul ediliyor. Dijital platform, kullanıcıların oyun içinde kendi mini-evrenlerini yaratabilecekleri sanal bir alandır. Şirket 2021 yılında SoftBank’ın Vision Fund tarafından yönetilen bir B Serisi turunda 93 milyon dolar topladı ve altı aydan kısa bir süre sonra 4 milyar dolarlık bir değerleme için 400 milyon dolar daha toplamaya çalıştığı söylendi.