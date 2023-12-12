Solana’da (SOL) Yükselen NFT İlgisi! NFT’ler Canlanacak Mı?

Solana‘nın (SOL) ekosistemi, geçtiğimiz yıl yaşanan pek çok iniş ve çıkıştan sonra nihayet yeniden canlanmayla karşı karşıya. Aslında ekosistemine yönelik bu ilginin önemli bir kısmı Solana ağındaki NFT’ler tarafından yönlendirildi.

Solana NFT’lerinde Atak!

Son iki gün içinde, benzersiz Solana NFT satın alma cüzdanlarının sayısı her gün 12.000’i aştı. Bu durum benzersiz ETH NFT satın alma cüzdanlarından %60’ın üzerinde bir oranla, bu ölçüm için tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşan önemli bir dönüm noktasına işaret ediyor. Geçtiğimiz iki günün her birinde 12 binden fazla benzersiz Solana NFT satın alma cüzdanı gerçekleşti. Benzersiz ETH NFT satın alma cüzdanlarından %60 daha yüksek ve bu oran için tüm zamanların en yüksek seviyesi.

Benzersiz Solana NFT satın alma cüzdanlarındaki ETH’dekileri aşan artış, Solana blok zincirinde NFT’lerin artan ilgi ve benimsenmesine işaret ediyor. Bu artan aktivite, NFT ile ilgili faaliyetler için platformdan yararlanacak daha fazla yaratıcının, geliştiricinin ve kullanıcının ilgisini çekerek Solana ekosistemini olumlu yönde etkileyebilir.

SOL’de Zirve Metrik

Daha yüksek katılım aynı zamanda merkezi olmayan uygulamalar (DApp) ve Solana üzerine inşa edilen projeler için potansiyel fırsatları da ortaya koyuyor ve Solana’nın blok zincirinin genel canlılığına ve genişlemesine katkıda bulunuyor. Ek olarak Solana’nın merkezi olmayan borsalarındaki (DEX) hacim, son üç gün içinde sürekli olarak yeni zirvelere ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaştı. Bu dikkate değer trend, Solana blok zincirindeki merkezi olmayan finans (DeFi) ekosistemindeki artan kullanıcı katılımını ve likiditeyi yansıtan, Solana’daki güçlü ve büyüyen işlem faaliyetinin altını çiziyor.

Bu faktörler nedeniyle Solana ağındaki günlük aktif adreslerin sayısı da arttı. Ancak ağda gerçekleşen işlem sayısı düştü. Burada SOL fiyatının olumlu bir ivme görmediğini belirtmekte fayda var. SOL’un işlem gördüğü hacim de bu dönemde büyük ölçüde düştü. Aynı durumla birlikte Solana’daki geliştirme faaliyeti de düştü. Bu geliştiricilerin GitHub katkılarının sayısının azaldığı anlamına geliyordu. Solana ağında gerçekleşmesi beklenen yeni güncellemeler bundan etkilenebilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.