Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


Dikkat! Fed Sonrası Gözler Solana (SOL)’da!

Yatırımcıların beklediği olmadı ve Fed sonrası düşüş geldi. Peki SOL Coin cephesinde durum ne?
18:30
15 Aralık 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

FTX çöküşüyle ciddi anlamda darbe alan Solana halen ayakta ve Fed sonrası dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. FTX’in iflasa giden sürecinde SBF kendi FTT tokenini ayakta tutabilmek için ciddi miktarda SOL Coin sattı. Halen daha kilidi açılacak önemli miktarda SOL var ancak 2025 yılı ilk çeyreğine kadar henüz vakit var. Şimdi kısa ve orta vadede SOL Coin yatırımcılarını neler bekliyor?

Solana (SOL)

Federal Rezerv’in 14 Aralık’taki toplantısından önce SOL 14,8 dolara yükseldi. Kripto para piyasalarında yaşanan dünkü ralliye öncülük eden SOL Coin birçok kripto parayı geride bıraktı. Bitcoin hakimiyetindeki artıştan da anlayacağınız üzre son yükseliş tüm altcoinlere fayda sağlamadı. Bazı altcoinler Bitcoin 18.300 dolara çıksa da BTC’nin 17.000 dolar aralığındaki seviyelerinde kaldı. Fed beklenenin aksine şahin duruşunu sürdürdü ve gerektiği noktada hızlı artışlara dönebileceği sinyalini verdi. Bu durum ABD hisse senedi ve kripto piyasalarında aşırı satışları tetikledi.

Bu durum SOL’un gün içi kazançlarının çoğunu tıraşlayarak yazı hazırlandığı sırada 14,2 dolara düşmesine neden oldu. 14 Aralık’ta kaydedilen gün içi en yüksek seviyesi olan 14,86 dolardan %4 düşüş yaşandı.

Solana (SOL) Yorum

Federal Rezerv’in duyurusunun ardından SOL’un fiyatı düşmüş olsa da, on-chain değerlendirme, piyasanın geçmişte genellikle önemli token dampingine yol açan herhangi bir kitlesel histeriye maruz kalmadığını ortaya koydu. Santiment‘ten alınan veriler, SOL’un Borsa Fonlama Oranının duyurudan sonra bile pozitif kaldığını gösterdi. Pozitif bir fonlama oranı, piyasada yükseliş bekleyen yatırımcıların baskın olduğunu gösterir. Ayrıca, SOL’un sosyal baskınlığı, Federal Rezerv’in faiz artırımının ardından önemli bir artış kaydetmedi. Büyük bir olayın ardından bir varlığın sosyal baskınlığındaki ani bir artış, genellikle fiyatların tersine dönmesine neden olan piyasa tepkisidir.

SOL’un günlük yatırımcıların davranışlarını anlamak için 4 saatlik bir grafik üzerinde yaptığı değerlendirme, coin birikiminde bir ralli olduğunu ortaya koydu. Göreceli Güç Endeksi (RSI) 83,27’de bulunuyordu. Benzer şekilde, yükseliş trendinde SOL’un Para Akışı Endeksi (MFI) 63’te görüldü. Faiz artışından bu yana, SOL’un RSI ve MFI’si mevcut konumlarına sabitlenmek için istikrarlı bir şekilde tırmandı. Bu durum, Federal Rezerv’in açıklamasının ardından yaşanan küçük fiyat geri çekilmesine rağmen, günlük yatırımcıların SOL alımlarını durdurmadığını gösterdi.

Bitcoin’in 17.500 dolar üzerinde tutunduğu senaryoda SOL Coin için de kayıplar sınırlı olabilir. Ancak Bitcoin’in 17.800 dolar altındaki kapanışları yükseliş beklentilerini boşa çıkarıyor. Bitcoin yazı hazırlandığı sırada 17.500 dolar seviyesinde bulunuyor.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
İlgili Yazılar
Popüler Altcoin’lerde Son Durum: Ethereum (ETH), XRP ve Solana (SOL)
Popüler Altcoin’lerde Son Durum: Ethereum (ETH), XRP ve Solana (SOL)
Solana 2023 Yorumları: SOL İçin Umut Işığı Var Mı?
Solana 2023 Yorumları: SOL İçin Umut Işığı Var Mı?
Solana Altcoini Feshedildi! Popüler Kriptonun Geleceği Belirsiz!
Solana Altcoini Feshedildi! Popüler Kriptonun Geleceği Belirsiz!
Solana’ya Bir Darbe de Binance Borsasından Geldi! SOL Coin Yorum!
Solana’ya Bir Darbe de Binance Borsasından Geldi! SOL Coin Yorum!
Solana Bu Fiyattan Alınır Mı? SOL Coin Geleceği!
Solana Bu Fiyattan Alınır Mı? SOL Coin Geleceği!
Solana (SOL) Kurucusu Büyük Haberi Verdi! SOL Coin İçin Umut Var Mı?
Solana (SOL) Kurucusu Büyük Haberi Verdi! SOL Coin İçin Umut Var Mı?
Solana Son Durum! FTX Sonrası SOL Coin Bitti Mi?
Solana Son Durum! FTX Sonrası SOL Coin Bitti Mi?
Binance ve OKX Haberlerinin Ardından Solana’da Sıcak Gelişme: Geri Dönüyor!
Binance ve OKX Haberlerinin Ardından Solana’da Sıcak Gelişme: Geri Dönüyor!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
ApeCoin Bu Hafta Herkesi Şaşırtabilir! APE Alınır Mı?
Dogecoin Fiyat Tahmini: Boğa Formasyonu Var!
Aralık Ayında Popüler Altcoin Düşmeye Devam Edecek!
Bitcoin 2 Kritik Seviyeyi Aşmalı! Kısa Vadeli Kripto Hedefleri!
Cardano (ADA) Yatırımcıları Ağır Kayıplarla Karşı Karşıya! Kritik Seviyeye Dikkat!
Güncel NFT Haberleri
Ünlü Girişimci Kripto Para Piyasasının O Tarafı İçin Verdi Veriştirdi: Malumun İlanı!
Veriler Bu Altcoin’in Potansiyel Gücüne İşaret Ediyor! Ethereum Kadar Popüler!
Dev NFT Platformu Opensea Piyasaya Meydan Okuyor! Bakın Neler Değişiyor!
Bir Dönemin Efsanesiydi, Kripto Para Desteği Kazandı! Hedefte Bu 2 Altcoin Var!
Bu 6 Altcoin Uzun Vadede En İyi NFT Token Yatırımı Olabilir!
Güncel DEFI Gelişmeleri
İflas Söylentisiyle Eriyordu! Yeni Hamleyle Altcoin Şimdi Yükseliyor!
Veriler Bu Altcoin’in Potansiyel Gücüne İşaret Ediyor! Ethereum Kadar Popüler!
Önde Gelen Kripto Şirketi Bu 3 DeFi Altcoin’ine Odaklandı!
Büyük DeFi Depremi! Kripto Şirketi Boyun Eğdi!
DeFi Krallarından Biri Müjdeyi Verdi! Bu Altcoine Dikkat!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022