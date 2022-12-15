Yatırımcıların beklediği olmadı ve Fed sonrası düşüş geldi. Peki SOL Coin cephesinde durum ne?

Okuma Süresi: 3 Dakika

FTX çöküşüyle ciddi anlamda darbe alan Solana halen ayakta ve Fed sonrası dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. FTX’in iflasa giden sürecinde SBF kendi FTT tokenini ayakta tutabilmek için ciddi miktarda SOL Coin sattı. Halen daha kilidi açılacak önemli miktarda SOL var ancak 2025 yılı ilk çeyreğine kadar henüz vakit var. Şimdi kısa ve orta vadede SOL Coin yatırımcılarını neler bekliyor?

Solana (SOL)

Federal Rezerv’in 14 Aralık’taki toplantısından önce SOL 14,8 dolara yükseldi. Kripto para piyasalarında yaşanan dünkü ralliye öncülük eden SOL Coin birçok kripto parayı geride bıraktı. Bitcoin hakimiyetindeki artıştan da anlayacağınız üzre son yükseliş tüm altcoinlere fayda sağlamadı. Bazı altcoinler Bitcoin 18.300 dolara çıksa da BTC’nin 17.000 dolar aralığındaki seviyelerinde kaldı. Fed beklenenin aksine şahin duruşunu sürdürdü ve gerektiği noktada hızlı artışlara dönebileceği sinyalini verdi. Bu durum ABD hisse senedi ve kripto piyasalarında aşırı satışları tetikledi.

Bu durum SOL’un gün içi kazançlarının çoğunu tıraşlayarak yazı hazırlandığı sırada 14,2 dolara düşmesine neden oldu. 14 Aralık’ta kaydedilen gün içi en yüksek seviyesi olan 14,86 dolardan %4 düşüş yaşandı.

Solana (SOL) Yorum

Federal Rezerv’in duyurusunun ardından SOL’un fiyatı düşmüş olsa da, on-chain değerlendirme, piyasanın geçmişte genellikle önemli token dampingine yol açan herhangi bir kitlesel histeriye maruz kalmadığını ortaya koydu. Santiment‘ten alınan veriler, SOL’un Borsa Fonlama Oranının duyurudan sonra bile pozitif kaldığını gösterdi. Pozitif bir fonlama oranı, piyasada yükseliş bekleyen yatırımcıların baskın olduğunu gösterir. Ayrıca, SOL’un sosyal baskınlığı, Federal Rezerv’in faiz artırımının ardından önemli bir artış kaydetmedi. Büyük bir olayın ardından bir varlığın sosyal baskınlığındaki ani bir artış, genellikle fiyatların tersine dönmesine neden olan piyasa tepkisidir.

SOL’un günlük yatırımcıların davranışlarını anlamak için 4 saatlik bir grafik üzerinde yaptığı değerlendirme, coin birikiminde bir ralli olduğunu ortaya koydu. Göreceli Güç Endeksi (RSI) 83,27’de bulunuyordu. Benzer şekilde, yükseliş trendinde SOL’un Para Akışı Endeksi (MFI) 63’te görüldü. Faiz artışından bu yana, SOL’un RSI ve MFI’si mevcut konumlarına sabitlenmek için istikrarlı bir şekilde tırmandı. Bu durum, Federal Rezerv’in açıklamasının ardından yaşanan küçük fiyat geri çekilmesine rağmen, günlük yatırımcıların SOL alımlarını durdurmadığını gösterdi.

Bitcoin’in 17.500 dolar üzerinde tutunduğu senaryoda SOL Coin için de kayıplar sınırlı olabilir. Ancak Bitcoin’in 17.800 dolar altındaki kapanışları yükseliş beklentilerini boşa çıkarıyor. Bitcoin yazı hazırlandığı sırada 17.500 dolar seviyesinde bulunuyor.