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Çok sayıda kripto yatırımcısı tarafından takip edilen bir analist kısa süre önce popüler bir altcoin hakkında tahminde bulundu. Direkt olarak hedef de verdi ve yüzde %38’lik bir ralliye işaret etti. Elbette analistlerin görüşlerini incelemek faydalıdır ancak körü körüne onların yolundan gitmek yatırımcılara ekstra riskler yükler.

Yükselecek Altcoin

Yakından takip edilen bir kripto stratejisti, Bitcoin (BTC) tahminini güncellerken metaverse altcoin The Sandbox (SAND) için ralli beklentisini duyurdu. Cantering Clark kullanıcı adıyla tanınan analist SAND’ın mevcut fiyatının onun için halen düşük olduğuna inanıyor. SAND, yılın başından bu yana değerini neredeyse iki katına çıkardı ve Clark, oyun kripto alt sektörünün gücü göz önüne alındığında bu alanda daha fazla büyüme bekliyor.

Fakat önümüzdeki ay SAND token için büyük bir kilit açılışı olacak. Bu durum fiyatın düşmesine neden olmaz mı? Aslında aynı şey AXS ve dYdX için de söyleniyordu ancak bu altcoinler son dakika attıkları adımlarla herkesi şok etti. SAND Token ekibi de benzer bir ters köşe yapabilir. Üstelik kilit açılışı beklentisiyle aralık ayından bu yana açığa satışları önemli ölçüde arttı bunların bir noktada tasfiye de edilmesi gerekiyor.

SAND Uzman Yorumu

SAND Coin fiyatı yazı hazırlandığı sırada 0,735 dolarda bulunuyor ve işlem hacmi %35 oranında düştü. Kripto para piyasaları genelinde hacim düşüşü var ve bu durum satıcıların elini güçlendiriyor. Bitcoin hakimiyeti artarken altcoinlerdeki zayıflama makuldür. Ancak yarın açıklanacak Fed kararları sonrasında piyasanın gerçek yönüne momentumla devam etmesi bekleniyor.

Kripto analisti Clark şunları söyledi;

“Kilit açma 14 gün içinde, bu yüzden muhtemelen bir ton hedge pozisyon var. En düşük seviyelerin 2 katına çıktıktan sonra yukarıdaki destek olarak önceki haftalık en düşük seviyeleri yeniden test ediyor. Minimum 1 dolara ulaşacak”.

Aynı analist Bitcoin fiyatının 30.000 doları görmeden önce 20.000 dolar seviyesine gerilemesini bekliyor. Yarın gelecek açıklamaların ardından Clark tarafından beklenen düşüş gelebilir. Bitcoin fiyatı yazı hazırlandığı sırada 23.130 dolarda bulunuyordu.