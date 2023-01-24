100 milyon dolarlık büyük vurgun bu ülkenin raporlarına yansıdı. Yaşanılan bu durum CZ'nin de destekleriyle minimuma indirildi.

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Federal Soruşturma Bürosu (FBI) 23 Ocak Pazartesi günü, Kuzey Kore ile bağlantılı iki grubun geçen yıl Haziran 2022’de Harmony Bridge’in 100 milyon dolarlık hack olayın sorumlu olduğunu doğrulayan bir rapor yayınladı.

Kötü şöhretli Lazarus Group ve APT38 örgütleri, ABD merkezli blockchain servislerine saldırmak ve yaşanan hırsızlıklardan sorumluydu. Horizon yazılımı, kullanıcıların kripto varlıklarını farklı blok zinciri ağlarına taşımalarına izin veriyordu.

CZ Öncü Oldu

Geçtiğimiz yıl boyunca, bu tür çapraz zincir köprüleri büyük saldırılara maruz kaldı ve bilgisayar korsanları için net bir hedef oldu. Geçtiğimiz yıl zincirler arası köprülere yapılan 13 ayrı saldırıda 2 milyar dolardan fazla değerde kripto varlığı çalındı.

FBI raporunda, bu ayın başlarında 13 Ocak’ta Kuzey Koreli bilgisayar korsanlarının Ethereum (ETH) cinsinden 60 milyon dolar değerinde fon aklamak için Railgun adlı bir gizlilik havuzunu kullandıklarını kaydetti. Büro, bu fonların bir kısmının farklı kripto borsalarına gönderildiğini ve Bitcoin’e dönüştürüldüğünü kaydetti.

Geçtiğimiz hafta Binance CEO’su Changpeng Zhao, firmasının Huobi platformuna bazı fonları dondurmak ve bu süreçte 124 Bitcoin’i kurtarmak için yardım ettiğini doğruladı.

Harmony Bridge Hack’in Detayları

FBI raporuna göre, bilgisayar korsanları işlemlerini gizlemek için RAILGUN protokolünü kullandılar. Fonlarının bir kısmı borsalar tarafından dondurulurken, kurtarılamayan fonlar ETH adreslerine taşındı.

Kuzey Koreli bilgisayar korsanları, geçtiğimiz yıl meydana gelen birçok saldırının arkasındaki başlıca failler oldu. Bu bilgisayar korsanları 2022 yılında yatırımcıların milyarlarca dolar değerindeki fonlarını çaldı. FBI yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

FBI ve soruşturma ortakları, Kuzey Kore’nin balistik füze ve kitle imha silahları programlarını desteklemek için kullanılan kripto para biriminin Kuzey Kore tarafından çalınmasını ve aklanmasını tespit etmeye ve engellemeye devam edecek.

Bu kripto hack saldırılarına yönelik raporunun ortasında, Amerikan kurumları işlemlerin ayrıntılarını gizleyen birkaç kripto para dönüştürme aracını yasakladı.