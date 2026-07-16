XRP’de 1,12 dolar direnci öne çıktı, balina alımları güç kazandı

XRP, kısa vadede teknik görünümünü destekleyen birkaç veriye rağmen 1,12 dolar seviyesindeki kritik direncin altında işlem görmeyi sürdürüyor. Bitstamp verilerinde fiyat 1,107 dolar civarında seyrederken, alıcılar ile satıcılar arasındaki denge henüz net biçimde bozulmuş değil.

Son fiyat hareketi, 1,0777 ile 1,0700 dolar aralığındaki destek bölgesinin yeniden kazanıldığına işaret etti. Bu alan içinde yer alan 0,618 Fibonacci düzeltme seviyesi 1,0761 dolar olarak öne çıkıyor. Daha önce direnç olarak çalışan bölge, şimdi kısa vadede korunması gereken bir destek alanına dönüşmüş durumda.

DukesMarketAnalysis, XRP’nin yeniden 1,12 dolar direnç bölgesine ulaştığını, ancak alıcıların henüz güçlü bir kırılma üretemediğini belirtiyor. Analiste göre 1,12 doların üzerinde kalıcı bir hareket, yükseliş beklentisini belirgin biçimde güçlendirebilir. Buna karşılık 1,077 ile 1,070 dolar bandı üzerinde sürecek yatay seyir de yapıcı bir tablo çizebilir.

1,12 doların aşılması halinde piyasanın dikkati 4 Temmuz’daki 1,1843 dolar zirvesine yönelebilir. Direncin kırılamaması durumunda ise XRP’nin mevcut sıkışma aralığında kalması beklenebilir.

Zincir üstü veriler de talep tarafını destekleyen unsurlar sundu. Ali Martinez’in paylaştığı Santiment verilerine göre, yüksek miktarda XRP tutan cüzdanların toplam varlığı 11 Temmuz ile 15 Temmuz arasında yaklaşık 3,71 milyardan 3,83 milyar XRP’ye çıktı. Bu dönemde büyük yatırımcıların yaklaşık 70 milyon XRP topladığı görüldü.

Aynı dönemde borsalardaki arzın gerilemesi dikkat çekti. CryptoQuant verilerine göre Binance’teki XRP rezervleri, 2025 sonlarında 3 milyar XRP’nin üzerindeyken yaklaşık 2,61 milyar XRP’ye indi ve Şubat 2026’dan bu yana en düşük düzeylerinde dengelendi. Borsalardaki daha düşük rezervler, kısa vadede satışa hazır coin miktarının azaldığına işaret ediyor.

Teknik göstergeler ise daha temkinli bir görünüm sunuyor. TradingView özetinde XRP/USD için genel sinyal nötr konumda bulunuyor. 14 periyotluk RSI 48,57 seviyesinde yer alırken, bu görünüm ne aşırı alıma ne de aşırı satıma işaret ediyor. ADX’in 13,29 seviyesinde kalması da trend gücünün zayıf olduğuna işaret etti.

Kısa vadeli hareketli ortalamalar alım sinyali üretse de 50, 100 ve 200 periyotluk ortalamalar 1,14 ile 1,46 dolar aralığında satış sinyali vermeyi sürdürüyor. Bu nedenle piyasa, 1,10 ile 1,13 dolar bandını yakından izliyor. 1,12 dolar üzerinde kalıcılık sağlanırsa 1,1843 dolar yeniden gündeme gelebilir; aksi halde sıkışmanın sürmesi olası görünüyor.