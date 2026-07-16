Bitcoin, ABD enflasyon verisi sonrası 65.900 dolar direncinde zorlandı

Bitcoin, ABD’de beklentilerin altında gelen enflasyon verilerinin ardından hızlanan yükseliğini perşembe günü koruyamadı. Kripto para piyasasındaki ivme, teknoloji hisselerinde görülen satış baskısıyla zayıflarken BTC fiyatı 64.500 dolar çevresinde işlem gördü. Bu seviye, bir gün önce kaydedilen üç haftanın zirvesine göre %1,5’lik geri çekilmeye işaret etti.

Teknoloji hisselerindeki satış baskısı etkili oldu

ABD’de haziran ayına ilişkin hem Tüketici Fiyat Endeksi hem de Üretici Fiyat Endeksi verilerinin beklentilerin altında kalması, ilk aşamada hem hisselerde hem de kripto varlıklarda alımları destekledi. Ancak perşembe günü teknoloji hisselerinde satışların derinleşmesi, risk iştahını sınırladı.

Piyasanın yakından izlediği Micron Technologies hissesi gün içinde %15 geriledi. The Kobeissi Letter, finansal piyasa yorumlarıyla bilinen bir analiz yayını olarak, Micron hissesinin 22 Haziran’daki rekor seviyesinden bu yana %30’dan fazla düştüğünü aktardı.

The Kobeissi Letter, küçük yatırımcıların teknoloji hisselerinde kar satışına yöneldiğini, son iki haftada Tesla ve Apple hisselerinde toplam 200 milyon dolarlık satış gerçekleştiğini belirtiyor.

Aynı kaynak, tekil hisselerde toplam bireysel yatırımcı işlem hacminin 2026’nın başındaki 220 milyar dolardan 370 milyar dolara çıkarak rekor kırdığına dikkat çekti. Bu tablo, kar realizasyonu eğiliminin yalnızca birkaç hisseyle sınırlı kalmadığını gösterdi.

Bitcoin’de direnç bölgesi öne çıktı

Bitcoin tarafında ise kısa vadeli görünüm temkinli kaldı. Son yükseliş sırasında alım yapan kısa vadeli yatırımcıların yerel zirvelerde kar alması, fiyat hareketini baskılayan unsurlar arasında yer aldı. Bu nedenle son toparlanmanın kalıcılığı konusunda piyasa katılımcıları daha ihtiyatlı bir duruş sergiledi.

Piyasa yorumcusu Exitpump, mayıs ayı başında Bitcoin’in 82.000 dolara uzanan yükselişinden hesaplanan anchored volume-weighted average price seviyesinin mevcut toparlanma için önemli bir eşik oluşturduğunu söyledi.

Mini sözlük: Anchored volume-weighted average price, belirli bir başlangıç noktasından itibaren oluşan hacim ağırlıklı ortalama fiyatı gösteren teknik göstergedir. Analistler bu seviyeyi, destek veya direnç bölgelerini daha net izlemek için kullanır.

Exitpump, fiyatın 82.000 dolarlık tepe bölgesinden hesaplanan AVWAP seviyesini yeniden test ettiğini, bu bölgenin yükselişi sınırlayabileceğini ve daha güçlü bir reddin görülebileceğini vurguluyor.

Analist Rekt Capital de BTC/USD paritesinin 65.900 dolardaki 50 aylık üstel hareketli ortalama seviyesinden ilk reddedilme işaretlerini verdiğini öne sürüyor. Rekt Capital, mevcut fiyat yapısının 2022 ayı piyasasındaki görünüme benzediğini savunurken bir sonraki makro dip bölgesinin yılın ilerleyen dönemlerinde oluşabileceğine dikkat çekiyor.