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  •   Sıcak Gelişme: ABD Başkanı Biden Ayağına Sıkıyor! Kripto Para Yatırımcılarına 2024 Kasım Müjdesi!

Sıcak Gelişme: ABD Başkanı Biden Ayağına Sıkıyor! Kripto Para Yatırımcılarına 2024 Kasım Müjdesi!

Özet

  • Biden, Cumhuriyetçileri kripto fedailiğiyle suçladı.
  • Kripto paralardan gelecek 18 milyar dolarlık vergi için mücadele ettiğini söyledi.
  • 2024 Kasım ayındaki Başkanlık seçimlerine Cumhuriyetçiler kripto yanlısı olarak katılabilir.
00:48
10 Mayıs 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

ABD inovasyona verdiği destekle küresel ölçekte büyüdü ve dünyanın en güçlü devletine dönüştü. Bugünlerde kripto, Web3, blockchain gibi alanlarda tam tersini yapıyor. Ülkedeki altında değerinde kripto şirketlerini kaçırmak için elinden geleni yapan bir ABD var. Şimdi de Biden yaklaşan seçimler öncesine gözünü kripto para yatırımcılarının cebine dikti.

Biden Kripto Para Açıklaması

ABD Başkanı Biden Salı günü “zengin kripto yatırımcılarını” hedef aldı ve Cumhuriyetçilerin önerdiği federal bütçe kesintilerini eleştirirken Cumhuriyetçileri dijital varlık endüstrisiyle ilişkilendirmeye çalıştı. Fakat unuttuğu bir şey George H. W. Bush başkanlığından bu yana Cumhuriyetçilerle sırayla iktidara yürüyorlar. Yani eğer geçmiş verilerden bahsediyorsa seçmenlerin 2024 seçimlerinde iktidara Cumhuriyetçileri getirmesi muhtemel.

Biden’ın kripto paraları siyasi bir söylem olarak kullanıyor olması kötü fakat Cumhuriyetçileri kripto yanlısı ilan etmesi harika bir gelişme. Kripto para yatırımcılarının mecliste iki partinin de öfkesiyle karşı karşıya kalmasındansa Cumhuriyetçilerin desteğini alması muhteşem bir gelişme olur. Üstelik önümüzdeki seçimlerde iktidara geldiklerinde onları kripto yanlısı olmaya iten Demokratlar kripto yanlısı düzenlemeler meclise gelirken saçlarını öfkeyle yolabilir.

Pazartesi günü ülkedeki seçimlere kripto para politikalarının etkisi konulu bir makale yayınlamıştık. Her bir oyun önemli olduğu ABD seçimlerinde Biden bu duruşuyla ayağına sıkıyor olabilir. Üstelik kripto yanlısı Cumhuriyetçiler hikayesi (Biden’ın zorlamasıyla) temellerini sağlamlaştırırsa artık “katı kripto düzenlemelerinin” yasalaşması ihtimali zayıflar.

Biden: Kripto Zenginlerine Ölüm

Biden’ın “zengin kripto yatırımcılarına” yönelik eleştirisi, potansiyel bir borç krizi yaklaşırken geldi. Hazine Bakanı Janet Yellen geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, “Kongre borç limitini o tarihten önce yükseltmez ya da askıya almazsa” ABD’nin 1 Haziran’dan itibaren nakit sıkıntısına girebileceği uyarısında bulundu. Biden Twitter’da “Kongre’nin zengin kripto yatırımcılarına (18 milyar dolar) yardımcı olan vergi boşluklarını kesmesi gerektiğini düşünüyoruz” dedi.

Fakat diyerek ekledi;

“Cumhuriyetçilerse Kongre’nin gıda güvenliği denetimlerini kesmesi gerektiğini düşünüyor (15 milyar dolar). Meclis Cumhuriyetçilerinin neye değer verdiğini tahmin etmek zorunda değiliz. Onlar bize söylüyorlar”.

Başkan, borç limiti ve olası bütçe kesintilerini ele almak üzere Salı günü Kongre liderleriyle bir araya geldi. Biden, “savurgan harcamaları kesmeye” açık olduğunu, ancak Cumhuriyetçilerin önerilerinin çoğuna katılmayacağını söyledi.

Şimdi 2024 Kasım seçimlerine kadar kripto paraların Cumhuriyetçiler tarafına itilip itilmediğini görmenin zamanı. Eğer Cumhuriyetçiler anket sonuçlarında kripto fedailiğinin kendilerine artı oy yazdırdığını görürse bunu devam ettirip “inovasyonu engelleyen ABD Başkanı” anlatısıyla Biden’a saldırabilir. Üstelik bu kadar fazla “genç” kripto para yatırımcısı seçmen varken bu karlı bir ticaret gibi görünüyor.

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