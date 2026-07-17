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BITCOIN (BTC)

ABD’nin İran saldırıları Bitcoin’i 64 bin doların altına çekti

Bilmeniz Gerekenler

  • 📉 ABD'nin yeni saldırıları sonrası $BTC'de fiyat 64 bin doların altına indi.
  • 📊 Bitcoin 50 günlük hareketli ortalamanın altında işlem görüyor.
  • 🌏 Nikkei 225 yüzde 3'e yakın gerilerken Nasdaq vadeli işlemleri düştü.
  • 🇺🇸 Trump'ın Çin'e yönelik suçlamaları piyasalardaki belirsizliği arttırıyor.
Dr. Levent Kurt
Dr. Levent Kurt

ABD’nin İran’a yönelik yeni saldırıları ve Washington ile Pekin arasındaki gerilimin yeniden yükselmesi, küresel piyasalarda risk iştahını zayıflattı. Bitcoin 17 Temmuz’da 64 bin doların altına gerilerken Asya borsaları ve ABD teknoloji hisselerine bağlı vadeli işlemler de satış baskısı altında kaldı.

İçindekiler
1 Bitcoin kısa vadeli ortalamanın altına indi
2 Asya piyasalarında satışlar hızlandı
3 ABD ile Çin arasındaki gerilim yeniden arttı

Bitcoin kısa vadeli ortalamanın altına indi

CryptoAppsy verilerine göre Bitcoin fiyatı gün içinde yaklaşık 63 bin 600 dolara kadar indi. En büyük kripto para, bir gün önceki 65 bin dolar seviyesinden yaklaşık yüzde 1,4 geriledi ve kısa vadeli görünüm açısından yakından izlenen 50 günlük basit hareketli ortalamanın altında işlem gördü.

Fiyatın söz konusu ortalamanın altına inmesi, Bitcoin üzerindeki kısa vadeli satış baskısının güçlendiğine işaret eden teknik göstergelerden biri olarak değerlendiriliyor.

Asya piyasalarında satışlar hızlandı

Kripto piyasasındaki gerilemeye Asya hisse senetleri de eşlik etti. Japonya’nın Nikkei 225 endeksi yüzde 3’e yakın düşerek bir ayı aşkın sürenin en düşük düzeyini gördü. Avustralya’nın ASX 200 endeksi yüzde 0,5, Nasdaq vadeli işlemleri ise yüzde 0,8 geriledi. Nasdaq endeksi bir önceki işlem gününü yüzde 1,6’nın üzerinde kayıpla tamamlamıştı.

Satış baskısında İran’a yönelik yeni ABD saldırıları etkili oldu. İran’ın yarı resmi Fars Haber Ajansı, Hürmüzgan eyaletindeki yetkililere dayandırdığı açıklamada beş köprünün vurulduğunu bildirdi. Çabahar Limanı’ndaki deniz trafiği kontrol kulesi de saldırıların hedefleri arasında yer aldı.

Jeopolitik risklerin artmasına karşın Batı Teksas türü ham petrol vadeli işlemleri varil başına 79 dolar civarında yatay seyretti. Petrol piyasası, İran’a yönelik son saldırıların oluşturduğu gerilimi henüz belirgin biçimde fiyatlamadı.

ABD ile Çin arasındaki gerilim yeniden arttı

Piyasalardaki baskıyı artıran diğer gelişme, ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin’e yönelik açıklamaları oldu. Trump, 2020 ABD başkanlık seçimlerine Çin’in müdahale ettiğini ve 220 milyon ABD’li seçmene ait kayıtların ele geçirildiğini öne süren istihbarat belgelerinin gizliliğini kaldırdığını açıkladı. Çin’in Washington Büyükelçiliği suçlamaları reddetti.

Çin, ABD başkanlık seçimlerine hiçbir zaman müdahale etmedi ve gelecekte de etmeyecek.

InvestingLive Asya Pasifik baş döviz analisti Eamonn Sheridan, eylül ayında yapılması planlanan Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping görüşmesi öncesinde ortaya atılan kapsamlı suçlamaların, son dönemde istikrar kazanan ilişkiler için yeni bir gerilim riski oluşturduğunu kaydetti.

Sertleşen söylem, iddiaların dayanağından bağımsız olarak eylül ayına kadar yürütülecek diplomatik süreci zorlaştırabilir.

ABD ile Çin arasındaki anlaşmazlığın büyümesi, Bitcoin dahil riskli varlıklardaki belirsizliği artırabilecek yeni bir unsur olarak izleniyor.

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Dr. Levent Kurt
By Dr. Levent Kurt
Takip Et:
2013 yılından bu yana kripto para ve blockchain ekosistemini yakından takip eden Levent Kurt, COINTURK'ün Genel Yayın Yönetmeni ve Kurucu Ortağıdır.Data Science alanında doktora derecesine sahip olan Kurt; Bitcoin, altcoinler, blockchain teknolojileri, dijital varlık piyasaları, veri analizi ve kripto para sektöründeki küresel gelişmeler üzerine çalışmalar yürütmektedir. 2015 yılında yayımlanan, Türkiye'nin ilk Türkçe Bitcoin kitabı olan "Kripto Para Bitcoin: Finansal Özgürlüğün Peşinde" adlı eserin yazarıdır.COINTURK'te yayımlanan haber, analiz ve araştırmalarda; veri odaklı yaklaşımı, piyasa deneyimi ve teknolojik gelişmeleri birlikte değerlendirerek okuyuculara güvenilir ve anlaşılır bilgi sunmayı amaçlamaktadır.
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