Kurumlar kripto yatırımlarında ağırlığı çeşitlendirmeye verdi spekülatif talep geriledi

Kurumsal yatırımcıların kripto paralara bakışı hızla değişiyor. CoinShares Research tarafından yayımlanan son çeyrek anketine göre, portföylerde kripto varlıklar artık daha çok çeşitlendirme amacıyla tutuluyor. Ankete katılan ve toplamda 1,3 trilyon dolar varlık yöneten 26 fon yöneticisinin verdiği yanıtlar, çeşitlendirme ve müşteri talebinin, kurumların kriptoya fon ayırmasında yüzde 63 oranında belirleyici rol oynadığını gösterdi. Bu oran iki yıl önce yüzde 36 seviyesindeydi.

Spekülasyon yerini istikrara bıraktı

Fon yöneticileri 2024’e kadar kripto paralara büyük ölçüde spekülatif amaçlarla yatırım yaparken, bu eğilimin ciddi biçimde gerilediği ortaya çıktı. Araştırmada spekülasyonun artık sadece yüzde 15’lik bir paya sahip olduğu vurgulandı. CoinShares Araştırma Direktörü James Butterfill, “İki yıl önce, fon yöneticilerinin dijital varlık tutmasının ana nedeni spekülasyondu, bugün ise bu oran yüzde 15’e geriledi,” şeklinde değerlendirme yaptı.

Ankette, kurumların medya portföyünde kripto varlıklara yüzde 1 düzeyinde bir ağırlık verdiği tespit edildi. Portföy büyüklüğünü göz önünde bulundurunca, sadece bu fon grubunun toplamda yaklaşık 13 milyar dolarlık bir kripto varlık pozisyonunda olduğu anlaşılıyor.

Dağılımda Bitcoin ve Ethereum ağırlığı sürüyor

Bitcoin ve Ethereum birlikte, kurumsal portföylerin yüzde 58’lik kısmını oluşturdu. Geçmiş yıllarda ön plana çıkan Cardano ve Polkadot gibi alternatif coin’lere ilgi azalırken, Aave, Sui ve Tron gibi DeFi odaklı tokenlarda talebin arttığı gözlendi. Coinbase’in saklama hizmetlerinde yönetilen kripto varlıkların yıllık bazda yüzde 95 artışla 516 milyar dolara ulaştığı, bu büyümede özellikle stabilcoin’ler ve türev ürünlerin etkili olduğu CFRA Research notunda belirtildi.

Bitwise ve VettaFi’nin araştırmasına göreyse, 2026’da kriptoya maruz kalan finansal danışmanların yüzde 99’u kripto yatırımlarını ya korumayı ya da artırmayı planlıyor ve danışmanların yüzde 64’ü müşteri portföylerinde yüzde 2’nin üzerinde kripto varlık bulunduruyor. CoinShares raporu da varlık yönetimi tarafındaki kurumsal davranışın, finansal danışman seviyesinde görülen eğilimi yansıttığını teyit etti.

Strategy’nin satış kararı kurumsal yaklaşımı test ediyor

Kurumsal yatırımcı hareketlerinde fark edilir bir değişim gözlenirken, hafta içinde öne çıkan bir başka gelişme de Michael Saylor’ın liderliğindeki Strategy’den geldi. Tahmini 818 binin üzerinde BTC bulunduran şirket, gerçekleşen çeyrek sonuçlarının ardından tarihsel “satış yok” söylemini esneterek bilançodaki varlıkların bir kısmını temettü ödemeleri için satabileceğini açıkladı. Saylor, “Muhtemelen piyasa mesajı vermek için az da olsa bitcoin satacağız,” şeklinde konuştu.

Bu açıklama, şirketin uzun süredir benimsediği “asla satılmayacak” stratejisinde dönüş anlamına geliyor. Çeyreklik finansal sonuçlarda 12,54 milyar dolar net zarar açıklayan şirket, bunun hemen hepsinin 14,46 milyar dolarlık bilançoda yer alan bitcoin değer düşüklüğünden kaynaklandığını paylaştı. Şirketin yıllık 1,5 milyar dolar temettü yükümlülüğü ve yaklaşık 18 aylık nakit rezervi olduğu bildirildi.

Son gelişmeler, kurumsal kripto yatırımında hem kaldıraçlı modellerin sınırlarını hem de daha küçük, temkinli ve çeşitlendirilmiş pozisyonların öne çıktığını gösterdi. Kurumların kripto tahsisini kısıtlayan en önemli nedenin, artık düzenleyici belirsizlik değil, kurum içi uyum kısıtlamaları olarak öne çıktığı ifade edildi.

CoinShares’in anketi; kaldıraçlı stratejilerin sarsıldığı bu dönemde kurumsal yatırım dünyasında disiplinin güçlendiğine işaret etti.