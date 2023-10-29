Günün Altcoini İlk 10’daki Bu Kripto Para Oldu

Bitcoin fiyatı yazı hazırlandığı sırada 34.200 doları aştı ve fiyatın kritik bölgeyi geri almasıyla düşüş bekleyenler boşa düştü. Önümüzdeki hafta makro cephede birçok önemli gelişme yaşandığını göreceğiz. Bununla birlikte faizlerin artırılmayacağına dair kesin görünen beklenti BTC talebini daha da artırabilir. Peki günün kripto parası ne durumda?

Cardano (ADA)

Son Bitcoin rallisinin ortasında ADA Coin piyasa ortalamasında performans gösterdi. Son 7 gündeki fiyat artışı %12 seviyesinde ve bu o kadar kötü değil. CryptoDep isimli kripto para uzmanı fiyattan farklı olarak Cardano için sosyal hacme dikkat çekiyor. Yakın zamanda yaptığı paylaşımda ADA’nın sosyal etkileşiminin 138 milyona ulaştığını ve sosyal hakimiyetinin %10,7’yi gördüğünü söyledi.

LunarCrush verileri de sosyal hacim için olumluydu. ADA Coin’in Altrank puanı 19’du. Bu rakamlar normal şartlarda fiyatın daha fazla artacağı anlamına gelir. Ancak Cardano gibi piyasa değeri yüksek altcoinler için devam eden hacimsiz ortamda işler o kadar kolay ilerlemiyor.

CryptoQuant verilerine göre ADA’nın hem RSI de stokastik verilerinin aşırı alıma işaret ettiğini gösteriyor. Bu durum talep normalleşirken fiyatın piyasa ortalamasından fazla düşebileceğini söylüyor. Para Akış Endeksi (MFI) de aşırı alım bölgesindeydi. Yine BTC artışı ve ADA Coin’in CMF yükselişi direnç seviyesine yeni bir test olabileceğini söylüyor.

ADA Coin Fiyat Tahmini

Haftalık grafikte ADA Coin güzel bir mum oluşturdu ve tepe noktadan pek uzaklaşmış değil. Eğer BTC fiyat artışı sürer ve ADA Coin fiyatı 0,304 seviyesini geri alırsa yatırımcılar 0,33 ile 0,38 dolar arasında yeni bir zirve görebilir. Ralli uzarsa 0,46 dolar üçüncü önemli hedef noktası olacak. Bu aynı zamanda net bir yükseliş trendine dönüş olduğunu söyler.

Süregelen toparlanma 0,61 ve 0,6833 dolarlık direnç bölgelerinin açılmasıyla 1 doların hedeflenmesini sağlayabilir. Elbette bunun için 25 milyar dolara kadar düşen kümülatif hacmin tekrar toparlanması gerekir.

Günlük grafikte bariz görülen şey direnç alanlarında istikrarlı kar satışları. Ancak fiyat üst fitillere rağmen yükseliş çizgisini bozmadığı için 0,3 ve 0,33 doları aşabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.