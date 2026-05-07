Bitget QR kod ile USDT ödemesi başlattı günlük harcamalarda stabilcoin kullanımı artırıyor

Kripto para borsası Bitget, fiziksel mağazalarda QR kod taratarak USDT ile anında ödeme yapılmasını sağlayan “Scan to Pay” özelliğini duyurdu. Bu yenilik, günlük harcamalar ile kripto sahipliği arasındaki farkı azaltmak ve sıklıkla QR ile ödeme yapılan bölgelerde kullanım kolaylığı sağlamak hedefiyle geliştirildi.

Latin Amerika ve Güneydoğu Asya’da pilot uygulama

Bitget, Scan to Pay desteğini başta Latin Amerika ve Güneydoğu Asya’daki belirli bölgelerde devreye aldı. Bu bölgelerde QR kod ile ödeme halihazırda yaygın bir alışkanlık olarak öne çıkıyor ve nakit ile bankacılık hizmetlerine sınırlı erişim olması ödemelerin büyük bölümünün QR ile yapılmasına yol açıyor.

Yeni özellik sayesinde mağazalar mevcut yerel ödeme ağlarını kullanmaya devam ederken, sistemsel değişiklik yapmadan ve altyapılarını yenilemeden kripto ödemeleri kabul edebiliyor. İşlemler anında gerçekleştiği için bankaya veya başka bir aracıya ihtiyaç kalmaksızın doğrudan sonuca ulaşılabiliyor.

Stabilcoin ödemelerinde güvenli geçiş ve altyapı avantajı

Bitget yetkilileri, Scan to Pay özelliğinin stabilcoin’leri sadece birikim amaçlı değil, günlük harcamalarda pratik bir ödeme aracı haline getirdiğini vurguluyor. Böylece, kullanıcılar bölgedeki klasik finansal sistemlere bağlı kalmadan, seyahat edenler veya sınır ötesi alışveriş yapanlar için aynı deneyimi sunan bir ödeme seçeneğine sahip oluyor.

Sistem, hem tüketicilere hem de işletmelere kripto piyasalarındaki dalgalanmalardan etkilenmeden ödeme ve tahsilat imkanı tanıyor. Mağazalar, altyapılarını güncellemeye gerek duymadan stabilize edilmiş kripto paraları kabul edebilirken, ödemeler de hızlıca sonuçlanıyor.

Bitget CEO’su Gracy Chen, dünya genelinde QR kod ile ödeme kullanan kişi sayısının 2,2 milyarı aştığını belirterek, kripto paraların bu mevcut ödeme ekosistemine doğal bir şekilde entegre olmasının günlük harcama alışkanlıklarıyla uyumlu olacağını ifade etti.

Kripto ödemelerinde yeni dönem başlıyor

Scan to Pay’in arka yapısında USDT dönüşümüyle çalışan sistem, kullanıcıların ödeme PIN’i belirleyip mağaza QR kodlarını okutarak saniyeler içinde işlem yapmasını mümkün kılıyor. Böylece banka havaleleri, manuel para dönüşümü gibi geleneksel aşamalar ortadan kalkıyor ve kripto ödemeleri hız kazanıyor.

Bitget, geliştirdiği bu modeli “UEX” başlığıyla sunuyor ve ticaret, varlık yönetimi ile finansal hizmetleri tek ekosistemde birleştirerek kriptoyu günlük yaşama daha yakın hale getirmeye çalışıyor. Şirket, 2018 yılında kuruldu ve küresel ölçekte kripto para borsası hizmeti veriyor; özellikle yeni nesil yatırımcılar ve gelişmekte olan ülke pazarlarında büyümeyi sürdürüyor.

Scan to Pay’in kullanıma sunulması; kripto paraların yalnızca alım-satım platformlarında değil, günlük finansal işlemlerde de tercih edildiğini gösteriyor. Güneydoğu Asya ve Latin Amerika’daki birçok ülkede güvenli ve kolay erişilebilir finansal çözümlere duyulan ihtiyaç, kripto ödemelerin hızla yaygınlaşmasına zemin hazırlıyor.

Bölgede milyarlarca kişinin yeterli bankacılık hizmetine ulaşamaması ve mobil ödemelerin öne çıkması, Scan to Pay gibi çözümlerin hızla entegre edilmesine olanak tanıyor. Bitget’in bu adımı, dijital paraların geleneksel ödeme ağlarına daha fazla uyum sağlamasını destekliyor.