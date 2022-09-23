XRP ülkemizde de bir çok yatırımcısı olan kripto paraların başında geliyor. Fiyat hareketinin ne yönde olacağı ise yatırımcısında merak uyandırıyor.

Okuma Süresi: 2 Dakika

XRP, olumlu bir mahkeme kararı umudunun uzun vadeli önemli bir direnç seviyesinin üzerinde %25’lik bir ralliyi tetiklemesinin ardından alıcıların ilgisini çekiyor. Bitcoin (BTC) fiyatının %4,7’lik bir artışla 19.300 doların üzerinde işlem görmesi ve Ethereum’un (ETH) %6,5’lik bir artışla 1.300 dolar seviyesini yeniden yakalamasıyla birlikte kripto piyasaları 22 Eylül’de biraz yeşile büründü. RSR ve Astar Network (ASTAR) de sırasıyla %23 ve %17 artış gösterdi, ancak günün en dikkat çekici hareketi XRP oldu.

Dava Ne Durumda?

Şu anda, XRP fiyatı yaklaşık %25’lik bir kazançla hareket ediyor ve varlık geçtiğimiz ay %41’lik bir artış gösterdi. Savunma avukatı James K. Filan’a göre, 18 Eylül’de Ripple Labs, mahkemenin bir duruşma emri vermek yerine sunulan gerçeklere dayanarak nihai bir karar vermesini içeren yasal bir süreç olan özet yargı için bir talepte bulundu ve XRP’nin bir menkul kıymet olup olmadığına ilişkin bir kararın Aralık ortasına kadar verilmesi bekleniyor.

Haberlere duyulan heyecan, XRP’nin uzun vadeli beklentilerine ilişkin yatırımcı duyarlılığını artırıyor olabilir. Teknik analiz açısından bakıldığında, XRP fiyatı uzun vadeli alçalan trend çizgisi direncinin üzerinde ikinci bir günlük kapanış yapmak istiyor. İşlem hacimleri ve vadeli işlem sözleşmelerindeki açık pozisyonlar son 24 saat içinde keskin bir artış gösterdi. Yapılan incelemelere göre XRP’nin açık pozisyonu sadece bir hafta önce 310 milyon dolar iken şu anda 575 milyon dolar seviyesinde.

Yeni Yatırımcılar Ne Hedefliyor

Henüz pozisyon almayan yatırımcılar, 0,49 dolardaki 200 günlük hareketli ortalamanın önümüzdeki birkaç günlük kapanışta desteğe dönüşüp dönüşmeyeceğini görmek için beklemeyi düşünüyor olabilir.

Genellikle gün içi ve dalgalı alım satım yapanlar daha uzun vadeli direnç seviyelerinde kâr elde eder ve bir varlığın uzun bir konsolidasyon döneminden, fiyat dip seviyesinden ya da piyasa yapısını değiştiren bir hareketten bir kırılım yaşamasının ardından fiyat reddini ve daha düşük desteğin yeniden test edilmesini beklerler.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.