ALTCOIN

SEI Coin Kısa Vadeli Hedef ve 2026 Fed Sürprizi

Özet

  • Gecelik repo işlemleri yoluyla 31 milyar doları piyasalara pompaladı. Bu parasal genişleme olmasa da Covid'den bugüne en büyük işlem.
  • Bu ay Trump yeni Fed Başkanını açıklayacak ve Mayıs sonrası için piyasaların fiyatlamaya başlaması olası.
  • SEI Coin 0,11 doları koruyabilirse 0,22 dolara ulaşabilir.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Bitcoin 88 bin doların altında alıcı bulmaya devam ediyor ve bugün ABD piyasaları tatil. Yarın yılın ilk iş günü olacak. Tatil modunun kapanmasıyla birlikte önümüzdeki günlerde kripto paraların tekrar hareketlenmesi bekleniyor. Martinez SEI Coin hedefini paylaştı ve Fed yeni yıla sürprizle başladı.

İçindekiler
1 2026 Fed Sürprizi
2 SEI Coin Kısa Vadeli Hedef

2026 Fed Sürprizi

Bu yıl için beklenti Fed’in 2 faiz indirimi yapması ve parasal genişleme için daha somut adımların atılması. Mayıs ayında Powell’ın görev süresi sona erecek ancak Trump’ın birkaç gün içinde yeni Fed Başkanının açıklayıp piyasalarda güvercin havayı beslemesi bekleniyor. Trump kendisiyle aynı düşünmeyen birinin Fed Başkanı olamayacağını söyledi yani Mayıs ayı itibariyle faiz indirimlerinin hızlanması bekleniyor eğer kripto paralar da bunu fiyatlamaya başlarsa yükseliş görebiliriz.

Kyle bugünkü değerlendirmesinde Fed’in yeni yıla güzel bir sürprizle başlamasına dikkat çekti. Tam bir parasal genişlemeden bahsetmek zor ama Fed o yolda ilerliyor.

“Fed’in gecelik repo faaliyeti 2026’ya gürültülü bir başlangıç yapıyor.

  • Gecelik repo işlemleri yoluyla 31 milyar dolar enjekte edildi
  • Covid döneminden bu yana en büyük tek işlem
  • Politika değişikliği veya parasal genişleme manşetleri olmadan likidite desteği

Bu bir teşvik değil.

Fed, başlangıçtan itibaren aktif olarak sistemin işleyişini yönetiyor. Yılı açmak için ilginç bir yol.”

SEI Coin Kısa Vadeli Hedef

Fed yumuşamaya başlıyor ve enflasyon şimdilik dizginlenmiş görünüyor. Ay boyunca MSCI ve Yüksek Mahkeme kararıyla risk piyasalarında dalgalanma göreceğiz. Daha uzun vadeli yön için Aralık enflasyon ve istihdam rakamları da yol gösterici olacak. SEI Coin için güzel bir yıl olabilir çünkü son çeyrekteki kayıplar yatırımcıları yeterince yıprattı.

Altcoinler büyük düşüşler yaşar ve eğer fiyatı sıfıra gitmeyecekse toparlanmalar görmeyi bekleriz. Geçmişte en umutsuz günlerden büyük yükselişlere evrilen süreçler oldu ve birçoğu aşırı satış sinyali verirken en azından kısa vadeli yükseliş trendi görebiliriz.

Yukarıdaki grafiği paylaşan Ali Martinez SEI Coin fiyatının 0,11 doları koruduğu sürece kısa vadeli hedefinin 0,22 dolara toparlanma olacağını yazdı.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Yıllar önce yeni teknolojilere, şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm. 2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
