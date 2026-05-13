KDDI 65 milyon dolarlık anlaşmayla Coincheck Group’un yüzde 14,9’una ortak oluyor

  • 🚀 KDDI 65 milyon dolar yatırımla Coincheck Group’un yüzde 14,9’luk hissesini satın alıyor.
  • 🤝 Anlaşmada müşteri yönlendirme ve gelir paylaşımı temelli stratejik işbirliğine imza atıldı.
  • 🌐 $CNCK özelinde, Coincheck’in halka arzı sonrası Web3 yatırımları hız kazandı.
  • 📊 Kritik durum: KDDI, 72 milyon abonesiyle dijital varlık alanında Japonya’daki etkisini artırmayı hedefliyor.
Japonya’nın en büyük telekomünikasyon şirketlerinden KDDI, ülkenin önde gelen kripto para borsası operatörlerinden Coincheck Group’un hisselerine ortak olmak üzere harekete geçti. 65 milyon dolar tutarındaki anlaşma kapsamında KDDI, Coincheck Group’ta yüzde 14,9’luk bir hisseye sahip olacak. Şirketin alacağı toplam pay, Coincheck’in çıkaracağı 28,5 milyon yeni hisseyle sağlanacak. Hisselerin adedi başına 2,28 dolar değer biçilmiş durumda. Tarafların bu işlemi haziran ayında tamamlaması planlanıyor.

Stratejik işbirliği detayları

Coincheck ve KDDI ayrıca, müşteri yönlendirme, gelir paylaşımı ve tavsiye ücretlerini kapsayan bir ticari birliktelik üzerinde de uzlaştı. Şirketlerden yapılan açıklamada bu işbirliğinin, KDDI’nin geniş müşteri kanalları ve Coincheck’in kripto işlem, saklama, staking ile varlık yönetimi hizmetleri üzerinden ülkede kripto paraya erişimi kolaylaştırmayı hedeflediği belirtildi.

KDDI son dönemde kripto varlıklar ve Web3 alanında birçok yatırım ve geliştirme faaliyeti yürütüyor. 2023’te başlatılan αU hizmetiyle metaverse, NFT pazaryeri ve kripto para cüzdanı gibi yenilikçi araçlar geliştirilmişti.

Genişleyen Web3 hamleleri

Şirket, Web3 alanındaki çalışmalarını devam ettirerek Japon Web3 cüzdan geliştiricisi HashPort ile sermaye ve işbirliği anlaşmasına da gitmişti. Bu kapsamda kullanıcıların Ponta sadakat puanlarını stabilcoin ve kriptoya dönüştürmesi sağlanacak, elde edilen varlıklar au PAY hediye kartlarına aktarılabilecek. Böylece KDDI, hem kripto ekosistemiyle bütünleşmeyi hem de müşteri sadakat programlarını dijitalleştirmeyi hedefliyor.

Tüm bu gelişmeler doğrultusunda yeni anlaşmayla KDDI, Coincheck Group’un hisseleri için kayıt hakkı ile birlikte şirketin yönetim kuruluna bir bağımsız üye atama hakkı da elde etti. Bu atamanın Eylül ayında yapılacak genel kurulda gerçekleşmesi bekleniyor.

Geniş müşteri tabanı ve kurumsal hamleler

KDDI, Aralık 2025 verilerine göre 72 milyondan fazla mobil aboneye sahip. Şirket, ülkenin en yaygın telekomünikasyon hizmet sağlayıcıları arasında bulunuyor ve dijital dönüşüme öncülük eden projeleriyle biliniyor.

Öte yandan Coincheck Group’un arkasında Nasdaq’ta işlem gören Hollandalı ana şirket yer alıyor. Coincheck, 2024’te halka arz sürecini bir SPAC birleşmesiyle tamamlayarak CNCK koduyla borsaya açılmıştı. Halka arz sonrası, kurumsal müşterilere yönelik dijital varlık hizmetlerini artıran Coincheck, dijital varlık ana brokerı Aplo’nun satın alınmasıyla da dikkat çekti.

Bu son yatırımın hukuki süreçlerinde De Brauw Blackstone Westbroek ve Simpson Thacher & Bartlett hukuk danışmanı olarak görev aldı. Tarafların finansal danışmanlığı ise J.P. Morgan tarafından üstlenildi.

KDDI ve Coincheck tarafından yapılan ortak açıklamada, yapılan işbirliğiyle Japonya’da kripto paraların yaygınlaşması adına önemli bir adım atıldığının altı çizildi. İşbirliği kapsamında, özellikle Coincheck’in teknolojik uzmanlığı ve KDDI’nin geniş müşteri ağı vurgulandı.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
