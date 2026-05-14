STABLECOIN

Fasset stablecoin tabanlı platformu için 51 milyon dolar yatırım aldı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚀 Fasset stablecoin tabanlı bankacılık platformunu büyütmek için 51 milyon dolar yatırım aldı.
  • Asya, Afrika ve Orta Doğu’da daha hızlı ve ucuz para transferi sağlanıyor.
  • Stablecoin’ler uluslararası işlemlerde hız ve maliyet avantajı sunmaya devam ediyor.
  • 🌍 En önemli detay, $USDT altyapısıyla altın destekli yeni bir kartın piyasaya sürülmesi oldu.
ABD merkezli dijital banka Fasset, stablecoin destekli bankacılık platformunu büyütmek amacıyla 51 milyon dolar yatırım topladı. Blockchain teknolojisine dayalı finansal hizmetlerin yaygınlaştığını gösteren bu yatırım turunda, Japonya’dan SBI Group, Investcorp ve Türkiye’den Arz Portföy gibi önemli kuruluşlar yer aldı. Şirket, yatırımın hangi değerleme üzerinden gerçekleştiğini açıklamadı.

Genişleyen blockchain tabanlı finansal ağlar

Fasset, Asya, Afrika ve Orta Doğu’da elliden fazla para transfer koridorunu kapsayan bir bankacılık ve ödeme platformu sunuyor. Platform, stablecoin kullanımı sayesinde sınır ötesi para transferlerini geleneksel bankacılığa kıyasla daha hızlı ve düşük maliyetli gerçekleştirebiliyor.

Finansal teknoloji alanında faaliyet gösteren Fasset, sağladığı fon desteğiyle küçük işletmeler için kredi ve ticari finansman gibi yeni ürünler geliştirmeyi, ayrıca stablecoin ödeme ve saklama altyapısı olan “Own Network”ü büyütmeyi hedefliyor.

Stablecoin’ler ve fintech ekosisteminde büyüyen ilgi

Fasset’in attığı bu adım, blockchain teknolojisiyle inşa edilen finansal hizmetlerin dünya genelinde yaygınlaşmasının bir örneği olarak görülüyor. Sektörün farklı temsilcileri de benzer yatırımlar alıyor. Geçen ay, Slash adlı bir girişim 100 milyon dolar yatırım çekmiş ve şirketin değerlemesi 1,4 milyar dolara ulaşmıştı. Slash, stablecoin tabanlı ödeme ürünleri geliştiriyor ve Stripe iş birliğiyle hayata geçirdiği stablecoin projesiyle küresel işletmelerin karşılaştığı ödeme gecikmesi ve döviz kuru maliyetlerini düşürmeyi amaçlıyor.

Stablecoin’ler, uluslararası para transferleri, hazine yönetimi ve küresel ticarette gün geçtikçe öne çıkan bir çözüm haline geldi. Bunların blockchain üzerine kurulmuş olması, özellikle gelişmekte olan pazarlarda yavaş ve maliyetli banka işlemlerine alternatif sunuyor.

Fasset’in güncel faaliyetleri ve iş ortaklıkları

Küresel çapta faaliyet gösteren Fasset, 125 ülkede yılda toplam 32 milyar dolardan fazla işlem hacmi yönetiyor ve 1.000’i aşkın küçük ve orta ölçekli işletmeye hizmet sunuyor. Şirket kısa süre önce stablecoin ihraççısı Tether ile ortaklaşa altın destekli bir neobank kartı piyasaya sürerek token tabanlı varlık alanında yeni bir ürün geliştirdiğini duyurdu.

“Paranın sınırlar ötesinde bilgi kadar kolay hareket ettiği bir dünya için Fasset’i inşa ediyoruz. Bu yatırım turu sayesinde regüle edilmiş bankacılık hizmetleri geliştirme ve en çok ihtiyaç duyulan pazarlara açılma konusunda elimiz daha güçlü olacak.” şeklinde değerlendirdi Fasset CEO’su ve kurucu ortağı Mohammad Raafi Hossain.

Fasset, merkezinin bulunuduğu Los Angeles’ta kurulduğu günden bu yana, blockchain teknolojilerinin sağladığı hız ve erişilebilirlikle finans dünyasında yeni çözümler sunuyor. Yeni yatırım, şirketin uluslararası büyüme hedeflerini hızlandıracak önemli bir kaynak olarak görülüyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

