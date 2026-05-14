T3 Financial Crime Unit 2025’te suç bağlantılı 450 milyon dolar kriptoyu dondurdu

Kripto para sektöründe yer alan önemli kuruluşlardan Tether, Tron ve TRM Labs’ın ortak girişimi olan T3 Financial Crime Unit, 2024 yılı başından bu yana kripto varlıklarla bağlantılı suç gelirlerine karşı geniş çapta mücadele yürütüyor. Ekip, dünya genelinde 23 farklı hukuk bölgesinde kolluk kuvvetleriyle iş birliği yaparak, başta yasa dışı madde ticareti ve borsa saldırıları olmak üzere Kuzey Kore bağlantılı akışlar, terör finansmanı ve şiddet içeren fidye ile adam kaçırma vakalarına yönelik doğrudan aksiyon aldı.

Kripto Suçlarını Hedef Alan Yeni Nesil Mücadele

T3 Financial Crime Unit’in faaliyetlerinin odağında, Tron blokzinciri üzerindeki Tether’in sabitkoini USDT’nin dolaşımı bulunuyor. Kurum yaptığı açıklamada, kolluk güçlerinin talebiyle gerçekleşen acil durumlarda varlıkları 24 saat içinde dondurmayı mümkün kıldıklarını belirtti. 2025 yılında bir önceki yıla kıyasla yasa dışı fon yakalama oranını %43,9 oranında artırarak önemli bir başarı elde ettiler.

TRM Labs tarafından yapılan açıklamada, 2025 yılı genelinde yasa dışı kripto akışlarının toplam hacminin 158 milyar dolarla rekor seviyeye çıktığına dikkat çekildi. Bu rakam, özellikle sabitkoin ihraççılarına ve blokzincir ağlarına, regülasyonlara uyum ve kolluk kuvvetleriyle daha yakın çalışması yönünde artan baskıyı gündeme taşıyor.

Varlık Dondurma Uygulamaları ve Eleştiriler

Yeni açıklanan veriler, blokzincir güvenliği şirketi BlockSec’in 30 günlük periyotta 500 milyon dolardan fazla USDT’nin dondurulduğunu gösteren zincir üstü verileriyle de destekleniyor. Bu gelişmeler, Tether’in kara listeye alma ve varlık dondurma faaliyetlerinin kapsamı ve yöntemiyle ilgili sektör içerisinde bazı tartışmaları beraberinde getiriyor.

Tether’den, T3 Financial Crime Unit’in faaliyetleriyle bağlantılı olarak dondurulan 450 milyon dolarlık varlıkların, şirketin genel varlık dondurma politikalarıyla nasıl örtüştüğü ve bu meblağın ne kadarının doğrudan Tron tabanlı USDT’ye ait olduğu konusunda net bir yanıt alınamadı. Şirket, uyum ve varlık dondurma yetkinliklerini genişletirken, sektörün merkeziyet tartışmalarına da doğrudan muhatap olmaya devam ediyor.

TRON’dan yapılan açıklamada, kendilerinin “tarafsız bir teknoloji sağlayıcısı” oldukları ve her kullanıcıyı ya da işlem akışını doğrudan takip edemedikleri özellikle vurgulandı. Kötü niyetli faaliyetlerin tespit edilmesi ve önlenmesinde, Tether, TRM Labs ve kolluk güçleriyle ortak hareket ettikleri belirtildi.

Uluslararası Değerlendirmeler ve Yasal Perspektif

T3 Financial Crime Unit, 2024 yılında Finansal Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından kolluk için “değerli bir kaynak” olarak gösterildi. FATF raporlarında ise kamusal ve özel sektör iş birliklerinde örnek uygulamalardan biri olarak dikkat çekti.

Avrupa’da kriptoya yönelik şiddet ve tehdit içeren vakalarda kayıpların 101 milyon doları bulduğu açıklanırken, düzenleyici kurumlar ve güvenlik otoriteleri bu tarz iş birlikli mücadele mekanizmalarını yakından takip ediyor.

Kripto ekosisteminin önde gelen platformlarından olan Tron, sabitkoin transferlerinde düşük işlem maliyeti sunmasıyla biliniyor; ancak bu özellik, kötü niyetli kullanımların hızla yayılmasına elverişli bir zemin de oluşturabiliyor. Şirketler, teknolojinin serbest yapısı ile güvenlik mekanizmalarını dengelemeye çalışıyor.