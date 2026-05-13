Japonya’da dördüncü yen stablecoin projesine onay geldi

Japonya Blockchain Foundation, EJPY adını verdiği yeni bir trust tipi yen stablecoin çıkarmak için resmi onay aldı. Bu adımla, son altı ayda Japonya’da hayata geçirilen stablecoin projelerinin sayısı dörde çıkıyor. JPYC ve JPYSC projeleri zaten geliştirme aşamasındaydı. Ayrıca ülkenin üç büyük bankası olan Mitsubishi UFJ, Sumitomo Mitsui ve Mizuho geçtiğimiz ekim ayında 2025’in sonuna kadar kendi stablecoin’lerini çıkarmak için birlikte çalışacaklarını duyurmuştu. Bu bankalar, hâlihazırda yerel ve küresel çapta yüz binlerce kurumsal müşteriye finansal hizmetler sunan Japonya’nın en büyük finans grupları arasında yer alıyor.

EJPY projesinin yapısı ve avantajları

EJPY, Japonya mevzuatında “tip III elektronik ödeme aracı” olarak tanımlanıyor. Trust temelli bu yapı, stablecoin’lerin işleyişinde yüksek esneklik ve güvenlik sağlıyor. Mevzuata göre, tip I elektronik ödeme araçlarında her işlem için 1 milyon yen (yaklaşık 6.700 dolar) sınırı bulunuyor. Ancak, tip III trust modeliyle çıkarılan EJPY, böyle bir sınıra tabi değil. Bu durum EJPY’yi özellikle kurumsal ödemeler, büyük meblağlı transferler ve dijital varlık takaslarında daha avantajlı hale getiriyor.

EJPY’nin ilk etapta Japan Open Chain (JOC) üzerinde piyasaya sürülmesi planlanıyor. JOC, Japon şirketlerinden oluşan 14 kurumsal doğrulayıcının işlettiği, Ethereum uyumlu katman 1 blockchain ağı. Foundation, EJPY’nin JOC’da 2026 mali yılı bitmeden (Mart 2027’ye kadar) dolaşıma girmesini hedefliyor. Aynı zamanda Ethereum desteği de lansman başlangıcından itibaren sunulacak. Foundation yetkilileri, “tokenın gerçek talebe dayalı işlem üretmesini beklediklerini” belirtiyor.

EJPY ticari ödemelerden dijital varlık transferine kadar pek çok alanda kullanılmak için tasarlandı. Foundation, gerçek kullanım odaklı işlem hacmi hedefliyor.

Güvence mekanizması ve bankaların rolü

EJPY’nin trust yapısında, Foundation projenin ana destekçisi olarak hareket ediyor. Müşteri fonları ise lisanslı trust şirketleri tarafından bağımsız şekilde yönetiliyor. Böylece kullanıcı varlıkları ile çıkarıcı kuruluşun varlıkları tamamen birbirinden ayrılmış oluyor. Foundation, şu anda ihraç, itfa, varlık yönetimi ve yasal uyum konularında birçok potansiyel trust şirketiyle görüşme halinde. Ancak kesin lansman tarihi ve dağıtım ortakları, düzenleyici izinlerin tamamlanmasına bağlı olacak.

SBI Holdings ve Startale Group da benzer bir yasal yol izliyor. Onların JPYSC stablecoini, SBI iştiraki olan Shinsei Trust & Banking tarafından piyasaya sürülecek ve 2026’nın ikinci çeyreğinde çıkış yapması bekleniyor.

Piyasa ve geçmiş stablecoin girişimleri

JPYC, Ekim 2025’te Japonya’nın ilk lisanslı yen stablecoini olarak piyasaya sürülmüştü. Ancak JPYC, tip II fon transfer modeliyle çalışıyor ve bu model, işlemlerde daha sıkı kısıtlamalar getiriyor. Bugüne kadar 1 milyar yenin (yaklaşık 6,3 milyon dolar) üzerinde token ihraç eden JPYC, üç yıl içinde 1 trilyon yen (6,6 milyar dolar) hacme ulaşmayı hedefliyor.

Japonya’nın üç büyük bankasının 2025’ten beri kendi ortak stablecoin projeleri üzerinde çalıştığı biliniyor. Bu projede yen ile birlikte dolar endeksli stablecoin de test edildi ve Mart 2026’da ilk deneme işlemleri Progmat altyapısı üzerinde başlatıldı. Söz konusu banka konsorsiyumunun “Ödeme İnovasyonu Projesi” adıyla resmen destek aldığı ve Japonya Finansal Hizmetler Ajansı tarafından özel statüyle onaylandığı aktarılıyor.

Foundation CEO’su Hiroaki Inaba, Japan Open Chain’in Japon şirketleri için güvenli bir blockchain platformu sunması amacıyla geliştirildiğini ifade etti. Ayrıca, EJPY’nin ticari işlemler, para transferleri ve Web3 servislerinde yeni bir standart yaratacağı düşünülüyor. Tüm bu gelişmeler, Japonya’da stablecoin ekosisteminin hızla çeşitlendiğini gösteriyor.