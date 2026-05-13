Dogecoin’de kısa vadeli satış sinyali ile uzun vadeli üçgen yapısı gündemde

Dogecoin son günlerde kısa ve uzun vadeli teknik göstergeler arasında net bir yön bulmakta zorlanıyor. Kısa vadede grafiklerde bir satış sinyali dikkat çekerken, uzun vadede ise aylık grafikte devam eden üçgen formasyonu yatırımcıların odak noktasında kalmaya devam ediyor.

Kısa vadede satış uyarısı

Teknik analizlere göre, son dönemde yapılan yükselişle birlikte Dogecoin fiyatı 0,109 dolar seviyesine kadar çıktıktan sonra kısa vadeli grafiklerde satış sinyali verdi. Özellikle Ali Charts tarafından X platformunda paylaşılan grafikte, TD Sequential göstergesinin “9” değerine ulaşması piyasada yorgunluk işareti olarak yorumlanıyor.

Bu formasyon, genellikle birkaç mum art arda yukarı yönde hareket ettikten sonra trendin güç kaybedeceğine işaret etmesiyle biliniyor. Son fiyat hareketlerinde, Dogecoin’in 0,09 dolar bölgesinden 0,11 dolar sınırına çıktığı ancak üst seviyelerde alımların yavaşladığı gözlemlendi. Özellikle son siyah mumla satış baskısının arttığı anlaşıldı.

Ali Charts, grafiklerdeki TD Sequential’ın Dogecoin için satış uyarısı verdiğini, bu nedenle yakın zamanda bir fiyat düzeltmesi beklediğini aktardı. Grafikte 0,109 dolar seviyesi öne çıkarken, destek olarak 0,104 dolar ve üst direnç bandı olarak 0,114 ile 0,118 dolar işaret edildi.

Eğer fiyat 0,109 dolar bölgesinin altında kalırsa sıradaki destek noktasının 0,104 dolar olacağı belirtiliyor. Daha derin bir düşüşte ise fiyatın 0,10 dolara kadar gerileyebileceği ifade ediliyor. Ancak henüz bu seviyeler tam anlamıyla kırılmış değil; son yükselişten sonra fiyat halen üst bantta seyrediyor. Bu nedenle oluşan satış sinyalinin, net bir trend dönüşünden ziyade kısa vadeli bir uyarı niteliği taşıdığı belirtiliyor.

Şu an için piyasanın odağı, 0,109 dolar bölgesinde alıcıların direnç gösterip göstermeyeceği ya da satıcıların fiyatı alt desteklere çekip çekmeyeceği üzerinde yoğunlaşıyor.

Uzun vadede üçgen yapısı ve olası hareketler

Aylık bazda bakıldığında, Dogecoin yıllardır süren ve fiyatın üstte alçalan direnci, altta ise yükselen desteği takip ettiği büyük bir üçgen yapı içerisinde işlem görüyor. Surf tarafından X’te paylaşılan TradingView grafiğinde, son piyasa döngülerinde öne çıkan iki büyük üçgen formasyonu gözler önüne seriliyor.

İlk üçgen modeli 2014–2017 döneminde ortaya çıkmış, fiyat bu yapıdan yukarıya doğru çıkarak ciddi yükseliş kaydetmişti. İkinci büyük formasyon ise 2018 zirvesi ile 2021’deki güçlü yükseliş arasındaki süreçte oluşmuştu. Her iki örnekte de, üçgenin yukarı kırılmasıyla yeni bir yükseliş dalgası başlamıştı.

Mevcut durumda ise, 2021 zirvesinden bu yana Dogecoin yine benzer bir üçgenin içinde hareket ediyor. Fiyat, yükselen destek çizgisinin üzerinde kalmayı sürdürürken, diğer yandan üstte alçalan direnç hattının altında sıkışıyor. Bu daralan aralık, olası büyük hareketler için kritik önemde görülüyor.

Surf, “Ya Dogecoin yine benzer bir döngüye hazırlanıyorsa?” şeklindeki yorumu ile geçmişteki paternlere dikkat çekiyor.

Ancak henüz bu üçgenden kesin bir kırılım gerçekleşmiş değil. Yükselen desteğin üzerinde kalındıkça pozitif senaryo canlı tutuluyor, ancak aşağı yönlü bir kırılma durumunda trendin zayıflayabileceği ve daha derin bir düzeltmenin gündeme gelebileceği değerlendiriliyor.

Özetle, Dogecoin’in teknik görünümünde kısa vadede temkinli olunması uyarısı öne çıkarken, uzun vadede ise üçgen yapıdaki hareket potansiyeli yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.