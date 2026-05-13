Solana (SOL)

Solana 1.000 dolar hedefiyle 92 dolar desteğinde kritik sınavda

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚀 Solana 92-94 dolar desteğinde kritik sınavda, 1.000 dolarlık uzun vadeli hedef gündemde.
  • 🔍 Analistlere göre, $SOL için haftalık bazda kırılım geldi ancak kalıcı yükseliş için destek üzerinde kapanışlar önemli.
  • 📈 Kısa vadede 92 dolar altındaki olası bir sarkmada, yeni taban oluşumu 86-88 dolar aralığında beklenebilir.
  • ⚡ Asıl belirleyici seviye, $SOL ’de destek bandındaki tepkiyle piyasanın yönünü tayin edecek olması.
Solana, son dönemde hem kısa hem uzun vadeli teknik seviyelerde dikkat çekici bir tablo çiziyor. Popüler kripto para, 92-94 dolar bandındaki önemli destek bölgesini test ederken, haftalık grafiği yeni bir yükseliş dalgasının habercisi olarak değerlendiriliyor.

Uzun Vadede 1.000 Dolar Hedefi Gündemde

Kripto piyasasında Solana, merkeziyetsiz uygulamalar ve hızlı işlem kapasitesiyle öne çıkıyor. Son analizlere göre, altcoin’in haftalık grafiğinde geniş bir destek alanı son aylarda birçok kez korundu. Analist CryptoCurb’un paylaştığı grafikte, Solana’nın uzun vadeli kırılım ihtimali üzerinde duruluyor. Grafik, geçmişte özellikle 2021’de olduğu gibi belli destek seviyelerinde yatay hareketin ardından gelen sert yükselişlere dikkat çekiyor.

Mevcut yapıda Solana, temelden güç alan bir yükseliş formasyonu gösteriyor. Son düzeltme döneminde çizilen düşen trend çizgisi geçtiğimiz hafta yukarı yönlü kırılırken, söz konusu teknik adım yatırımcıların ilgisini tazeledi. Kısa süreli baskıların ardından yukarı hareketin sürmesi halinde, analizde 1.000 dolara kadar yükseliş potansiyelinden söz ediliyor.

Solana’nın 1.000 dolara gidebileceği, analizde uzun vadeli hedef olarak işaret edilirken, bu hareketin onay alabilmesi için kırılım bölgesi üzerinde kalıcı fiyatlamaların şart olduğu vurgulandı.

Kırılımın ardından aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda ise, yapının zayıflayabileceği ve odak noktasının yeniden ana destek alanına kayacağı belirtiliyor. Fiyatın düşen trend çizgisi üzerinde tutunması, yükseliş senaryosunu gündemde tutuyor.

Kısa Vadede 92-94 Dolar Destek Testi

Kısa vadeli analizlere göre Solana, 92-94 dolar seviyesindeki destek bloğunu yeniden test ediyor. Bu bant, özellikle son zirve denemeleri sonrası geri çekilmelerde kritik rol oynamaya başladı. Kripto para analisti Sebi’nin paylaştığı dört saatlik grafikte, fiyatın sert yükselişin ardından yeşil destek bölgesine geri döndüğü görülüyor.

Yükselişin devamı için, 92-94 dolar aralığının korunması gerekiyor. Bu bölgenin üzerinde kalıcı olursa, yeni bir yükseliş dalgası ihtimal dahilinde. Solana, nisan ayında 76 dolardan başlayan toparlanmada ardışık olarak 82, 86 ve 90 dolar seviyelerinin üzerinde kapanışlar yaptıktan sonra kısa vadeli dirençleri kırdı.

Ancak fiyatın lokal zirveden sonra satış baskısı ile karşılaştığı, özellikle RSI göstergesinde görülen aşırı alım sinyallerinin de bunu desteklediği izleniyor. Eğer 92 dolar barajı aşağı kırılırsa, bu durum trendin sona erdiği anlamına gelmiyor. Sebi’ye göre, fiyatın 86-88 dolar bölgesine kadar geri çekilmesi mümkün ve bu seviye yeni bir kısa vadeli taban oluşturabilir.

Şimdilik, ana yapı hala yükseliş eğiliminde olsa da, 92-94 dolar desteğindeki davranış önümüzdeki dönemin yönü için belirleyici konumda bulunuyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
