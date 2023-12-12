12x Yaptı Ama Gideceği Daha Çok Yol Var! Analiste Göre Bu Altcoin En Az 2x Daha Yapacak!

En büyük kripto para Bitcoin‘in (BTC) 2018’deki ayı piyasasında hangi seviyeden dibe vuracağını öncesinde öngörmesiyle ve bu öngörüsünün gerçekleşmesiyle tanınan kripto para analisti Bluntz, geçtiğimiz günkü sert düşüşe rağmen Solana‘da (SOL) yükseliş beklemeye devam ediyor. Analist yılın başından bu yana fiyatı 12 katın üzerinde artan altcoin’de en az iki katlık bir artış daha bekliyor.

Solana’daki Hızlı Toparlanma Analistin Radarına Takıldı

Anonim kripto para analisti Bluntz, sosyal medya platformu X’teki (eski adıyla Twitter) takipçilerine Solana‘nın SOL’unun son 24 saatin en düşük seviyesi olan 68,06 dolara çekilmesinden sonra en hızlı toparlanan en büyük hacimli altcoin olduğuna dikkat çekti. Analist “Sürpriz, sürpriz” diyerek en büyük 10 kripto para arasında en hızlı toparlanın SOL olduğunu belirtti.

Tecrübeli kripto para analistine göre düzeltme aşırı kaldıraç kullanan trader’ları sarsarak ve piyasanın dışına atarak SOL‘u ve kripto para piyasasının geri kalanını haftayı yükselişle kapatabilecek bir konuma getirdi:

Haftalık kapanışın ardından gelen sert düşüşle açık faizin tamamı silindi. Böyle bir şeyin olmasına ihtiyaç vardı. Bence bu haftayı yükselişle kapatacağız.

SOL’da 150 Doların Üzerini Bekliyor

SOL’a daha yakından bakan Bluntz, altcoin‘de yükseliş trendinin sonuna gelinmesine oldukça uzakta olunduğunu söyledi. Analist SOL’un 150 dolara kadar yükseldiğini gösteren bir grafik paylaşarak şu notu düştü:

51 doların altındaki SOL’un bu ayağının şimdiye kadar gördüğümüz en büyük yükseliş aşaması olacağını düşünüyorum. Bunu dipten nasıl gördüğümü anlatmaya başlamayayım bile, bana inanmazsınız. Bence yükseliş için depoda hala bol miktarda yakıt var.

SOL, bu yazının hazırlandığı sırada son 24 saatte yüzde 1,88 yükselişle 70,94 dolardan işlem görüyor. Altcoin‘in fiyatının analistin işaret ettiği hedef seviyeye ulaşması demek yaklaşık yüzde 100’lük diğer bir deyişle iki katlık daha yükseliş olması anlamına geliyor.

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