Japonya’da iki büyük aracı kurum kripto yatırım fonları için hazırlık yapıyor

Japonya’da kripto para piyasasıyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Ülkenin önde gelen finans şirketlerinden SBI Securities ve Rakuten Securities, yakın zamanda kripto para yatırım fonlarını piyasaya sürmeyi planladıklarını açıkladı. Bu adım, Japonya Finansal Hizmetler Ajansı’nın kripto yatırım ürünleriyle ilgili yeni düzenleyici çerçevesini tamamlaması sonrası resmiyet kazanacak.

Dev aracı kurumlar kriptoya yöneliyor

SBI Securities, SBI Grubu’nun çevrimiçi aracı kurum ve yatırım bankacılığı iştiraki olarak biliniyor ve Japonya’nın en büyük finans kuruluşlarından biri konumunda. Rakuten Securities ise, teknoloji ve finans alanında faaliyet gösteren Rakuten Grubu’nun aracı kurum kolu olarak dikkat çekiyor. Her iki kurumun, müşterilerin mevcut hesapları üzerinden kripto paralara daha kolay yatırım yapabilmelerini sağlayacak çözümler sunduğu ifade ediliyor.

Yatırım fonlarına benzer yeni ürünlerle, kullanıcıların kripto para piyasasına erişimi kolaylaşacak. Bu ürünlerin, halihazırda faaliyet gösteren geleneksel yatırım platformlarında entegre edilmesi planlanıyor. Özellikle çevrimiçi yatırım hesaplarına sahip bireysel yatırımcıların, bu ürünler sayesinde doğrudan kripto paralara yatırım yapabileceği belirtiliyor.

Japonya’da regülasyonlar ve sektör beklentileri

Nikkei tarafından yapılan bir ankete göre, SBI ve Rakuten dışında da hareketlenme olduğu gözlemlendi. Ankete katılan 18 şirketten 11’i –bunlar arasında Nomura Securities, Daiwa Securities ve Mizuho Securities gibi Japonya’nın tanınmış aracı kurumları da yer alıyor– önümüzdeki dönemde kripto yatırım fonu pazarına girmeyi değerlendirdiklerini belirtti. Sektördeki çok sayıda kurum, düzenleyici sürecin nihayete ermesini bekliyor.

Söz konusu yatırım fonlarının yapısında, borsada işlem gören fonların (ETF) da yer alacağı belirtiliyor. Bu fonların, gruplara bağlı iştirakler tarafından geliştirilmesi öngörülüyor. ABD’de Ocak 2024’te spot kripto ETF’lerine onay verilmiş ve özellikle bitcoin’e dayalı ürünlerin net varlık değeri 100 milyar doları aşmıştı. Bu gelişmelerin, Japonya piyasasında da benzer bir taleple karşılanabileceği tahmin ediliyor.

Yasal düzenlemelerde yeni dönem

Nisan ayı başında Japonya hükümeti, kripto paraların ödeme araçlarından ziyade finansal ürün kabul edilmesini içeren bir yasa taslağını onayladı. Tasarıya göre, kripto varlıklar artık Finansal Enstrümanlar ve Borsa Kanunu kapsamında düzenlenecek. Yasa meclisten geçerse, 2027 mali yılında yürürlüğe girebilir.

Konuya yakın kaynaklar, bu düzenleme sayesinde kripto para piyasasının daha kurumsal ve denetimli bir zemine taşınacağını aktarıyor. Yatırımcılar açısından ise risklerin azaltılması ve piyasanın şeffaflığının artması bekleniyor. Ayrıca, yenilenen mevzuatla birlikte farklı yatırım enstrümanlarının ve profesyonel portföy yönetiminin yolu açılmış olacak.

Japonya Finansal Hizmetler Ajansı’nın düzenlemeleri kesinleştiğinde, ülkenin geleneksel yatırım devlerinin de kripto fonlara yönelmesiyle piyasada önemli bir çeşitlilik ve hareketlilik bekleniyor.

Tüm bu gelişmeler, Japonya’nın kripto para piyasasında daha aktif rol alacağına işaret ediyor. Düzenleyici sürecin tamamlanması, hem bireysel hem kurumsal yatırımcılar için kripto paralara erişimi kolaylaştıracak ürünlerin önünü açacak.