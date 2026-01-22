Winklevoss Kardeşlerden Altcoin Zcash’de Sessiz Güç Gösterisi

Zcash ekosisteminde son dönemde yaşanan yapısal değişimlerin ortasında dikkat çekici bir finansman hamlesi geldi. Kripto para yatırımcıları Tyler Winklevoss ve Cameron Winklevoss, gizlilik odaklı ağın bağımsız gelişimini desteklemek amacıyla 3.221 ZEC bağışladı. Yaklaşık 1,2 milyon dolarlık destek, protokol seviyesinde çalışan bağımsız bir geliştirici grubuna yönlendirildi. Kaynak aktarımı, ağın güvenlik ve ölçeklenebilirlik hedeflerinin yeniden tartışıldığı bir dönemde geldi.

Bağımsız geliştirme için stratejik destek

Bağışın adresi, Zcash’in kurucusu Zooko Wilcox’un da katkı sunduğu Shielded Labs oldu. Kurumdan yapılan açıklamada, fonların ağın uzun vadeli teknik yol haritasını ilgilendiren temel protokol çalışmalarına ayrılacağı belirtildi. Network Sustainability Mechanism, Crosslink ve Dynamic Fees gibi başlıklar, bağışın doğrudan destekleyeceği ana alanlar arasında sıralandı.

Shielded Labs, Zcash blok ödülleri ya da resmi geliştirme fonlarından pay almadan faaliyet gösteriyor. Yapı, tamamen bağışlarla finanse ediliyor ve ürün geliştirmeden ziyade çekirdek protokol araştırmaları ile mühendisliğe odaklanıyor. Bu yaklaşım, ağın tek bir kuruma bağımlı kalmadan ilerlemesini amaçlayan daha dağıtık bir geliştirme modeline dayanıyor.

Tyler Winklevoss, açıklamasında sağlıklı bir Zcash ekosistemi için birden fazla bağımsız ekibin protokol seviyesinde katkı sunmasının kritik olduğuna işaret etti. Cameron Winklevoss ise güçlü gizliliği “sağlam paranın temel özelliklerinden biri” olarak gördüklerini vurgulayarak, yıllardır süren desteklerinin arkasındaki motivasyonu ortaya koydu.

Zcash ekosisteminde dönüşüm süreci

Finansman kararı, Zcash topluluğunda gerilimin yükseldiği ve yeniden yapılanmanın hız kazandığı bir döneme denk geldi. Ayın başında, ana geliştirici kurum olan Electric Coin Company bünyesindeki bazı geliştiriciler, yönetim kurulu ile yaşanan anlaşmazlıkların ardından şirketten ayrılarak yeni bir yapı kurdu. Söz konusu şirket, 2016’daki lansmandan bu yana Zcash’in ana protokol geliştiricisi konumundaydı.

Aynı zaman diliminde, kurumdan ayrılan bir grup kriptograf yeni bir Zcash cüzdanı tanıttı. Bu gelişme, ağ etrafındaki çalışmaların parçalanması kadar çeşitlenmesi şeklinde de yorumlandı. Protokolün geleceğine dair farklı yaklaşımlar, artık birden fazla merkezden şekilleniyor.

Regülasyon cephesinde ise önemli bir belirsizlik ortadan kalktı. Zcash Foundation, U.S. Securities and Exchange Commission’ın yıllardır süren incelemeyi kapattığını duyurdu. Bu karar, proje üzerindeki en büyük baskı unsurlarından birinin sona erdiği anlamına geliyor.

Winklevoss kardeşlerin desteği, yalnızca bağışla sınırlı değil. Winklevoss bağlantılı Cypherpunk, yılın başlarında yaklaşık 29 milyon dolarlık ZEC alımı yaparak dolaşımdaki arzın yüzde 2’sine yaklaşan bir pozisyona ulaştı.